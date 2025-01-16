УКР
Радник Зеленського Литвин був активним у ЛГБТ-спільноті, - "слуга народу" Безугла

Нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що радник президента Дмитро Литвин був активним у ЛГБТ-спільноті.

Про це вона повідомила у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Виявляється, ще в 2018 році спічрайтер та радник Президента Дмитро Литвин був активним в ЛГБТ спільноті та мав дискусію з громадським активістом Євгеном Карасем", - зазначила нардепка.

Напередодні Безугла оприлюднила допис, в якому заявила, що "бути представником ЛГБТ - це не норма, а психофізіологічне відхилення".

Дмитро Литвин у коментарях подискутував із нардепкою. Діалог завершився запитанням Безуглої: "Ви гей?".

Призначення Литвина

Президент Володимир Зеленський у вересні 2024 року призначив одного з авторів своїх промов Дмитра Литвина радником із питань стратегічних комунікацій.

Відомо, що Литвин називав журналістів "г#вноїдами", а також насміхався над іноземними партнерами, які попереджали про повномасштабне вторгнення РФ у січні-лютому 2022 року.

В анкеті російському виданню Сноб Литвин заявив, що під час складання присяги офіцера запасу навмисно пропустив частину про захист конституційного ладу.

Також Литвин називав головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "дебілом на підкормі російської пропаганди".

Видання "Українська правда" заявило про системний тиск з боку Офісу Президента. Згодом "УП" повідомила, що радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин є тією людиною з ОП, яка блокує спілкування з журналістами "Української правди" та їхню участь в інтерв'ю й заходах.

Водночас Литвин згодом заперечив заяви УП про тиск на видання з боку Офісу Президента.

+44
Так він був активним чи пасивним? Пані Безугла "потрудитесь излагать свои мысли яснее"(с)
показати весь коментар
16.01.2025 11:04 Відповісти
+33
Краще запитати: "То він - гей, чи підор@с"?
показати весь коментар
16.01.2025 11:07 Відповісти
+31
Тераріум зелених покидьків оживає... скоро вибори.
показати весь коментар
16.01.2025 11:05 Відповісти
Павуки в банці
показати весь коментар
16.01.2025 11:04 Відповісти
то не павуки а піDораси
показати весь коментар
16.01.2025 11:10 Відповісти
Так він був активним чи пасивним? Пані Безугла "потрудитесь излагать свои мысли яснее"(с)
показати весь коментар
16.01.2025 11:04 Відповісти
Краще запитати: "То він - гей, чи підор@с"?
показати весь коментар
16.01.2025 11:07 Відповісти
Обоє
показати весь коментар
16.01.2025 11:56 Відповісти
Тридвараз😀
показати весь коментар
16.01.2025 12:08 Відповісти
Гей чи ні - пені якось пофіг. Але що він один з зелених пі..рів - це безсумнівно.
показати весь коментар
16.01.2025 12:09 Відповісти
В ОПі всі підараси, там нормальні не приживаютьця! 😁
показати весь коментар
16.01.2025 12:32 Відповісти
А як назвати тих хто за цих піде*асів голосував?
показати весь коментар
16.01.2025 22:51 Відповісти
Без сумніву під@рас. Навіть якщо він не причетний до ЛГБТ.
показати весь коментар
16.01.2025 13:38 Відповісти
а тобі як більше подобаеться ? бути з тилу чи навпаки?😉
показати весь коментар
16.01.2025 11:09 Відповісти
Задовбали вже ті активні і ті пасивні. Нормальні є? Я не про сексуальну орієнтацію. Активний дурень - то ще більша біда для кра'ни, ніж пасивний. Пасивний ідіот хоч людям не шкодить.
показати весь коментар
16.01.2025 11:30 Відповісти
А яка різниця , якщо його тягне на хлопів то однозначно підор .
показати весь коментар
16.01.2025 11:37 Відповісти
69
показати весь коментар
16.01.2025 15:43 Відповісти
Тераріум зелених покидьків оживає... скоро вибори.
показати весь коментар
16.01.2025 11:05 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2025 11:33 Відповісти
Що ви до ОЦЕ причепились? Якщо глибоко копнути, то "...мы зеленые все такие пративные, под кого угодно с удовольствием ляжем"
показати весь коментар
16.01.2025 13:53 Відповісти
Зелені всі геї, а ще серед них велика кількість 3,14дарасів. Безмозгла в тому числі.
показати весь коментар
16.01.2025 11:06 Відповісти
Лесбійка ..
показати весь коментар
16.01.2025 12:37 Відповісти
Студентка опоздала на пару. Препод спрашивает: почему?
- Да тут около института ******** с лесбиянками дерутся.
- Дааа? Ну и как там наши?
показати весь коментар
16.01.2025 18:49 Відповісти
Відомо, що Литвин називав журналістів "гівноїдами"...

