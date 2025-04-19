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Відбулася сутичка між правоохоронцями і мітингувальниками, які протестували проти ЛГБТ+ кінофестивалю на Подолі. ВIДЕО

На Подолі в Києві, біля кінотеатру "Жовтень", де саме відбувається ЛГБТ+ кінофестиваль "Sunny bunny, учасники акції на підтримку традиційних цінностей побилися із представниками поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Як розповіли учасники, мітинг організували члени організації "Права молодь", які прийшли відстоювати "традиційні цінності" і висловити свій протест проти ЛГБТК+ кінофестивалю "Sunny bunny", який сьогодні розпочався у Києві.

Між правоохоронцями й мітингарями спалахнула сутичка. Усіх демонстрантів поліцейські затримали. Як пояснили, "для перевірки документів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радник Зеленського Литвин був активним у ЛГБТ-спільноті, - "слуга народу" Безугла

Видання звернулося за коментарем до поліції Києва.

Автор: 

бійка (739) Київ (19466) ЛГБТ-спільнота (267)


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Топ коментарі
+30
Жабо-гадюкинг.Как-то представители традиционных ценностей похожи на титушню.Чего ж лица-то закрывать?Стыдно бороться за тр.ценности?
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19.04.2025 15:42
+27
На фронт їх у роту православних педірастів разом з пОпами від РПЦ
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19.04.2025 15:42
+25
Геи и лесбиянки видимо последняя наша проблема из тех что не решили … позор
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19.04.2025 15:43
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ЛГБТ - рашистські провокатори, які навмисне вибрали такі дні для свого «фестивалю»!
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19.04.2025 16:01 Відповісти
та хай собі фестивалять, ніхто б навіть не знав про них якби не ці довбойоби.
ефект барбари стрейзанд
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19.04.2025 16:04 Відповісти
А ви впевнені, що і тими, і іншими не керують з одного центру?
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19.04.2025 16:07 Відповісти
доречі цілком імовірний такий сценарій.
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19.04.2025 16:09 Відповісти
вибрали дні ...
А запропонувати провести 9 травня
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19.04.2025 16:26 Відповісти
А я категорично вимагаю припинити утиски IGBT-спільноти!!!!
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19.04.2025 16:03 Відповісти
Народ гумору не зрозумів
https://uk.wikipedia.org/wiki/IGBT
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19.04.2025 16:08 Відповісти
Всі праву пдарасню на ВЛК і в бойові частини.
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19.04.2025 16:05 Відповісти
а бойові частини вчому прорвинились??
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19.04.2025 16:09 Відповісти
на відео не лгбтешники.
а якщо на тому фестивалю одні лесбіянки ?
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19.04.2025 16:11 Відповісти
Цей образив саме парвих, тобто нормальних супротивників ПДРС та ЛГБТ.
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19.04.2025 16:26 Відповісти
Праві хлопці в ЗСУ, а не геїв в Києві ганяють

Ганьба ганьбищна під час війни такою хр. .ю займатись !

.
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19.04.2025 22:27 Відповісти
Та пох твоя ПДРС и ЛГБТ-позиция. Пох твоё мнение.
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20.04.2025 00:07 Відповісти
якби Трамп був президентом цієї сутички б не ста...
стоп. щось я вже плутаюсь
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19.04.2025 16:22 Відповісти
Все вірно !
Це Байден винуватий.

.
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19.04.2025 22:28 Відповісти
А поліції робить нема чого ловлять нормальних відправляйте дірявих на фронт або подаруйте кадирівцям
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19.04.2025 16:22 Відповісти
Поліція робить поліцейську роботу

А особливо буйні "традіціоналісти" із сталевими мітболами мали б бути в якійсь із штурмових бригад

