Відбулася сутичка між правоохоронцями і мітингувальниками, які протестували проти ЛГБТ+ кінофестивалю на Подолі. ВIДЕО

На Подолі в Києві, біля кінотеатру "Жовтень", де саме відбувається ЛГБТ+ кінофестиваль "Sunny bunny, учасники акції на підтримку традиційних цінностей побилися із представниками поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Як розповіли учасники, мітинг організували члени організації "Права молодь", які прийшли відстоювати "традиційні цінності" і висловити свій протест проти ЛГБТК+ кінофестивалю "Sunny bunny", який сьогодні розпочався у Києві.

Між правоохоронцями й мітингарями спалахнула сутичка. Усіх демонстрантів поліцейські затримали. Як пояснили, "для перевірки документів".

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Видання звернулося за коментарем до поліції Києва.