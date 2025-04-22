УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13329 відвідувачів онлайн
Новини Конфлікт із ТЦК Стрілянина за участі працівника ТЦК у Харкові
4 043 61

Працівник ТЦК влаштував бійку зі стріляниною в Одесі: йому повідомлено про підозру в хуліганстві, - поліція

В Одесі працівник ТЦК влаштував стрілянину

Одеські поліціянти повідомили про підозру у хуліганстві військовослужбовцю ТЦК та СП і двом членам громадської організації, які влаштували бійку зі стріляниною в одному з дворів житлового будинку в Хаджибейському районі міста.

Про це пише поліція Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, один із фігурантів у нетверезому стані прийшов до колишнього сусіда з’ясовувати давні неприязні стосунки, а не заставши господаря вдома, спровокував сварку з його дружиною. Агресивного чоловіка вигнав сусід жінки. Втім зловмисник невдовзі повернувся до нього з чотирма товаришами.

"Правопорушники вибивали двері квартири, дебоширили й били громадянина, коли той вийшов до них. Під час сутички один із фігурантів, попередньо, із травматичної зброї зробив кілька пострілів. На щастя, ніхто не постраждав", - розповів слідчий у справі Віталій Орлов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Відбулася сутичка між правоохоронцями і мітингувальниками, які протестували проти ЛГБТ+ кінофестивалю на Подолі. ВIДЕО

Правоохоронці встановили трьох правопорушників. Ними виявилися місцеві жителі віком 31, 22 та 20 років. Один із них військовослужбовець Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, двоє – члени громадської організації.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України –– хуліганство, вчинене групою осіб. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк до чотирьох років.

У поліції додали, що встановлюється місцезнаходження зброї. Крім того, вирішується питання про додаткову правову кваліфікацію щодо дій з незаповненими повістками, які були вилучені поліцейськими під час обшуку за місцем мешкання одного з членів громадської організації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вранці сталася стрілянина у Святошинському районі Києва: поранено чоловіка. ФОТОрепортаж

Автор: 

бійка (739) Одеса (5461) стрілянина (1781) ТЦК та СП (571)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+38
що це за громадська організація така члени якої займаються бандитизмом
показати весь коментар
22.04.2025 16:33
+27
Нє вєрю! Це вороже іпсо та московська пропаганда, знята талановитими акторами Мосфільму на окупованих територіях!
показати весь коментар
22.04.2025 16:30
+16
Цікаво, а членам громадської організації по відлову людей дають бронь? Чи там працюють одні інваліди?
показати весь коментар
22.04.2025 16:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нє вєрю! Це вороже іпсо та московська пропаганда, знята талановитими акторами Мосфільму на окупованих територіях!
показати весь коментар
22.04.2025 16:30 Відповісти
точно,ведь это же ,,наши,, котики,тем более из святого тцк
показати весь коментар
22.04.2025 18:28 Відповісти
ще він був бурятом забув додати
показати весь коментар
23.04.2025 23:18 Відповісти
Незаповнені повістки були випадково знайдені на вулиці, а керівник тцкшника нічого про них не знає
показати весь коментар
22.04.2025 16:31 Відповісти
що це за громадська організація така члени якої займаються бандитизмом
показати весь коментар
22.04.2025 16:33 Відповісти
Напевно, місцеве відділення Всеукраїнського союзу «Ради ЛГБТ-організацій України».
показати весь коментар
22.04.2025 16:45 Відповісти
Там ще за якусь ГО писали , що менти вимушені були затримати . Бо в бус пакували то хтось визвав 102 .
показати весь коментар
22.04.2025 16:55 Відповісти
Ганула пам'ятаєте?
показати весь коментар
22.04.2025 17:06 Відповісти
Ага, чув про такого
показати весь коментар
22.04.2025 17:13 Відповісти
Скоріше все така сама ГО що й в нього, якщо не та сама.
показати весь коментар
22.04.2025 17:17 Відповісти
Щось "найкраща команда слідчих під особистим контролем Клименка" досі нічого не повідомила про результати розслідування. Якщо так працюють "найкращі", то це біда...
показати весь коментар
22.04.2025 17:27 Відповісти
Вот например такие, они активно помогают тцкшникам в Одессе. Кстати, организатора этого "ГФ" застрелили.

показати весь коментар
22.04.2025 19:39 Відповісти
Що за громадська організація така? Соціальної підтримки?
показати весь коментар
22.04.2025 16:34 Відповісти
Соціальна підтримка заключається в тому, що воєнкум похлопає тебе по плечу зі словами: "Да не сцы ты, пацан"
показати весь коментар
22.04.2025 16:43 Відповісти
"правову кваліфікацію щодо дій з незаповненими повістками"
ну кто же доктор овцам, которые брали незаконные повестки. Опять вас сделали
показати весь коментар
22.04.2025 16:36 Відповісти
А що? Треба замовчувати і нє винасіть сор із ізби?
показати весь коментар
22.04.2025 16:44 Відповісти
"громадська організація"?!
А може назвемо "своїми іменами":
Озброєне Бандитське Угрупування?!!
показати весь коментар
22.04.2025 16:37 Відповісти
Під "стріхою" цілком офіційних МВС та СБУ.
показати весь коментар
22.04.2025 17:28 Відповісти
нова "еліта"
показати весь коментар
22.04.2025 16:38 Відповісти
Даааа..... Розжиріли тцкуни в тилу.....
показати весь коментар
22.04.2025 16:38 Відповісти
Цікаво, а членам громадської організації по відлову людей дають бронь? Чи там працюють одні інваліди?
показати весь коментар
22.04.2025 16:38 Відповісти
А що воно таке? Нештатні агенти? Чи аутсорс типу пвк?
показати весь коментар
22.04.2025 17:46 Відповісти
Сексоти тцк
показати весь коментар
22.04.2025 22:46 Відповісти
Чомусь нічого не сказано про предмет конфлікту. Що там за неприязні стосунки? З антимайданом недожареним теж були "неприязні стосунки"...
показати весь коментар
22.04.2025 16:39 Відповісти
А зачем про это говорить?

