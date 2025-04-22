Росіяни змушують молодь на окупованих територіях брати участь у пропагандистських заходах, - Центр нацспротиву
Російські загарбники залучають молодь на тимчасово окупованих територіях для участі у пропагандистських церемоніях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Центрі національного спротиву.
У тимчасово окупованому Мелітополі загарбники провели чергову акцію під виглядом "вшанування жертв української агресії". До участі примусово залучили підлітків - на акції "свічка пам’яті" вони виклали слово "Помним", поки організатори транслювали фейки про "нацистів" та "злочини ЗСУ".
"Це - частина системної кремлівської кампанії з промивання мізків: викривлення правди, формування ненависті до України, виховання слухняних підданих", - зазначають у Центрі нацспротиву.
14 квітня окупаційна адміністрація оголосила "днем пам’яті жертв війни на Донбасі" - при тому, що саму війну розв’язала саме Росія.
"ЦНС нагадує: ці "церемонії" - частина ідеологічного тиску та спроба легітимізувати окупацію. Не дайте себе обдурити - поширюйте правду, фіксуйте факти примусу та надсилайте їх на наш анонімний чат-бот: https://t.me/official_sprotyv_bot", - додали у ЦНС.
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