.
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19.04.2025 22:30 Відповісти
Тітушки в масках.
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19.04.2025 16:23 Відповісти
Відмова від здорових цінностей є помилка №2 після відмови від ядерного статусу.
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19.04.2025 16:23 Відповісти
Відбулася репетиція розгону протестів проти Зешобли.
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19.04.2025 16:37 Відповісти
Дуже схоже що райвідділ поділили на "протестувальників" та "правоохоронців".
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19.04.2025 16:42 Відповісти
100% і для того влаштували гейпровокацію на Великдень
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20.04.2025 00:02 Відповісти
Так поліцаї та тцкашники це і є -ЛГБТ+
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19.04.2025 16:37 Відповісти
- Алло, це поліція?
- Так.
-Тут на Подолі лесбіянки з підарасами б'ються.
- Ну і як там наші?
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19.04.2025 18:41 Відповісти
От згадую аваковських орлів як їм майже по губам водили всякі боцмани,як похорошела поліція при зєлі!
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19.04.2025 16:40 Відповісти
Ага, і Семен Семенченко під Верховною Радою шабаші водив. Пам'ятаю, по 15 чоловік в чорному однострої його охороняли. А прийшла нова влада - комбата посадили в СІЗО
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19.04.2025 16:47 Відповісти
одна з небагатьох правильних речей, що вони зробили
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19.04.2025 18:56 Відповісти
Трампу це не вподобається бо він любить красивих жінок і за традиційні відносини.А Зеленський любить Єрмака.
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19.04.2025 16:40 Відповісти
а єрмак кого любить?
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19.04.2025 18:25 Відповісти
Трамп так за традиційні цінності, що призначив міністром фінансів США відкритого гея.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82_%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82 Скотт Бессент - міністр фінансів США, відкритий гей, живе зі своїм чоловіком колишнім прокуром Нью-Йорка Джоном Фріменом у рожевому палаці в Чарльстоні.
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19.04.2025 21:03 Відповісти
O skoka tut homofobov , ruskie ****** , pachemu vi baites geiev i lesbianok ?
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19.04.2025 16:43 Відповісти
Подсознательно боятся своего истинного нутра.
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19.04.2025 17:44 Відповісти
Всі при "роботі"
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19.04.2025 16:44 Відповісти
Хто як кого кохає, то приватне діло кожного, якщо все відбувається без примусу, не втягнуті неповнолітні, тварини, та не в публічних місцях. Тому, лгбт-хай буде, а кремлівське ****** і підараси-ні!
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19.04.2025 16:47 Відповісти
От нах.. це робити ці протести, в ЄС лгбт спільнота має деякий вплив, необхідно розуміти, що це люди з порушенням психіки, раніше вони все вивільняли в сім'ях в різний спосіб, і ті сім'ї та діти були їм не потрібні, по друге вони не будуть мати нащадків і це як не крути, фактично самий гуманний спосіб зменшити населення на землі.
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19.04.2025 16:47 Відповісти
Мені здається, що в тилу вже трохи зажрались та охрініли. Причому майже всі.
1. ЛГБТК+ спільнота, що вирішила спеціально взяти таку дату, задля більшого скандалу. Ви точно ЛГБТК+? Чи може шанувальники БДСМ і бажали жорстких вражень? Взагалі війна, це час для кінофестивалей?
2. Протестувальники, що впевнений на гроші рашистів (через РПЦ), вирішили повоювати в тилу. А на фронт не бажаєте? Чи ви лише в тилу патріоти віри та традиційних цінностей? Всі інваліди та "мама не для війни народила"? А для оборонних виробництв вас теж не народили? Багато в кого сьогодні робочий день, задля того щоб на фронті було чим воювати, а у вас день відпрацювання кацапських грошей?
3. Мінти та СБУ, що зайняті переглядом Онліфанс за бюджетні кошти, але ніяк не зреагували на організацію цього мітингу? Ви взагалі, "правоохоронці", в курсі, що в нас зараз заборонено мітинги? Чи це заборона лише для Порошенка?
4. Влада, що загалом забила і на кінофестиваль і на мітинг. Ви ж розумієте, що це ще один факт для рашистської пропаганди та одночасно демонстрація для ЄС, що ми дикуни? Чи вас в Трускавці такому не вивчали? Не вивчали думати?
5. ТЦК та СП. Ви ж такі хоробрі, але де ви? Чому не влаштували почесне вручення повісток усім задіяним (бажано і поліції також)?
Пасочки всі б****ь святять. З перервами на генделики, побиття військових, прокацапські мітинги та гейські кінофестивалі. А може відкриєте баньки і поглянете на те чим живе частина українців - на війну?
Зборище вилупків.
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19.04.2025 16:48 Відповісти
