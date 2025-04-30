Россияне атаковали Гуляйполе "Градами": зафиксировано не менее 25 прилетов
Враг обстреливает Гуляйполе в Запорожской области из реактивных систем залпового огня, зафиксировано не менее 25 прилетов
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне атакуют прифронтовые территории. В Гуляйпольской громаде зафиксировано более 25 прилетов после атаки "Градом"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по предварительным данным, люди не пострадали.
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