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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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На ВОТ РФ учит детей ненависти к Украине под видом "антиэкстремистских лекций", - ЦНС

Рашисты агитируют девятиклассников заключать контракты с армией РФ после школы на Луганщине

Россия под видом "антиэкстремистских мер" в школах на ВОТ распространяет антиукраинскую пропаганду.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Во время таких занятий детям навязывают, что украинский язык, государственная символика, поддержка ВСУ или любые проявления украинской идентичности являются "экстремизмом", за который грозит наказание. Занятия проводят представители ФСБ, российские силовики, священнослужители Русской православной церкви и контролируемые Кремлем "общественные активисты".

Центр национального сопротивления подчеркивает, что подобные действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права и еще одним элементом преступной политики России по уничтожению украинской национальной идентичности на оккупированных территориях.

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Автор: 

оккупация (10137) россия (95515) Центр национального сопротивления (564)


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Класика....а потім Віткоф каже - віддайте 5 областей - КОЖНИЙ НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ це +100 людей проти нас, а Великі міста + 100 000.
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17.04.2025 13:58 Ответить
Хіба що в казках добро перемагає зло, в реальному світі щоб перемогти зло треба стати ще більш злішим, бо як на мене орки розуміють тільки мову сили....Але як при цьому не втратити себе...
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17.04.2025 14:03 Ответить
Мариванны совковые это реально жрицы Молоха. Их стоит расстреливать. А лучше вешать. Как нацистов вешали.
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17.04.2025 14:28 Ответить
Рашизм це гірше нацизму, ідеологія варварів так званого "русского мира" має бути заборонена і все що з нею повязано ,зате в нас жодного національного патріотичного виховання в школах не зрозуміло чим займаєтся міністерство освіти і навіщо воно ?ось так виростає "какая разніца" і це під час війни.
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17.04.2025 14:43 Ответить
Цікава історія... Жили до 2014-го - про "екстремізм" і тероризм" знали тільки з телепередач, "десь звідти"... Прийшла Росія - бачимо все на вулицях! Питання - так чи в "тероризмі" справа? Може, проблема в Росії?!!!...
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17.04.2025 14:49 Ответить
Це не питання - просто рфія завжди звинувачує інших саме у тому, чим займається сама. Це один із стрижнів їх пропаганди.
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17.04.2025 15:58 Ответить
 
 