От же ж подонок...
показати весь коментар
16.01.2025 11:06 Відповісти
Журналіст Литвин назвав журналістів "гівноїдами"....
показати весь коментар
16.01.2025 11:37 Відповісти
Активнии підорок? це + бо пасивнии -
показати весь коментар
16.01.2025 11:08 Відповісти
А у безуглой есть муж ? Она об этом не хочет рассказать.

там они все
показати весь коментар
16.01.2025 11:08 Відповісти
Ні, має морквину.
показати весь коментар
16.01.2025 11:11 Відповісти
в безуглої целка якою вона гордиться .
показати весь коментар
16.01.2025 11:38 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2025 11:54 Відповісти
Це з морквиною несумістно.
показати весь коментар
16.01.2025 12:59 Відповісти
Чому? Може вона на моркву сідає, як то кажуть, п'ятою точкою, як по-великому.
показати весь коментар
16.01.2025 13:18 Відповісти
Скоро на афишах "Безуглая трансгендер"...
показати весь коментар
16.01.2025 11:09 Відповісти
І шо, Ковбиця? Тобі, ворожа, потвора, яее двло хто тамкого у сраку лупить? Заздриш? Та і чому ваме він 3,14..р коли всі у той жОПі та всі слуги народа теж 3,14..си?
показати весь коментар
16.01.2025 11:10 Відповісти
Не дивно, там вся Банкова суцільне ЛГБТ, так що свій до своїх про своє
показати весь коментар
16.01.2025 11:10 Відповісти
та ы без цього було зрозуміло що литвин 3.14дар
показати весь коментар
16.01.2025 11:11 Відповісти
головне-не москаль..
показати весь коментар
16.01.2025 11:12 Відповісти
Гей він чи ні,то таке.
А от що він підєраст,це точно.
показати весь коментар
16.01.2025 11:14 Відповісти
там всі 3,14дари
показати весь коментар
16.01.2025 11:19 Відповісти
Ну так "вас" там інших небуває...
показати весь коментар
16.01.2025 11:21 Відповісти
Потяг до влади у чоловіків свідчить або про латентний гомосексуалізм, або про педофілію. Змиріться з цим…
показати весь коментар
16.01.2025 11:21 Відповісти
Це вам Зігмунд Фрейд особисто повідомив? Просто цікаво.
А про банани у вас була розмова?
Жартую.
показати весь коментар
16.01.2025 11:52 Відповісти
Так природа влаштувала. Еволюційно самці прагнуть свободи, щоб запліднити більшу кількість самиць. Самиці ж прагнуть об'єднати навколо себе інші особини, бо так простіше і безпечніше вирощувати потомство.
показати весь коментар
16.01.2025 12:02 Відповісти
Яким чином потяг "запліднити більшу кількість самиць" пов'язаний з гомосексуалізмом та педофілією?
показати весь коментар
16.01.2025 12:04 Відповісти
Потяг до влади і любов до дітей притаманні жінкам, потяг до свободи - чоловікам. Якщо чоловік лізе до влади - у нього переважає жіноче начало.
показати весь коментар
16.01.2025 12:11 Відповісти
Точно Фрейд "попрацював"
показати весь коментар
16.01.2025 12:29 Відповісти
Тисячу разів спростована теорія Бейтмана на людях працює.
показати весь коментар
