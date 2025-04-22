Працівник ТЦК влаштував бійку зі стріляниною в Одесі: йому повідомлено про підозру в хуліганстві, - поліція

Одеські поліціянти повідомили про підозру у хуліганстві військовослужбовцю ТЦК та СП і двом членам громадської організації, які влаштували бійку зі стріляниною в одному з дворів житлового будинку в Хаджибейському районі міста.

Про це пише поліція Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, один із фігурантів у нетверезому стані прийшов до колишнього сусіда з’ясовувати давні неприязні стосунки, а не заставши господаря вдома, спровокував сварку з його дружиною. Агресивного чоловіка вигнав сусід жінки. Втім зловмисник невдовзі повернувся до нього з чотирма товаришами.

"Правопорушники вибивали двері квартири, дебоширили й били громадянина, коли той вийшов до них. Під час сутички один із фігурантів, попередньо, із травматичної зброї зробив кілька пострілів. На щастя, ніхто не постраждав", - розповів слідчий у справі Віталій Орлов.

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Правоохоронці встановили трьох правопорушників. Ними виявилися місцеві жителі віком 31, 22 та 20 років. Один із них військовослужбовець Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, двоє – члени громадської організації.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України –– хуліганство, вчинене групою осіб. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк до чотирьох років.

У поліції додали, що встановлюється місцезнаходження зброї. Крім того, вирішується питання про додаткову правову кваліфікацію щодо дій з незаповненими повістками, які були вилучені поліцейськими під час обшуку за місцем мешкання одного з членів громадської організації.

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