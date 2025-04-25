Проводил псевдореферендум в Херсоне: 59-летнему мужчине сообщено о подозрении, - Нацполиция

В Херсоне 59-летнему мужчине заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности за участие в организации незаконного референдума о присоединении Херсонщины к Российской Федерации.

Об этом сообщила Нацполиция, информирует Цензор.НЕТ.

Следствие установило, что во время временной оккупации города в сентябре 2022 года подозреваемый добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами, вошел в состав незаконно созданной "участковой избирательной комиссии №304" и выполнял обязанности члена "избирательной комиссии" на территории Днепровского района Херсона.

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Злоумышленник выдавал бюллетени, вел учет "избирателей", а также агитировал местных жителей участвовать в так называемом "волеизъявлении" в пользу страны-агрессора. После завершения "референдума" он вместе с другими участниками признал его результаты действительными.

Полиция квалифицировала его действия по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины - участие в проведении незаконного референдума по предварительному сговору группой лиц.

За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет, а также возможностью конфискации имущества. Досудебное расследование продолжается.

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