РФ планирует вывезти 300 украинских детей на "оздоровление" в Чувашию, - Центр нацсопротивления

Кремль под видом "оздоровления" планирует вывезти 300 детей с временно оккупированных территорий Украины в Чувашию.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Россия снова вывозит детей с ВОТ под видом "оздоровительных программ". На этот раз - около 300 детей с временно оккупированной части Запорожской области должны отправиться в Чувашию", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что под ширмой "отдыха" и "мастер-классов" скрывается принудительное перевоспитание - попытка уничтожить украинскую идентичность.

Также читайте: Кремль готовит новую волну вывоза 50 тыс. украинских детей, - ЦНС

"Наибольшая опасность - летом: именно тогда массово вывозят детей в лагеря в глубинах России. Часть возвращается с промытым сознанием, другие - исчезают в системе усыновления или пропагандистского "образования"", - отмечают в ЦНС и отмечают, что такие действия являются военным преступлением.