Бухое тело вломилось к женщине, когда мужа не было дома.
Сосед его прогнал.

Бухое тело вломилось уже к соседу с четырьмя другими кретинами.

Ты ж понимаешь, что с таким раскладом, у типа с подобным мировоззрением, неприязненные отношения будут даже с деревом которое внезапно появилось на пути?
показати весь коментар
22.04.2025 16:42 Відповісти
А ви з якої ГО?
показати весь коментар
22.04.2025 16:57 Відповісти
охотничьи угодья не поделили,походу рыбные места если до огнестрела дошло
показати весь коментар
22.04.2025 18:32 Відповісти
Как неудобно получилось. Из-за четырех дураков, теперь все руководство ТЦК и ГенШтаб впридачу теперь вынуждены не о войне думать, а об отмазке.

Мосфильм уже как-то неприлично подключать.
показати весь коментар
22.04.2025 16:39 Відповісти
Згадайте, кого з тцк-шників покарано за ці три роки. Не шукайте в інтернетах, - жодного.
То чого керівництву ТЦК чи генштабу перейматися? У них для таких випадків заготовлена стандартна відповідь - діяли згідно та в межах, бла-бла-бла. А хто не повірив, той ухилянт і ворожий іпсошник.
показати весь коментар
22.04.2025 17:33 Відповісти
Отож, друже.
показати весь коментар
23.04.2025 01:03 Відповісти
Безкарність породжує чудовиськ
показати весь коментар
22.04.2025 16:39 Відповісти
Неплохая служба, есть время слоняться по городу и выяснять отношения. Рекрутинговым центрам Сил ТЦК стоит взять на заметку.
показати весь коментар
22.04.2025 16:46 Відповісти
Знов халуї з ГО .
показати весь коментар
22.04.2025 16:51 Відповісти
Та то бурятські диверсанти з метою дискредитації ТЦК робили. Ви уявляєте картину, як в Україні працівник певної структури разом з посіпаками, які мають "корочки" громадської організації, вибивають двері, б'ють, стріляють? Уявляєте картину, де нова еліта може з вами зробити що завгодно, і їй за це нічого не буде, бо вона скаже, що ви можливо прихований антимайданівець чи наприклад ухилянт, а в людей з "корочками" вже все проплачено?

От і я не уявляю - таке тільки в москалів можливе. У Мордорі.
показати весь коментар
22.04.2025 16:53 Відповісти
Что там что у нас тут нет элит. Есть элиты, есть контэлиты, а есть антиэлиты. Если у первых двух есть свое четкое видиние развития, то у антиэлит нет никакого. Кроме разве что лично своего развития. У нас нет ни первых ни вторых как и в мордоре.
показати весь коментар
22.04.2025 17:18 Відповісти
Це нова Геополітична Реальність - країна мрій "Узєлєнского"
показати весь коментар
22.04.2025 17:48 Відповісти
Хм, вроде была новость, где стреляли в сотрудника ТЦК травматом, и статьи там были далеко не хулиганство. Вернее, не только лишь хулиганство
показати весь коментар
22.04.2025 17:04 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2025 17:31 Відповісти
По моему тут покушение на убийство при отягчающих - тэцэка это отягчающее обстоятельство
показати весь коментар
22.04.2025 17:15 Відповісти
Бухий,вчинив бійку,застосував вогнестріл - *********???Мусора,ви ******?Там мінімум замах на вбивство!!!Мусорська зелена країна!
показати весь коментар
22.04.2025 17:34 Відповісти
Зеля шел в квласти, гвоорил про справедливость и что кумовства не будет..А оно вот оно че,Михалыч, вот оно че
показати весь коментар
22.04.2025 18:11 Відповісти
Малко...де ти ?! Тут тцк пазорять. Ні парядок!
показати весь коментар
22.04.2025 17:59 Відповісти
не его смена,у него смурдякотерапия-антистресс,зашкваров много прям загорает на работе
показати весь коментар
22.04.2025 18:35 Відповісти
Ними виявилися місцеві жителі віком 31, 22 та 20 років. Джерело: https://censor.net/ua/n3548156, сподіваюсь що вони вже пройшли ВЛК, придатні до служби і вже направляються до навчального підрозділу?
показати весь коментар
22.04.2025 18:04 Відповісти
Спалили таки контору, що під дахом ТЦК прилаштували бандюків різної масті - це пояснює і катування, і раптову смертність призовників від соціальної підтримки, і тарани тецекашними авто велосипедистів
показати весь коментар
22.04.2025 18:32 Відповісти
Зевовік створив монстра, який його і поховає.
показати весь коментар
22.04.2025 19:37 Відповісти
Одного такого пасивіста в Одесі пристрелив українский офіцер недавно. Мабуть, офіцера зараз катують, щоб визнав російський слід і не говорив правду, за що пристрелив.
показати весь коментар
23.04.2025 01:23 Відповісти
 
 