Перед тим вони ,,випадково,, хотіли свій шабаш провести в дні жалоби за жертвами Голодомору.Тепер знову ,,випадково,, проводять цей фестиваль в Великодні свята-https://www.youtube.com/watch?v=kyk7Rg7QDF8
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19.04.2025 17:47 Відповісти
не розумію....там ухилянтів впіймати не можуть,а тут лгбт розквітло буйним цвітом.
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19.04.2025 16:50 Відповісти
а менти які всі відгодовані от непосильної праці.....і захищають "голубцов"щось менти і педики не поспішають в окопи...
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19.04.2025 16:51 Відповісти
Протестувальникам більше немає проти чогось іншого протестувати? ЛГБТ-фестиваль - це для них наразі найбільша проблема?
Дикунство якесь. Ніби новини з боліт.
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19.04.2025 16:52 Відповісти
Перед тим вони ,,випадково,, хотіли свій шабаш провести в дні жалоби за жертвами Голодомору.Тепер знову ,,випадково,, проводять цей фестиваль в Великодні свята-https://www.youtube.com/watch?v=kyk7Rg7QDF8
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19.04.2025 17:50 Відповісти
Чому поліція цим займається шо бл ь масть поміняли теж гомосята керівництво поліції всі такі чи що це робиться замість того щоб дірявих пакувать і на подарунки кадирівцям заберають нормальних це просто ох ть слов не хвата
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19.04.2025 16:53 Відповісти
Не всё так плохо, говномесам кино крутят.
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19.04.2025 17:12 Відповісти
проти зеленої гниди мітинг зась? ще один мінус вступу України в ЄС.
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19.04.2025 17:18 Відповісти
так виходьтне на мітинг проти "зеленої гниди". Все хочете чужими руками жар гребти: воювати мають інші, мітинги організовувати теж мають інші. Може, треба часом і самому злазити з дивана і щось робити.
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19.04.2025 17:27 Відповісти
Бачу роту потенційниї солдат у відмінній фізичній формі
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19.04.2025 17:21 Відповісти
Чергове шоу, мусорських тітушок з тренерами!
Представники ТЦК, мали можливість, у котре побачити вживу, своїх військовозобов'язаних, на власні очі!!
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19.04.2025 17:24 Відповісти
таке вражання що хтось з керівництва поліції замовив тітушок та провели "бійку" змагання за затримання
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19.04.2025 17:33 Відповісти
Нє тєх назвалі підарасамі, ох нє тєх!
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19.04.2025 17:35 Відповісти
Та там сплошні підори
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19.04.2025 21:31 Відповісти
От чим їм заважають ті геї?! Хай собі тихенько живуть, так ні- треба їм пики набити! О за народ блін!
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19.04.2025 17:35 Відповісти
Фестивали и парады это уже не тихонько а вызывающе, думаю причина в этом.
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19.04.2025 17:42 Відповісти
Перед тим вони ,,випадково,, хотіли свій шабаш провести в дні жалоби за жертвами Голодомору.Тепер знову ,,випадково,, проводять цей фестиваль в Великодні свята-https://www.youtube.com/watch?v=kyk7Rg7QDF8
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19.04.2025 18:14 Відповісти
Не пики , а іпальніки
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19.04.2025 21:32 Відповісти
Мені, чесно кажучи, по барабану хто, як трахається, але ЛГБТшники оборзіли в край. Знають, що люди на взводі, але всерівно лізуть до чорта в зуби, всерівно провокують.
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19.04.2025 17:54 Відповісти
Ну та так, в Києві ж не працюють ні кінотеатри ні клуби, ні концерти кварталу ні інших "комедіантів", ну виступи артистів та недуже артистів. І лише кляті геї та лесби порушили цю гробову тишу своїми фестивалями.
Дуже гарні фоточки для партнерів із Європи, доречі то останні наші партнери...
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19.04.2025 17:57 Відповісти
если нравится долбиться в попу, то кто мешает? но зачем ходить по улицам и об этом кричать в мегафон???
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19.04.2025 18:14 Відповісти
Партнерів підшукують.
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19.04.2025 18:43 Відповісти
Геи подрались с питарасами. Это эпично 😁
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19.04.2025 18:18 Відповісти
*****! В країні війна!!! Стадо безмозгле, які нах фестивалі, концерти, квартали та інший непотріб? Повбивала б! Пішли б краще солдатам укріплень набудували!
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19.04.2025 18:20 Відповісти
А ти там в грейтбритн багато набудувала? А в Україні будують ОВА, то святе поле. Як будують всі знають
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19.04.2025 22:08 Відповісти
відстоювати право еволюції на самознищення?
якось дивно...


