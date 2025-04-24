Поліцейські встановлюють обставини стрілянини на парковці в Подільському районі Києва. ФОТОрепортаж

Уранці 24 квітня у Подільському районі столиці сталася стрілянина. Поліцейські встановлюють обставини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Поліції Києва.

"Інформація про стрільбу надійшла сьогодні близько 10 години. Попередньо встановлено, що на парковці виник конфлікт між двома чоловіками, в ході якого один з них здійснив постріл", - ідеться в повідомленні.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу та екіпажі патрульної поліції.

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Всі учасники події встановлені, на місці працюють правоохоронці, вирішується питання правової кваліфікації.





