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Новости Проведение псевдореферендумов на Херсонщине
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Проводил псевдореферендум в Херсоне: 59-летнему мужчине сообщено о подозрении, - Нацполиция

В Херсоне 59-летнему мужчине заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности за участие в организации незаконного референдума о присоединении Херсонщины к Российской Федерации.

Об этом сообщила Нацполиция, информирует Цензор.НЕТ.

Херсонцу сообщили о подозрении за участие в псевдореферендуме

Следствие установило, что во время временной оккупации города в сентябре 2022 года подозреваемый добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами, вошел в состав незаконно созданной "участковой избирательной комиссии №304" и выполнял обязанности члена "избирательной комиссии" на территории Днепровского района Херсона.

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Злоумышленник выдавал бюллетени, вел учет "избирателей", а также агитировал местных жителей участвовать в так называемом "волеизъявлении" в пользу страны-агрессора. После завершения "референдума" он вместе с другими участниками признал его результаты действительными.

Полиция квалифицировала его действия по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины - участие в проведении незаконного референдума по предварительному сговору группой лиц.

За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет, а также возможностью конфискации имущества. Досудебное расследование продолжается.

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Автор: 

Нацполиция (16477) Херсон (2828) псевдореферендум (136) Херсонская область (4781) Херсонский район (273)


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як раз вийде на пєнсію прямо у зону.
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25.04.2025 12:55 Ответить
Заочно? Он скорее сам сдохнет, чем его посадят. А вот конфискация хорошо. С паршивой овцы хоть шерсти клок
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25.04.2025 13:04 Ответить
чому заочно? Очно.
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25.04.2025 13:08 Ответить
59-річному чоловіку заочно повідомлено Джерело: https://censor.net/ua/n3548754
https://protocol.ua/ua/zaochne_kriminalne_provadgennya_za_chi_proti/
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25.04.2025 13:14 Ответить
неуважно прочитав. Сподіваюсь на росії одного разу його вб'є есвеошник, з яким він буде бухать.
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25.04.2025 13:19 Ответить
А Сирійці, ті більш дієво, за допомогою 3 метрів вірьовки, швидко врегугьовують ці проблеми!
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25.04.2025 13:14 Ответить
 
 