Оккупанты демонтировали стелу "Донецкая область" между Мариуполем и Бердянском. ФОТО

Российские оккупанты демонтировали стелу "Донецкая область" на границе с Запорожской областью, между Мариуполем и Бердянском.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации, экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты демонтировали стелу "Донецкая область" на границе областей между Мариуполем и Бердянском. Так им печет от украинского, что даже стелу снесли для ликвидации упоминания", - написал Андрющенко.

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