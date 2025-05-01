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Новости Боевые действия на юге
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Россия пытается уничтожить Гуляйполе авиаударами, - Силы обороны юга

сводка Генштаба

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что российские войска активно уничтожают город Гуляйполе в Запорожской области с помощью массированных авиаударов.

Об этом он заявил в телеэфире, информирует Цензор.НЕТ.

"Можно сказать о том, что (враг - ред.) уничтожает, буквально пытается стереть авиаударами такой населенный пункт, как Гуляйполе, потому что ежедневно по нему прилетает как минимум два с половиной, а то и три десятка управляемых авиационных ракет, а также враг иногда по нему наносит удары управляемыми авиационными бомбами", - подчеркнул Волошин.

По его словам, подобную тактику российские войска применяют и в отношении города Херсон, который постоянно обстреливают не только артиллерией, но и дронами-камикадзе.

"Ситуация на юге у нас довольно не простая. Враг продолжает даже наращивать количество и артиллерийских обстрелов, и авиационных ударов", - добавил спикер.

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Автор: 

Гуляйполе (83) Запорожская область (3100) Силы обороны юга (315) Пологовский район (44) война в Украине (4022)


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Ну а ми звичайно ніяких ударів у відповідь по ворогу робити не плануємо. Комфорт россійських нацистів для нас це головне.
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01.05.2025 12:46 Ответить
Тому, уже за Україною черга нарешті, ударити по військам окупанта, під час їх парадного побєдобєсія на московії!!
Але ж, оті особи в урядовому кварталі+Оманські та зеленський з стефанчуком і шмигалем… СРАТЬєхі, лише на лохоМарафоні!!!
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01.05.2025 12:53 Ответить
 
 