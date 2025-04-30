Росіяни атакували Гуляйполе "Градами": зафіксовано щонайменше 25 прильотів

Ворог обстрілює Гуляйполе в Запорізькій області з реактивних систем залпового вогню, зафіксовано щонайменше 25 прильотів

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни атакують прифронтові території. В Гуляйпільській громаді зафіксовано понад 25 прильотів після атаки "Градом"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за попередніми даними, люди не постраждали.

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