"Звертаюсь до США: не надавайте допомогу Україні, поки не буде змінено військове керівництво", - "слуга народу" Безугла

Безугла просить США не надавати Україні допомогу

Депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла закликає США припинити надавати Україні допомогу до заміни військового керівництва та впровадження оборонного планування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис народної депутатки в телеграмі.

"Якщо наше керівництво цього не чує / не наважується, звертаюся до США як основного донора та союзника: наполягайте на переосмисленні військового управління в українській армії, не надавайте нам допомогу без цього. Вимагайте заміну військового керівництва, впровадження оборонного планування, належного планування бойових операцій, аналізу проведених дій та оцінки їхньої ефективності", - написала депутатка.

Безугла наголосила, що без вищезгаданого немає сенсу продовжувати, що за таких обставин схоже на утилізацію.

Також читайте: Військово-політичне керівництво країни паразитує на швидкоплинній ейфорії та надіях населення, - "слуга народу" Безугла

"Українці можуть і вміють боротися, але, ймовірно, не можуть побороти свою відсталу військову псевдоеліту без вашої допомоги. Допоможіть. Це ключовий момент", - резюмувала нардепка.

Автор: 

допомога (8665) США (24070) Безугла Мар’яна (311)
Топ коментарі
+54
Ковбиця працює на ворога.
І вона на ВАШИЙ совести, ********, як шо совість у вас є.
показати весь коментар
16.01.2025 09:24 Відповісти
+38
Звертаюся до США з проханням надати безуглій хоч якись мозок
показати весь коментар
16.01.2025 09:25 Відповісти
+33
І Верховного головнокомандувача теж?!
Ай-да, Манька, знать она сильна,
что лает на слона ...
показати весь коментар
16.01.2025 09:24 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Санітарів,терміново! (і хірурга,щоб відрізав язика)
показати весь коментар
16.01.2025 10:15 Відповісти
Снайпер виконає всі операції.
показати весь коментар
16.01.2025 13:03 Відповісти
І хто в першу чергу постраждає від відсутності допомоги - військове керівництво, яке до останнього розповідатиме про "контрольовану ситуацію" чи звичайні військові?
показати весь коментар
16.01.2025 10:20 Відповісти
Я з нею згоден, он вмісто того щоб Драпатого назначіти на Покровськ, вони його в Київ перевели з фронту зовсім забрали, ці бригади нові штампують, снаряди одним дають другим не дають, бригади які прий..ують техніки бездумно їм дають а ті що бережуть техніку нічого не получають, що це за базар совковий в ГШ дві голови які все крутять я про- си и- бра
показати весь коментар
16.01.2025 10:30 Відповісти
Та так,більшість не уявляють який в ВСУ-бардак.
показати весь коментар
16.01.2025 11:01 Відповісти
Це вже пздц. Тут вже зрада повна. ***** аплодує стоячи. І ви ще хочете в Україні вибори проводити. От такі гниди і підуть на вибори
показати весь коментар
16.01.2025 10:31 Відповісти
Нарешті вилупилося...
показати весь коментар
16.01.2025 10:43 Відповісти
Риго-ОПа вже не знає як виконати завдання Кремля. Пуйло Пуйлович сердяться!
показати весь коментар
16.01.2025 10:46 Відповісти
В когось ще є сумніви на кого працює ця "правдорубка" ?
показати весь коментар
16.01.2025 10:47 Відповісти
Я розумію, що Безугла ще та штучка. Але давайте подивимося правді в очі. Бутусов та військові, які реально на передку , говорять не про нестачу зброї чи БК, а про абсолютно бездарне керівництво на всіх рівнях. Так, про брак людей теж говорять. Але хто створив проблеим з мобілізацією? Зелена влада, яка повністю провалила комунікацію з суспільством. Військове керівництво, яке бездарно тратить людей. Те що творитьмся в наших так званих підготовчих центрах просто на голову не налазить. А про те як крадуть гроші з допомоги Заходу не говорить лише лінивий. Сирський вже більше року керує армією і що? Весь час відступаємо. А послухайте, наприклад, Бутусова про те як ми часто бездарно відступаємо. Так що не так вже Безугла і не права. Але напевно потрібно закликати не про припинення допомоги а за те щоб зробить військовий переворот і вигнати цю погань. З цією владою ми програємо і це не може розуміти лише зашорений зенленобот.
