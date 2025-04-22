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Новини Фото Стрілянина в Києві
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Вранці сталася стрілянина у Святошинському районі Києва: поранено чоловіка. ФОТОрепортаж

У Святошинському районі Києва вранці сталася стрілянина, поранено чоловіка.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група та інші екстрені служби. Пораненого госпіталізовано.

Стрілянина у Святошинському районі Києва. Що відомо

Повідомлення про чоловіка із вогнепальним пораненням надійшло правоохоронцям о 8:50. 

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"За вказаною адресою негайно виїхало керівництво Головного управління Національної поліції у місті Києві, поліцейські територіального підрозділу, кінологи та медики. На цей час потерпілому надається медична допомога. Поліція Києва встановлює обставини та розшукує осіб, причетних до злочину", - йдеться в повідомленні.

Стрілянина у Святошинському районі Києва. Що відомо

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - замах на умисне вбивство.

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Стрілянина у Святошинському районі Києва. Що відомо

Автор: 

Київ (19469) Нацполіція (15173) стрілянина (1781)


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Топ коментарі
+10
Цікава поліцейська мова. ) Замість замах на життя, замах на вбивство.
На життя можна замахуватись, але як можна замахуватись на вбивство?
Все одно що написати - замах на роботу, замах на біг, на випивку ... .
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22.04.2025 10:26
+5
Для того щоб часом "своїх " не замели
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22.04.2025 10:58
+4
якщо не за наказом керівництвавчинявся злочин, то навіщо воно туди виїхало малозрозуміло
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22.04.2025 11:03
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Цікава поліцейська мова. ) Замість замах на життя, замах на вбивство.
На життя можна замахуватись, але як можна замахуватись на вбивство?
Все одно що написати - замах на роботу, замах на біг, на випивку ... .
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22.04.2025 10:26 Відповісти
Анекдот:

- Скажи мне, ты вообще дружишь с мозгами?
- В смысле? Это часть меня, с ней не надо дружить, это, блин, так же, как "ты дружишь с пальцем?" или "а ты дружишь с волосами на ноге?", утром просыпаешься и говоришь: "Привет, мозги, как вам спалось? Что кушать будем?"
- Всё-всё, успокойся. Не дружишь, и не надо.
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22.04.2025 11:02 Відповісти
Цікава поліцейська мова:
"Труп принадлежал мужчине средних лет."
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22.04.2025 11:03 Відповісти
Анекдот:
- Удар був нанесений тупим предметом, можливо головою.
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22.04.2025 11:07 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%85_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD Замах на злочин
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22.04.2025 12:21 Відповісти
Поліцейська мова, )
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22.04.2025 13:41 Відповісти
За вказаною адресою негайно виїхало керівництво Головного управління Національної поліції у місті Києві, поліцейські територіального підрозділи.
Одне питання - навіщо, мабуть заважати розслідуванню
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22.04.2025 10:43 Відповісти
Для того щоб часом "своїх " не замели
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22.04.2025 10:58 Відповісти
якщо не за наказом керівництвавчинявся злочин, то навіщо воно туди виїхало малозрозуміло
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22.04.2025 11:03 Відповісти
керівництво Головного управління Національної поліції , а ну по секрету, за что убили Монастырского?
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22.04.2025 12:41 Відповісти
За вказаною адресою негайно виїхало керівництво Головного управління Національної поліції у місті Києві, Джерело: https://censor.net/ua/p3548055
- напевно постраждав , якийсь , роботяга - слюсар , або вантажник ...?
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22.04.2025 13:00 Відповісти
 
 