Рашисты атаковали Приморское: ранен мужчина
Войска РФ атаковали поселок Приморское в Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, 45-летний мужчина получил осколочные ранения ног. Повреждения получило также авто пострадавшего.
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