16.01.2025 14:33 Відповісти
Безугла вже і в чужі жопи заглядає...
показати весь коментар
16.01.2025 11:25 Відповісти
якщо людинка - лайно, то "какая разніца" тоді вже, "той" воно чи не "той", звісно, допоки воно до людей не чипляється і не вчить дітей чорті чОму.....
показати весь коментар
16.01.2025 11:26 Відповісти
Те, що цей Литвин звичайний представник оп, який шкодить країні, то це факт. А ось звинувачення у належності до ЛГБТ це не діло цієї шавки Безуглої, це порушення прав людини, обнародувати, виставляти назагал.
показати весь коментар
16.01.2025 11:28 Відповісти
А належності до ЛГБТ це звинувачення? Ех, не пустять вас до Європи...
показати весь коментар
16.01.2025 11:56 Відповісти
Це мерзота, безвідносно до політики
Як явище. Чого ніяк не зрозуміє Європа
показати весь коментар
16.01.2025 12:50 Відповісти
Клован оточив себе самими підарасами,покидьками та дебілами тому що це його духовні родичі.
показати весь коментар
16.01.2025 11:28 Відповісти
Сёдня беззуглая жжот!
показати весь коментар
16.01.2025 11:28 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2025 11:30 Відповісти
"Сладєнькій" )))
показати весь коментар
16.01.2025 11:32 Відповісти
И что с того? В ВСУ тоже очень много геев ( и это не кацапская пропаганда, а факт который признали в Форбс и ББС) или к Ним Безумная тоже хочет пред явить свои притензии? И вообще гомофобия - это главный признак кацапизма. Геи воют за Украину щас наравне с натуралами и делают это отлично, а ненависть к ЛГГБТ оставьте кацапам.
показати весь коментар
16.01.2025 11:33 Відповісти
он не гей, он *******
показати весь коментар
16.01.2025 11:49 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2025 11:38 Відповісти
Тільки у нашій найкращий у світі владі жінки і чоловіки рівні - всі вони пі...си
показати весь коментар
16.01.2025 11:38 Відповісти
Безмозглая, а ти з яких, з тих кто нікому не потрібна, ні в якій отвір. То що він гей, мене менше турбує, чим то що він натуральна паскуда
показати весь коментар
16.01.2025 11:39 Відповісти
і шо, тобі, притрушена, яке діло до приватного життя будь-якої особи, чи хєрмаки вже і туди будуть лізти, дограєтесь, що вас незабаром вішати на майдані будуть, гопотА
показати весь коментар
16.01.2025 11:41 Відповісти
Ось про « ВІШАТИ НА МАЙДАНІ» - класна теза. Список вже е - гетьманцев найем Безугла ну і традиційно - Ермак
показати весь коментар
16.01.2025 12:13 Відповісти
Блин, кому не плевать, где был активен какой-то мужик?)))
У безмозглой кризис жанра)))
показати весь коментар
16.01.2025 11:46 Відповісти
Травля по ЛГБТ - типова практика КГБ . Памятаю як травили Олеся Дония, памятаю як травили Портникова і Дроздова.
У ФСБ два штампа , наприклад , на націоналистів : Фаріон - була у компартії чи ДРОЗДОВ в лгбт.

