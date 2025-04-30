Рашисти атакували Приморське: поранено чоловіка

Війська РФ атакували селище Приморське у Запорізькій області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 45-річний чоловік отримав осколкові поранення ніг. Ушкоджень зазнало також авто постраждалого.

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