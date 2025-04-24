Кремль готує нову хвилю вивезення 50 тис. українських дітей, - ЦНС

Російські окупанти планують влітку вивезти понад 50 000 дітей з окупованої Донеччини на так званий відпочинок на територію Росії.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Росія знову прикриває злочин "турботою". Пушилін заявив: цього літа понад 50 000 дітей із тимчасово окупованої Донеччини вивезуть до рф "на відпочинок"", - йдеться в повідомленні.

За даними ЦНС, насправді РФ готується вивезти:

13 000 дітей - до 26 "шефських" регіонів РФ;

2500 - у табори "Артек", "Орльонок", "Смена", "Алиє паруса" з програмами "русского міра";

підлітків 14+ - до російських вишів за програмою "Університетські зміни".

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"Цей "відпочинок" - не турбота, а ширма для незаконного вивезення. Це примусова асиміляція, депортація та воєнний злочин, що підпадає під Римський статут і Женевську конвенцію. Це спроба вкрасти майбутнє України", - наголосили в ЦНС.