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Новости Похищение детей Россией
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Кремль готовит новую волну вывоза 50 тыс. украинских детей, - ЦНС

Похищение украинских детей

Российские оккупанты планируют летом вывезти более 50 000 детей из оккупированной Донецкой области на так называемый отдых на территорию России.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Россия снова прикрывает преступление "заботой". Пушилин заявил: этим летом более 50 000 детей с временно оккупированной Донетчины вывезут в РФ "на отдых"", - говорится в сообщении.

По данным ЦНС, на самом деле РФ готовится вывезти:

  • 13 000 детей - в 26 "шефских" регионов РФ;
  • 2500 - в лагеря "Артек", "Орленок", "Смена", "Алые паруса" с программами "русского мира";
  • подростков 14+ - в российские вузы по программе "Университетские смены".

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"Этот "отдых" - не забота, а ширма для незаконного вывоза. Это принудительная ассимиляция, депортация и военное преступление, подпадающее под Римский статут и Женевскую конвенцию. Это попытка украсть будущее Украины", - отметили в ЦНС.

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дети (6496) россия (95569) Центр национального сопротивления (567)


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спроба вкрасти майбутнє України

Нема на Донбасі "майбутнього України" - і давно вже нема. Просрали як і Крим.
Добре, якщо хоч з півдня турнемо кацапів, бо теж просрали.
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24.04.2025 16:59 Ответить
Ви праві, нажаль, дикуни добре знаються на промиванні мізків- колишні сусіди з окупованої Луганщини, що раніш були проукраїнськими поступово перетворюються на zомбі - їм у розбомблені будинки першим чином повісили тарілки zомбіТВ(
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24.04.2025 17:51 Ответить
Щодо втраченої частини донбаської молоді так, хоча більша частина виїхала з батьками на підконтрольні території ще у 14-15 ті що залишилися на тимчасово окупованих в основному втрачені, а от щодо Криму, то як бачите питання закрите, він був є та залишається Українським, і тільки питання часу(коротшого його відрізку ніж ви думаєте) коли там буде знищений окупаційний контингент і він повернеться під законну владу
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24.04.2025 18:04 Ответить
Хай живе кававялті ,ти що живеш в паралельній реальності ?
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24.04.2025 18:45 Ответить
Рашка дуже гарно розуміється та "грається" на демографії.
У той час, коли наші "ефективні менеджери" якогось біса вбили собі в голову, що в нас десь на території є "два мільйона ухилянтів" і взагалі НЕ ПАРЯТЬСЯ - "потрібно тільки відловити"!
А Сирській "ходить у наступи", не будує фортифікації та ніяк не береже солдатів, начебто у нього "нескінченна лава запасних"...
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24.04.2025 17:01 Ответить
Який зеленський, з оточенням, такі й наслідки для України!!
Прострочення, треба закінчувати!
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24.04.2025 17:48 Ответить
Ну і нехай везуть!
ДиНиРи вже давно не Україна. І громадян України там не має. І їх вже не перевиховаєш.
Будуть "малокацапами" виростуть в ненависті до України, хоча і без розуміння причини такої ненависті, будуть призвані до кацапського війська і здохнуть, якщо не в Україні то на якійсь іншій війні (плішивий придумає війну).
Не треба шкодувати. Просто відрізали і забули...
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24.04.2025 18:03 Ответить
І що , типу ніхто за совітів кому зараз від 45 років і старші ніколи не їздили на відпочинок до піонертаборів ,теж мені відкриття зробили.
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24.04.2025 18:42 Ответить
 
 