Вранці сталася стрілянина у Святошинському районі Києва: поранено чоловіка. ФОТОрепортаж

У Святошинському районі Києва вранці сталася стрілянина, поранено чоловіка.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група та інші екстрені служби. Пораненого госпіталізовано.

Повідомлення про чоловіка із вогнепальним пораненням надійшло правоохоронцям о 8:50.

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"За вказаною адресою негайно виїхало керівництво Головного управління Національної поліції у місті Києві, поліцейські територіального підрозділу, кінологи та медики. На цей час потерпілому надається медична допомога. Поліція Києва встановлює обставини та розшукує осіб, причетних до злочину", - йдеться в повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - замах на умисне вбивство.

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