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Рашисты атаковали Приморское: ранен мужчина

удар по Приморскому

Войска РФ атаковали поселок Приморское в Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, 45-летний мужчина получил осколочные ранения ног. Повреждения получило также авто пострадавшего.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеский дрон попал в гражданское авто на Запорожье: погиб водитель

Автор: 

Запорожская область (3097) Васильевский район (38) Приморское (8)


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