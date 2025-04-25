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Новини Проведення псевдореферендумів
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Проводив псевдореферендум у Херсоні: 59-річному чоловіку повідомлено про підозру, - Нацполіція

У Херсоні 59-річному чоловіку заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності за участь в організації незаконного референдуму щодо приєднання Херсонщини до Російської Федерації.

Про це повідомила Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.

Херсонцю повідомили про підозру за участь у псевдореферендумі

Слідство встановило, що під час тимчасової окупації міста у вересні 2022 року підозрюваний добровільно пішов на співпрацю з окупантами, увійшов до складу незаконно створеної "дільничної виборчої комісії №304" та виконував обов’язки члена "виборчої комісії" на території Дніпровського району Херсона.

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Зловмисник видавав бюлетені, вів облік "виборців", а також агітував місцевих жителів брати участь у так званому "волевиявленні" на користь країни-агресора. Після завершення "референдуму" він разом з іншими учасниками визнав його результати дійсними.

Поліція кваліфікувала його дії за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України - участь у проведенні незаконного референдуму за попередньою змовою групою осіб.

За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років, а також можливістю конфіскації майна. Досудове розслідування триває.

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Автор: 

Нацполіція (15182) Херсон (3369) псевдореферендум (193) Херсонська область (5768) Херсонський район (278)


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як раз вийде на пєнсію прямо у зону.
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25.04.2025 12:55 Відповісти
Заочно? Он скорее сам сдохнет, чем его посадят. А вот конфискация хорошо. С паршивой овцы хоть шерсти клок
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25.04.2025 13:04 Відповісти
чому заочно? Очно.
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25.04.2025 13:08 Відповісти
59-річному чоловіку заочно повідомлено Джерело: https://censor.net/ua/n3548754
https://protocol.ua/ua/zaochne_kriminalne_provadgennya_za_chi_proti/
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25.04.2025 13:14 Відповісти
неуважно прочитав. Сподіваюсь на росії одного разу його вб'є есвеошник, з яким він буде бухать.
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25.04.2025 13:19 Відповісти
А Сирійці, ті більш дієво, за допомогою 3 метрів вірьовки, швидко врегугьовують ці проблеми!
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25.04.2025 13:14 Відповісти
 
 