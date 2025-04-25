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Новости Атака дронов по Запорожью
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Вражеский дрон попал в гражданский автомобиль в Запорожской области: погиб водитель

Российский дрон атаковал гражданский автомобиль

В селе Приморское Васильевского района Запорожской области российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль, в результате чего погиб 37-летний водитель.

Об этом сообщила Нацполиция Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел утром 25 апреля. По данным полиции, атака была целенаправленной - удар нанесли именно по авто, которое не имело никакого отношения к военной инфраструктуре.

В целом российские войска за сутки атаковали 10 населенных пунктов Запорожской области. Следственно-оперативные группы полиции и СБУ задокументировали очередные военные преступления. По фактам обстрелов открыты уголовные производства по ч. 1 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение законов и обычаев войны".

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Автор: 

Нацполиция (16477) Запорожская область (3091) дроны (3939) Васильевский район (38) Приморское (8)


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25.04.2025 14:28 Ответить
 
 