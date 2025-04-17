Россия под видом "антиэкстремистских мер" в школах на ВОТ распространяет антиукраинскую пропаганду.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Во время таких занятий детям навязывают, что украинский язык, государственная символика, поддержка ВСУ или любые проявления украинской идентичности являются "экстремизмом", за который грозит наказание. Занятия проводят представители ФСБ, российские силовики, священнослужители Русской православной церкви и контролируемые Кремлем "общественные активисты".

Центр национального сопротивления подчеркивает, что подобные действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права и еще одним элементом преступной политики России по уничтожению украинской национальной идентичности на оккупированных территориях.

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