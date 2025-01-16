Радник Зеленського Литвин був активним у ЛГБТ-спільноті, - "слуга народу" Безугла
Нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що радник президента Дмитро Литвин був активним у ЛГБТ-спільноті.
Про це вона повідомила у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Виявляється, ще в 2018 році спічрайтер та радник Президента Дмитро Литвин був активним в ЛГБТ спільноті та мав дискусію з громадським активістом Євгеном Карасем", - зазначила нардепка.
Напередодні Безугла оприлюднила допис, в якому заявила, що "бути представником ЛГБТ - це не норма, а психофізіологічне відхилення".
Дмитро Литвин у коментарях подискутував із нардепкою. Діалог завершився запитанням Безуглої: "Ви гей?".
Призначення Литвина
Президент Володимир Зеленський у вересні 2024 року призначив одного з авторів своїх промов Дмитра Литвина радником із питань стратегічних комунікацій.
Відомо, що Литвин називав журналістів "г#вноїдами", а також насміхався над іноземними партнерами, які попереджали про повномасштабне вторгнення РФ у січні-лютому 2022 року.
В анкеті російському виданню Сноб Литвин заявив, що під час складання присяги офіцера запасу навмисно пропустив частину про захист конституційного ладу.
Також Литвин називав головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "дебілом на підкормі російської пропаганди".
Видання "Українська правда" заявило про системний тиск з боку Офісу Президента. Згодом "УП" повідомила, що радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин є тією людиною з ОП, яка блокує спілкування з журналістами "Української правди" та їхню участь в інтерв'ю й заходах.
Водночас Литвин згодом заперечив заяви УП про тиск на видання з боку Офісу Президента.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Да тут около института ******** с лесбиянками дерутся.
- Дааа? Ну и как там наши?
От же ж подонок...
там они все
А от що він підєраст,це точно.
А про банани у вас була розмова?
Жартую.
Як явище. Чого ніяк не зрозуміє Європа
У безмозглой кризис жанра)))
У ФСБ два штампа , наприклад , на націоналистів : Фаріон - була у компартії чи ДРОЗДОВ в лгбт.
а те що портновська цучка Безугла СТРАВИЛА ЗАЛУЖНОГО та 16 бойових генералів і Україна несе зараз великі втрати по людях і територіях - вона мовчить
в Европі ту Безуглу за кацапську дикунку вигнали б з депутатів
2, «Серед цього народу зареєстровано найбільшу кількість дегенератів» - в них найбільша кількість людей з синдромом Дауна ( якщо без маніпуляцій) , це повʼязано з браками між ріднею . У ЕС даунів адаптують к нормальному життю . Багато працює в громадських місцях
3. ви мабуть латентний кгбист , враховуючи ваш вік і методи маніпуляцій . 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ні, вибачте геї, у владі суцільні під@р@си.
став пасивним
Читайте Библию
Серед зекідарасів
хоч один голубий!!