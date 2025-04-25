Проводив псевдореферендум у Херсоні: 59-річному чоловіку повідомлено про підозру, - Нацполіція

У Херсоні 59-річному чоловіку заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності за участь в організації незаконного референдуму щодо приєднання Херсонщини до Російської Федерації.

Про це повідомила Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.

Слідство встановило, що під час тимчасової окупації міста у вересні 2022 року підозрюваний добровільно пішов на співпрацю з окупантами, увійшов до складу незаконно створеної "дільничної виборчої комісії №304" та виконував обов’язки члена "виборчої комісії" на території Дніпровського району Херсона.

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Зловмисник видавав бюлетені, вів облік "виборців", а також агітував місцевих жителів брати участь у так званому "волевиявленні" на користь країни-агресора. Після завершення "референдуму" він разом з іншими учасниками визнав його результати дійсними.

Поліція кваліфікувала його дії за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України - участь у проведенні незаконного референдуму за попередньою змовою групою осіб.

За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років, а також можливістю конфіскації майна. Досудове розслідування триває.

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