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Новини Фото Стрілянина в Києві
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Поліцейські встановлюють обставини стрілянини на парковці в Подільському районі Києва. ФОТОрепортаж

Уранці 24 квітня у Подільському районі столиці сталася стрілянина. Поліцейські встановлюють обставини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  пресслужба Поліції Києва.

"Інформація про стрільбу надійшла сьогодні близько 10 години. Попередньо встановлено, що на парковці виник конфлікт між двома чоловіками, в ході якого один з них здійснив постріл", - ідеться в повідомленні.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу та екіпажі патрульної поліції.

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Всі учасники події встановлені, на місці працюють правоохоронці, вирішується питання правової кваліфікації.

У Подільському районі Києва вранці сталася стрілянина
У Подільському районі Києва вранці сталася стрілянина
У Подільському районі Києва вранці сталася стрілянина

Автор: 

Київ (19502) Нацполіція (15182) стрілянина (1782)


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жлоби-какаразніци жирують..
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24.04.2025 16:05 Відповісти
 
 