тридвараси вони і в Африці тридвараси
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19.04.2025 18:29 Відповісти
Цез ж надо було бути дибілами відбитими, щоб на Страстний тиждень у Велику Суботу напередодні величного христианского свята лгбт херню проводити.

В першу чергу ті хто це дозволив кончені тридвараси
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19.04.2025 18:35 Відповісти
Нагадує 2010. Український вибір Медведчука. Там тоже мусолили постійно тему традиційних цінностей, а потім народ вибрав януковоча. Ні в яку Європу ви не вступите, в тайожний союз, товаріщі, в тайожний союз , і цінності однакові
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19.04.2025 18:43 Відповісти
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19.04.2025 18:44 Відповісти
Шо также традиційні цінності?Життя в печерах,полігамія і інцест теж колись були традиційними цінностями.😁
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19.04.2025 18:44 Відповісти
Вам подобається пропаганда гівномєсів? Чи може ви кіна на Подолі надивились ?
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19.04.2025 21:40 Відповісти
Клієнти ТЦК.
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19.04.2025 19:09 Відповісти
Зрозуміло, що підараси завжди були, є і будуть . При любій владі. Ясно і інше - це у них збій в організмі на якомусь ще не дослідженому генетичному рівні. Це поки що невиліковне. Не зрозуміло інше - якого біса ви збираєтесь в якісь паради , щоб підкреслити своє відхилення від норм природи ? Пробуєте усім довести, що ви такіж як усі . Ви не такі, як усі ! Вас в процентному відношенні в усьому людстві дуже малий відсоток. Ви своїми парадами хочете пропагувати свій спосіб збоченого сексуального життя ? Щоб вас ставало ще більше ? Це більше схоже на якусь секту. І не потрібно нам копіювати європейські дебільні "цінності", бо я не бачу в цьому нічого цінного. Дякуючи українській толерантності і терпінню до вас, педиків , голубих, рожевих та ін., живіть собі на здоров"я і трахайтесь у всі дирки. Цього вам ніхто не забороняє. Але ваші паради - походеньки з відкритою рекламою вашої підарастії повинні бути заборонені в країні і придушуватись силовими органами, а не тих, хто проти того і не бажає, щоб несформована молодь підпадала під вплив підарасів !!!!
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19.04.2025 19:11 Відповісти
До 1го % в Європі, в Азії більше,а напевно збираються в групи щоб усвідомити, що вони не самотні в цьому відхиленні і якось познайомитись,а не як при совку крутитись біля суспільних туалетів,був у мене знайомий з двійнят,один нормальний,а другому ця напасть,так *бобилем* і зачах до 50років,а гени вони такі, збій на першому тижні,і вже нічим не виправити,я шульга,син,внучка також,це 10-12%,але є в мене і 0,001%,неповна блокада правого пучка Гіса,це є також у сина і в онуків.
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19.04.2025 20:33 Відповісти
Під час загрози самому існуванню України саме час штрикати Богові в око парадами різних збоченців. І ще обов'язково пропагандою блуду і розпусти.
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19.04.2025 19:11 Відповісти
І всіх до ТЦК, мля!
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19.04.2025 19:16 Відповісти
сподіваюсь, цю тітушню завезуть до ТЦК.
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19.04.2025 19:23 Відповісти
🙆‍♂️ Українські урядові кола також виступають за легалізацію збочень, ганьби та ганьби!
А що скажуть солдати на фронті, коли повернуться додому та побачать ********** на почесних посадах?!
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19.04.2025 19:24 Відповісти
Підари з Банкової влаштували підарський фестиваль,а потім татаровські підари влаштували шоу.
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19.04.2025 21:50 Відповісти
Акція підерів в релігійні свята..джерело фінансування цілком зрозуміле..
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20.04.2025 08:06 Відповісти
Ага. Это всякий мудаковатый барец за традиционные ценности будет меня учить, что я неправильно трахаюсь, а надо бутербродом в темноте под одеялом.
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20.04.2025 10:47 Відповісти
сразу везти этих уродов на влк и на ноль, пусть там показывают свою скрепность
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21.04.2025 09:52 Відповісти
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