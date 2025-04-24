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Кремль готовит новую волну вывоза 50 тыс. украинских детей, - ЦНС
Российские оккупанты планируют летом вывезти более 50 000 детей из оккупированной Донецкой области на так называемый отдых на территорию России.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
"Россия снова прикрывает преступление "заботой". Пушилин заявил: этим летом более 50 000 детей с временно оккупированной Донетчины вывезут в РФ "на отдых"", - говорится в сообщении.
По данным ЦНС, на самом деле РФ готовится вывезти:
- 13 000 детей - в 26 "шефских" регионов РФ;
- 2500 - в лагеря "Артек", "Орленок", "Смена", "Алые паруса" с программами "русского мира";
- подростков 14+ - в российские вузы по программе "Университетские смены".
"Этот "отдых" - не забота, а ширма для незаконного вывоза. Это принудительная ассимиляция, депортация и военное преступление, подпадающее под Римский статут и Женевскую конвенцию. Это попытка украсть будущее Украины", - отметили в ЦНС.
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Нема на Донбасі "майбутнього України" - і давно вже нема. Просрали як і Крим.
Добре, якщо хоч з півдня турнемо кацапів, бо теж просрали.
У той час, коли наші "ефективні менеджери" якогось біса вбили собі в голову, що в нас десь на території є "два мільйона ухилянтів" і взагалі НЕ ПАРЯТЬСЯ - "потрібно тільки відловити"!
А Сирській "ходить у наступи", не будує фортифікації та ніяк не береже солдатів, начебто у нього "нескінченна лава запасних"...
Прострочення, треба закінчувати!
ДиНиРи вже давно не Україна. І громадян України там не має. І їх вже не перевиховаєш.
Будуть "малокацапами" виростуть в ненависті до України, хоча і без розуміння причини такої ненависті, будуть призвані до кацапського війська і здохнуть, якщо не в Україні то на якійсь іншій війні (плішивий придумає війну).
Не треба шкодувати. Просто відрізали і забули...