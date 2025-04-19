Відбулася сутичка між правоохоронцями і мітингувальниками, які протестували проти ЛГБТ+ кінофестивалю на Подолі. ВIДЕО
На Подолі в Києві, біля кінотеатру "Жовтень", де саме відбувається ЛГБТ+ кінофестиваль "Sunny bunny, учасники акції на підтримку традиційних цінностей побилися із представниками поліції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Як розповіли учасники, мітинг організували члени організації "Права молодь", які прийшли відстоювати "традиційні цінності" і висловити свій протест проти ЛГБТК+ кінофестивалю "Sunny bunny", який сьогодні розпочався у Києві.
Між правоохоронцями й мітингарями спалахнула сутичка. Усіх демонстрантів поліцейські затримали. Як пояснили, "для перевірки документів".
Видання звернулося за коментарем до поліції Києва.
Топ коментарі
+30 Lawrence Smith
показати весь коментар19.04.2025 15:42
+27 Kan Kan #518965
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+25 Bicko Nelich
показати весь коментар19.04.2025 15:43
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ефект барбари стрейзанд
А запропонувати провести 9 травня
https://uk.wikipedia.org/wiki/IGBT
а якщо на тому фестивалю одні лесбіянки ?
Ганьба ганьбищна під час війни такою хр. .ю займатись !
.
стоп. щось я вже плутаюсь
Це Байден винуватий.
.
А особливо буйні "традіціоналісти" із сталевими мітболами мали б бути в якійсь із штурмових бригад
.
- Так.
-Тут на Подолі лесбіянки з підарасами б'ються.
- Ну і як там наші?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82_%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82 Скотт Бессент - міністр фінансів США, відкритий гей, живе зі своїм чоловіком колишнім прокуром Нью-Йорка Джоном Фріменом у рожевому палаці в Чарльстоні.
1. ЛГБТК+ спільнота, що вирішила спеціально взяти таку дату, задля більшого скандалу. Ви точно ЛГБТК+? Чи може шанувальники БДСМ і бажали жорстких вражень? Взагалі війна, це час для кінофестивалей?
2. Протестувальники, що впевнений на гроші рашистів (через РПЦ), вирішили повоювати в тилу. А на фронт не бажаєте? Чи ви лише в тилу патріоти віри та традиційних цінностей? Всі інваліди та "мама не для війни народила"? А для оборонних виробництв вас теж не народили? Багато в кого сьогодні робочий день, задля того щоб на фронті було чим воювати, а у вас день відпрацювання кацапських грошей?
3. Мінти та СБУ, що зайняті переглядом Онліфанс за бюджетні кошти, але ніяк не зреагували на організацію цього мітингу? Ви взагалі, "правоохоронці", в курсі, що в нас зараз заборонено мітинги? Чи це заборона лише для Порошенка?
4. Влада, що загалом забила і на кінофестиваль і на мітинг. Ви ж розумієте, що це ще один факт для рашистської пропаганди та одночасно демонстрація для ЄС, що ми дикуни? Чи вас в Трускавці такому не вивчали? Не вивчали думати?
5. ТЦК та СП. Ви ж такі хоробрі, але де ви? Чому не влаштували почесне вручення повісток усім задіяним (бажано і поліції також)?
Пасочки всі б****ь святять. З перервами на генделики, побиття військових, прокацапські мітинги та гейські кінофестивалі. А може відкриєте баньки і поглянете на те чим живе частина українців - на війну?
Зборище вилупків.
Дикунство якесь. Ніби новини з боліт.
Представники ТЦК, мали можливість, у котре побачити вживу, своїх військовозобов'язаних, на власні очі!!
Дуже гарні фоточки для партнерів із Європи, доречі то останні наші партнери...
якось дивно...
тридвараси вони і в Африці тридвараси
В першу чергу ті хто це дозволив кончені тридвараси
А що скажуть солдати на фронті, коли повернуться додому та побачать ********** на почесних посадах?!