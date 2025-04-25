Вражеский дрон попал в гражданский автомобиль в Запорожской области: погиб водитель
В селе Приморское Васильевского района Запорожской области российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль, в результате чего погиб 37-летний водитель.
Об этом сообщила Нацполиция Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел утром 25 апреля. По данным полиции, атака была целенаправленной - удар нанесли именно по авто, которое не имело никакого отношения к военной инфраструктуре.
В целом российские войска за сутки атаковали 10 населенных пунктов Запорожской области. Следственно-оперативные группы полиции и СБУ задокументировали очередные военные преступления. По фактам обстрелов открыты уголовные производства по ч. 1 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение законов и обычаев войны".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий25.04.2025 14:28 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль