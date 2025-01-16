"Звертаюсь до США: не надавайте допомогу Україні, поки не буде змінено військове керівництво", - "слуга народу" Безугла

Депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла закликає США припинити надавати Україні допомогу до заміни військового керівництва та впровадження оборонного планування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис народної депутатки в телеграмі.

"Якщо наше керівництво цього не чує / не наважується, звертаюся до США як основного донора та союзника: наполягайте на переосмисленні військового управління в українській армії, не надавайте нам допомогу без цього. Вимагайте заміну військового керівництва, впровадження оборонного планування, належного планування бойових операцій, аналізу проведених дій та оцінки їхньої ефективності", - написала депутатка.

Безугла наголосила, що без вищезгаданого немає сенсу продовжувати, що за таких обставин схоже на утилізацію.

"Українці можуть і вміють боротися, але, ймовірно, не можуть побороти свою відсталу військову псевдоеліту без вашої допомоги. Допоможіть. Це ключовий момент", - резюмувала нардепка.