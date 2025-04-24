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Новини Викрадення дітей Росією
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Кремль готує нову хвилю вивезення 50 тис. українських дітей, - ЦНС

Викрадення українських дітей

Російські окупанти планують влітку вивезти понад 50 000 дітей з окупованої Донеччини на так званий відпочинок на територію Росії.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Росія знову прикриває злочин "турботою". Пушилін заявив: цього літа понад 50 000 дітей із тимчасово окупованої Донеччини вивезуть до рф "на відпочинок"", - йдеться в повідомленні.

За даними ЦНС, насправді РФ готується вивезти:

  • 13 000 дітей - до 26 "шефських" регіонів РФ;
  • 2500 - у табори "Артек", "Орльонок", "Смена", "Алиє паруса" з програмами "русского міра";
  • підлітків 14+ - до російських вишів за програмою "Університетські зміни".

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"Цей "відпочинок" - не турбота, а ширма для незаконного вивезення. Це примусова асиміляція, депортація та воєнний злочин, що підпадає під Римський статут і Женевську конвенцію. Це спроба вкрасти майбутнє України", - наголосили в ЦНС.

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діти (5069) росія (65223) Центр національного спротиву (817)


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спроба вкрасти майбутнє України

Нема на Донбасі "майбутнього України" - і давно вже нема. Просрали як і Крим.
Добре, якщо хоч з півдня турнемо кацапів, бо теж просрали.
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24.04.2025 16:59 Відповісти
Ви праві, нажаль, дикуни добре знаються на промиванні мізків- колишні сусіди з окупованої Луганщини, що раніш були проукраїнськими поступово перетворюються на zомбі - їм у розбомблені будинки першим чином повісили тарілки zомбіТВ(
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24.04.2025 17:51 Відповісти
Щодо втраченої частини донбаської молоді так, хоча більша частина виїхала з батьками на підконтрольні території ще у 14-15 ті що залишилися на тимчасово окупованих в основному втрачені, а от щодо Криму, то як бачите питання закрите, він був є та залишається Українським, і тільки питання часу(коротшого його відрізку ніж ви думаєте) коли там буде знищений окупаційний контингент і він повернеться під законну владу
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24.04.2025 18:04 Відповісти
Хай живе кававялті ,ти що живеш в паралельній реальності ?
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24.04.2025 18:45 Відповісти
Рашка дуже гарно розуміється та "грається" на демографії.
У той час, коли наші "ефективні менеджери" якогось біса вбили собі в голову, що в нас десь на території є "два мільйона ухилянтів" і взагалі НЕ ПАРЯТЬСЯ - "потрібно тільки відловити"!
А Сирській "ходить у наступи", не будує фортифікації та ніяк не береже солдатів, начебто у нього "нескінченна лава запасних"...
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24.04.2025 17:01 Відповісти
Який зеленський, з оточенням, такі й наслідки для України!!
Прострочення, треба закінчувати!
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24.04.2025 17:48 Відповісти
Ну і нехай везуть!
ДиНиРи вже давно не Україна. І громадян України там не має. І їх вже не перевиховаєш.
Будуть "малокацапами" виростуть в ненависті до України, хоча і без розуміння причини такої ненависті, будуть призвані до кацапського війська і здохнуть, якщо не в Україні то на якійсь іншій війні (плішивий придумає війну).
Не треба шкодувати. Просто відрізали і забули...
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24.04.2025 18:03 Відповісти
І що , типу ніхто за совітів кому зараз від 45 років і старші ніколи не їздили на відпочинок до піонертаборів ,теж мені відкриття зробили.
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24.04.2025 18:42 Відповісти
 
 