показати весь коментар
16.01.2025 10:54 Відповісти
Їй постійно не подобався Залужний який відмовлявся вести війська на мінні поля попри прямий наказ вищого керівництва. І при якому ми звільнили багато територій. Вона схвалювала спочатку слухняного Сирського і не підбирала висловів проти його критиків. Мовчу вже про постійне вилизування ЗЕ та звинувачення Порошенка у повномаштабному нараді ***** і засвітку наших позицій ворогу...
Ви справді вважаєте, що адекватна людина з бодай крихою пам'яті має серйозно до неї ставитись?
показати весь коментар
16.01.2025 11:41 Відповісти
Куля та добре слово роблять чудеса!
показати весь коментар
16.01.2025 12:14 Відповісти
Голос ОПи
показати весь коментар
16.01.2025 10:56 Відповісти
А це вже цікаво.
показати весь коментар
16.01.2025 11:01 Відповісти
Мабуть багато хто не в захваті від військового керівництва, але те що робить ця ..... - пряма робота на ворога і відсутністю мізків це не виправдати.
показати весь коментар
16.01.2025 11:02 Відповісти
настоящих буйных мало, вот и нету вожаков
показати весь коментар
16.01.2025 11:07 Відповісти
якщо йдеться про гроші - то правильно говорить, небуде шо єрмакам класти в кішені то повтікають скоріше, вслід за рєзніковими чі куди вони там біжать коли кармани набють.
показати весь коментар
16.01.2025 11:13 Відповісти
Може її якось приспати, скажених тварин присипляють з гуманних міркувань.
показати весь коментар
16.01.2025 11:13 Відповісти
Давно вже настав час розіп'яти цю курву навпіл за ноги(😡
показати весь коментар
16.01.2025 11:25 Відповісти
Дайте їй вже "сельодкі"!!!
показати весь коментар
16.01.2025 11:44 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2025 11:52 Відповісти
Знову ОП торпеду запустило.
показати весь коментар
16.01.2025 11:56 Відповісти
емоційно погоджуюся із безумною на 100%, а якщо раціонально - без допомоги нам гаплик остаточний й безповоротний.... й вплинути на зеленого їбаната жодної змоги немає.
показати весь коментар
16.01.2025 11:56 Відповісти
Цікаво те,що практично усі "коментатори" ховаються під псевдонімами та "погонялами"...Чого це? А такі правдоруби та борці за правду життя - аж подих захоплює...П....ти - не воювати.
показати весь коментар
16.01.2025 12:08 Відповісти
оболонь, це ж ваша лікарка?)))))
показати весь коментар
16.01.2025 12:14 Відповісти
Але це є все правдою, хоч вона це каже і не з щирих спонукань. Сирьский недолугою стратегією утилізує останніх військових, вже з ППО спеіалистів і авіації техників забирають. То що сказали вчора, що нікого не забирають, це брехня, вже всі, хто отримав розпорядження- поїхала на нуль в частини.
показати весь коментар
16.01.2025 12:15 Відповісти
Панночка заїгралась...За такі заклики, колись били по сусалам і не тільки тих хто закликав ,а всіх родичів та знайомих...
показати весь коментар
16.01.2025 12:19 Відповісти
надо ей пару дронов, бо не доходит и не дойдёт
"Відчепіться від ЗСУ!", - Мадяр звернувся до Безуглої припинити працювати на ворога.Народна депутатка Мар'яна Безугла працює на ворога, обливаючи військових брудом. Джерело: https://censor.net/ua/v3527040
показати весь коментар
16.01.2025 12:23 Відповісти
А *********** и его корешей которые типа не понимают че творят в стране не хотят поменять?
показати весь коментар
16.01.2025 12:30 Відповісти
депутат Зе вимагає припинити військову допомогу Україні, але ж за цим послідують додаткові смерті бійців.
показати весь коментар
16.01.2025 14:23 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 