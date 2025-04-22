Россияне заставляют молодежь на оккупированных территориях участвовать в пропагандистских мероприятиях, - Центр нацсопротивления

Российские захватчики привлекают молодежь на временно оккупированных территориях для участия в пропагандистских церемониях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Во временно оккупированном Мелитополе захватчики провели очередную акцию под видом "чествования жертв украинской агрессии". К участию принудительно привлекли подростков - на акции "свеча памяти" они выложили слово "Помним", пока организаторы транслировали фейки о "нацистах" и "преступлениях ВСУ".

"Это - часть системной кремлевской кампании по промывке мозгов: искажение правды, формирование ненависти к Украине, воспитание послушных подданных", - отмечают в Центре нацсопротивления.

14 апреля оккупационная администрация объявила "днем памяти жертв войны на Донбассе" - при том, что саму войну развязала именно Россия.

"ЦНС напоминает: эти "церемонии" - часть идеологического давления и попытка легитимизировать оккупацию. Не дайте себя обмануть - распространяйте правду, фиксируйте факты принуждения и присылайте их на наш анонимный чат-бот: https://t.me/official_sprotyv_bot", - добавили в ЦНС.

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