Враг не уменьшает огневую активность, постоянно растет количество артиллерийских обстрелов и ударов дронами-камикадзе на юге, - Силы обороны
За прошедшие сутки, 30 апреля, российские захватчики на юге направления атаковали на Новопавловском, Ореховском и Приднепровском направлениях. Зафиксировано 349 вражеских обстрелов с использованием почти более 1500 боеприпасов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 16 атак в районах Константинополя, Привольного, Свободного Поля и в сторону Отрадного, Шевченко и Багатыря.
На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.
На Ореховском направлении оккупационные войска пять раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Степного, Лобкового и Каменского.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 500 ударов дронами-камикадзе различных модификаций, в том числе применяли и барражирующие боеприпасы типа "Ланцет", и осуществили около 240 сбросов с БпЛА, использовав более 320 боеприпасов.
От ударов FPV страдали прифронтовые населенные пункты Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.
Оккупационные войска нанесли 7 авиационных ударов по гражданскому населению и критической и социальной инфраструктуре, применив 3 управляемые авиабомбы (КАБ) и 86 неуправляемых авиационных ракет (НАР).
Враг продолжает наносить огневое поражение из различных видов артиллерийского вооружения и РСЗО по прифронтовым территориям и населенным пунктам Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областей.
Нашими подразделениями ПВО уничтожено 7 БпЛА "Shahed-136".
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