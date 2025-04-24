Кремль готовит новую волну вывоза 50 тыс. украинских детей, - ЦНС

Российские оккупанты планируют летом вывезти более 50 000 детей из оккупированной Донецкой области на так называемый отдых на территорию России.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Россия снова прикрывает преступление "заботой". Пушилин заявил: этим летом более 50 000 детей с временно оккупированной Донетчины вывезут в РФ "на отдых"", - говорится в сообщении.

По данным ЦНС, на самом деле РФ готовится вывезти:

13 000 детей - в 26 "шефских" регионов РФ;

2500 - в лагеря "Артек", "Орленок", "Смена", "Алые паруса" с программами "русского мира";

подростков 14+ - в российские вузы по программе "Университетские смены".

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"Этот "отдых" - не забота, а ширма для незаконного вывоза. Это принудительная ассимиляция, депортация и военное преступление, подпадающее под Римский статут и Женевскую конвенцию. Это попытка украсть будущее Украины", - отметили в ЦНС.