Працівник ТЦК влаштував бійку зі стріляниною в Одесі: йому повідомлено про підозру в хуліганстві, - поліція
Одеські поліціянти повідомили про підозру у хуліганстві військовослужбовцю ТЦК та СП і двом членам громадської організації, які влаштували бійку зі стріляниною в одному з дворів житлового будинку в Хаджибейському районі міста.
Про це пише поліція Одеської області, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, один із фігурантів у нетверезому стані прийшов до колишнього сусіда з’ясовувати давні неприязні стосунки, а не заставши господаря вдома, спровокував сварку з його дружиною. Агресивного чоловіка вигнав сусід жінки. Втім зловмисник невдовзі повернувся до нього з чотирма товаришами.
"Правопорушники вибивали двері квартири, дебоширили й били громадянина, коли той вийшов до них. Під час сутички один із фігурантів, попередньо, із травматичної зброї зробив кілька пострілів. На щастя, ніхто не постраждав", - розповів слідчий у справі Віталій Орлов.
Правоохоронці встановили трьох правопорушників. Ними виявилися місцеві жителі віком 31, 22 та 20 років. Один із них військовослужбовець Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, двоє – члени громадської організації.
Трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України –– хуліганство, вчинене групою осіб. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк до чотирьох років.
У поліції додали, що встановлюється місцезнаходження зброї. Крім того, вирішується питання про додаткову правову кваліфікацію щодо дій з незаповненими повістками, які були вилучені поліцейськими під час обшуку за місцем мешкання одного з членів громадської організації.
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ну кто же доктор овцам, которые брали незаконные повестки. Опять вас сделали
А може назвемо "своїми іменами":
Озброєне Бандитське Угрупування?!!
Бухое тело вломилось к женщине, когда мужа не было дома.
Сосед его прогнал.
Бухое тело вломилось уже к соседу с четырьмя другими кретинами.
Ты ж понимаешь, что с таким раскладом, у типа с подобным мировоззрением, неприязненные отношения будут даже с деревом которое внезапно появилось на пути?
Мосфильм уже как-то неприлично подключать.
То чого керівництву ТЦК чи генштабу перейматися? У них для таких випадків заготовлена стандартна відповідь - діяли згідно та в межах, бла-бла-бла. А хто не повірив, той ухилянт і ворожий іпсошник.
От і я не уявляю - таке тільки в москалів можливе. У Мордорі.