а те що портновська цучка Безугла СТРАВИЛА ЗАЛУЖНОГО та 16 бойових генералів і Україна несе зараз великі втрати по людях і територіях - вона мовчить

в Европі ту Безуглу за кацапську дикунку вигнали б з депутатів
показати весь коментар
16.01.2025 11:51 Відповісти
такое ощущение что сообщество ЛГБТ устраивает разборки
показати весь коментар
16.01.2025 11:51 Відповісти
"Літвін" це єврейське прізвище (наприклад "гіркін", "золкін" і т.п.). Серед цього народу зареєстровано найбільшу кількість дегенератів, що повязано з самоізоляцією цього народу і шлюбами з родичами протягом тисячоліть християнських переслідувань. Ген гомосексуалізма вперше відкрили італійці в 1992 році. Пізніше кількість таких генів зросла до 9. Можливо їх значно більше, але що не викликає сумніву у всіх дослідників так це те що більшість цих уражених генів передаються лише по жіночій лінії. Іншими словами у кожного гея мати лезбійка. Дуже часто фрігідність (холодність) у жінок повязана з генетичним збоєм і такі жінки є латентними лезбійками. Часто вони виходять заміж і народжують геїв, що дуже засмучує їх нормальних чоловіків. Звідси, чоловіки будьте уважними до того на кому одружуєтесь. Найгірший варіант це шлюб з жінкою з самоізольованих етнічних спільнот. Подивіться на цього "літвіна"! Це продукт інцестів - слабке підборіддя, худорлява та немічна статура і, безумовно, купа проявів різних хвороб, включаючи психічні відхилення...
показати весь коментар
16.01.2025 11:54 Відповісти
1. Фамилия образована от слова литвин - так называли человека из Великого княжества Литовского. Как правило, при этом имели в виду балтов-литовцев и «литовских славян», то есть белорусов. Фамилия образована без участия патронимического суффикса.( вики)
2, «Серед цього народу зареєстровано найбільшу кількість дегенератів» - в них найбільша кількість людей з синдромом Дауна ( якщо без маніпуляцій) , це повʼязано з браками між ріднею . У ЕС даунів адаптують к нормальному життю . Багато працює в громадських місцях
3. ви мабуть латентний кгбист , враховуючи ваш вік і методи маніпуляцій . 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
16.01.2025 12:08 Відповісти
"Латентним кегебістом" мене називають вперше. Оригінально.
показати весь коментар
16.01.2025 12:24 Відповісти
Яка у людини сексуальна орієнтація, це особиста справа і не Безуглій комусь розповідати про психофізіологічне відхилення ! Але те, що навколо себе Володимир Олександрович зібрав одних лише пі#расів, це аксіома!
показати весь коментар
16.01.2025 12:02 Відповісти
Единий розумний комент
показати весь коментар
16.01.2025 12:09 Відповісти
аксіома і у тому,що зелене у тій ж ролі. пісюном по клаві піаніно прилюдно це і є підтвердження його пристрасті до чоловіків. для цього воно створило для себе шобло підарів. у 95 кривого кварталу стільки підарів і одна лесбі-лєнка.
показати весь коментар
16.01.2025 13:29 Відповісти
Вибачте, але тут коментатори завжди пишуть що є хороші пі*араси (ті хто е*утся в жопу) і погані (кацапи). Виходить він з хороших.
показати весь коментар
16.01.2025 12:04 Відповісти
Радники, вони таки !
показати весь коментар
16.01.2025 12:07 Відповісти
Якщо в ОПі є наркумани та просто єпанаитіки то чому б там не бути ********,???)))
показати весь коментар
16.01.2025 12:10 Відповісти
бЕзмозгова, як ти вже зає.....ала, **** ти як бабка на базарі !!!
показати весь коментар
16.01.2025 12:12 Відповісти
Не здивована. У владі суцільні геї🤔.
Ні, вибачте геї, у владі суцільні під@р@си.
показати весь коментар
16.01.2025 12:13 Відповісти
Мар'яно, ви там всі активні учасники лгбт спількоти.
показати весь коментар
16.01.2025 12:22 Відповісти
з єрмаком
став пасивним
показати весь коментар
16.01.2025 12:22 Відповісти
Браво, пане Юрій. Це Ви таки майстерно того хлопчиська...навчаєте слідкувати за язиком.
показати весь коментар
16.01.2025 12:22 Відповісти
Підтверджено! Він дуже активний в спільноті навколо Зеленского.
показати весь коментар
16.01.2025 12:29 Відповісти
И? К чему нам эта информация? Меня абсолютно не волнуют сексуальные предпочтения какого-то чиновника. Меня интересует эффективность его работы как менеджера, эффективен, продолжает работать - нет, уволен на хер. А в какую дырку он сует он свой половой орган - меня, в принципе не интересует, даже если эта дырочка Безуглой, сорри.
показати весь коментар
16.01.2025 12:31 Відповісти
Ця безмозгла ТП ще й гомофоб. Який сором.
показати весь коментар
16.01.2025 12:32 Відповісти
Це що, прямі обов'язки нардепа слідкувати хто кого ...того?
показати весь коментар
16.01.2025 12:37 Відповісти
Лбгт не отклонение, а мерзость
Читайте Библию
показати весь коментар
16.01.2025 12:44 Відповісти
Педику 27 рочків..Що воно може "нарадити" іншому педику,не лоху?
показати весь коментар
16.01.2025 12:51 Відповісти
Членограй і Дермак гарна пара....
показати весь коментар
16.01.2025 13:17 Відповісти
Походу Єрмак ревнує, якщо Безмозку випустив полаяти на Литвина.
показати весь коментар
16.01.2025 13:28 Відповісти
отак, замешкаєшся на перехресті, а вже чий то болт буравить тобі дупу.
показати весь коментар
16.01.2025 13:41 Відповісти
активний член кружка зєльоного )
показати весь коментар
16.01.2025 13:44 Відповісти
Нарешті!!
Серед зекідарасів
хоч один голубий!!
показати весь коментар
16.01.2025 15:17 Відповісти
Два Клоуна...
показати весь коментар
16.01.2025 15:37 Відповісти
безугла - безмузгла, вона то хоч жіночого роду? бо глядучи на її пику там мужик на всі сто.
показати весь коментар
16.01.2025 17:26 Відповісти
 
 