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Кремль готує нову хвилю вивезення 50 тис. українських дітей, - ЦНС
Російські окупанти планують влітку вивезти понад 50 000 дітей з окупованої Донеччини на так званий відпочинок на територію Росії.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
"Росія знову прикриває злочин "турботою". Пушилін заявив: цього літа понад 50 000 дітей із тимчасово окупованої Донеччини вивезуть до рф "на відпочинок"", - йдеться в повідомленні.
За даними ЦНС, насправді РФ готується вивезти:
- 13 000 дітей - до 26 "шефських" регіонів РФ;
- 2500 - у табори "Артек", "Орльонок", "Смена", "Алиє паруса" з програмами "русского міра";
- підлітків 14+ - до російських вишів за програмою "Університетські зміни".
"Цей "відпочинок" - не турбота, а ширма для незаконного вивезення. Це примусова асиміляція, депортація та воєнний злочин, що підпадає під Римський статут і Женевську конвенцію. Це спроба вкрасти майбутнє України", - наголосили в ЦНС.
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Нема на Донбасі "майбутнього України" - і давно вже нема. Просрали як і Крим.
Добре, якщо хоч з півдня турнемо кацапів, бо теж просрали.
У той час, коли наші "ефективні менеджери" якогось біса вбили собі в голову, що в нас десь на території є "два мільйона ухилянтів" і взагалі НЕ ПАРЯТЬСЯ - "потрібно тільки відловити"!
А Сирській "ходить у наступи", не будує фортифікації та ніяк не береже солдатів, начебто у нього "нескінченна лава запасних"...
Прострочення, треба закінчувати!
ДиНиРи вже давно не Україна. І громадян України там не має. І їх вже не перевиховаєш.
Будуть "малокацапами" виростуть в ненависті до України, хоча і без розуміння причини такої ненависті, будуть призвані до кацапського війська і здохнуть, якщо не в Україні то на якійсь іншій війні (плішивий придумає війну).
Не треба шкодувати. Просто відрізали і забули...