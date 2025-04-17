Оккупанты демонтировали стелу "Донецкая область" между Мариуполем и Бердянском. ФОТО
Российские оккупанты демонтировали стелу "Донецкая область" на границе с Запорожской областью, между Мариуполем и Бердянском.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации, экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Оккупанты демонтировали стелу "Донецкая область" на границе областей между Мариуполем и Бердянском. Так им печет от украинского, что даже стелу снесли для ликвидации упоминания", - написал Андрющенко.
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