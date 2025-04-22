Вранці сталася стрілянина у Святошинському районі Києва: поранено чоловіка. ФОТОрепортаж
У Святошинському районі Києва вранці сталася стрілянина, поранено чоловіка.
Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група та інші екстрені служби. Пораненого госпіталізовано.
Повідомлення про чоловіка із вогнепальним пораненням надійшло правоохоронцям о 8:50.
"За вказаною адресою негайно виїхало керівництво Головного управління Національної поліції у місті Києві, поліцейські територіального підрозділу, кінологи та медики. На цей час потерпілому надається медична допомога. Поліція Києва встановлює обставини та розшукує осіб, причетних до злочину", - йдеться в повідомленні.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - замах на умисне вбивство.
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На життя можна замахуватись, але як можна замахуватись на вбивство?
Все одно що написати - замах на роботу, замах на біг, на випивку ... .
- Скажи мне, ты вообще дружишь с мозгами?
- В смысле? Это часть меня, с ней не надо дружить, это, блин, так же, как "ты дружишь с пальцем?" или "а ты дружишь с волосами на ноге?", утром просыпаешься и говоришь: "Привет, мозги, как вам спалось? Что кушать будем?"
- Всё-всё, успокойся. Не дружишь, и не надо.
"Труп принадлежал мужчине средних лет."
- Удар був нанесений тупим предметом, можливо головою.
Одне питання - навіщо, мабуть заважати розслідуванню
- напевно постраждав , якийсь , роботяга - слюсар , або вантажник ...?