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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты демонтировали стелу "Донецкая область" между Мариуполем и Бердянском. ФОТО

Российские оккупанты демонтировали стелу "Донецкая область" на границе с Запорожской областью, между Мариуполем и Бердянском.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации, экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты демонтировали стелу "Донецкая область" на границе областей между Мариуполем и Бердянском. Так им печет от украинского, что даже стелу снесли для ликвидации упоминания", - написал Андрющенко.

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Демонтаж стелы Донецкая область
Демонтаж стелы Донецкая область
Демонтаж стелы Донецкая область

Автор: 

Запорожская область (3079) Донецкая область (9642) Андрющенко Петр (581)


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А у нас всяких павлових - не на часі.
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17.04.2025 13:41 Ответить
Збудують нову!
І буде назва - "Дирка"...
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17.04.2025 14:18 Ответить
Ту стеллу на могилу ЗЄ треба було б залишити, як пам'ятник тому, що він зробив у 2022-му.
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17.04.2025 14:51 Ответить
 
 