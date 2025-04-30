РФ планує вивезти 300 українських дітей на "оздоровлення" у Чувашію, - Центр нацспротиву
Кремль під виглядом "оздоровлення" планує вивезти 300 дітей з тимчасово окупованих територій України до Чувашії.
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
"Росія знову вивозить дітей з ТОТ під виглядом "оздоровчих програм". Цього разу - близько 300 дітей із тимчасово окупованої частини Запорізької області мають вирушити до Чувашії", - йдеться в повідомленні.
У ЦНС наголошують, що під ширмою "відпочинку" та "майстер-класів" ховається примусове перевиховання - спроба знищити українську ідентичність.
"Найбільша небезпека - влітку: саме тоді масово вивозять дітей до таборів у глибинах росії. Частина повертається з промитою свідомістю, інші - зникають у системі усиновлення чи пропагандистської "освіти"", - зазначають у ЦНС і наголошують, що такі діє є воєнним злочином.
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