Рашисты атаковали Приморское: ранен мужчина

Войска РФ атаковали поселок Приморское в Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, 45-летний мужчина получил осколочные ранения ног. Повреждения получило также авто пострадавшего.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеский дрон попал в гражданское авто на Запорожье: погиб водитель