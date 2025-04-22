Утром произошла стрельба в Святошинском районе Киева: ранен мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Святошинском районе Киева утром произошла стрельба, ранен мужчина.
Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и другие экстренные службы. Раненый госпитализирован.
Сообщение о мужчине с огнестрельным ранением поступило правоохранителям в 8:50.
"По указанному адресу немедленно выехало руководство Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, полицейские территориального подразделения, кинологи и медики. В настоящее время пострадавшему оказывается медицинская помощь. Полиция Киева устанавливает обстоятельства и разыскивает лиц, причастных к преступлению", - говорится в сообщении.
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - покушение на умышленное убийство.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На життя можна замахуватись, але як можна замахуватись на вбивство?
Все одно що написати - замах на роботу, замах на біг, на випивку ... .
- Скажи мне, ты вообще дружишь с мозгами?
- В смысле? Это часть меня, с ней не надо дружить, это, блин, так же, как "ты дружишь с пальцем?" или "а ты дружишь с волосами на ноге?", утром просыпаешься и говоришь: "Привет, мозги, как вам спалось? Что кушать будем?"
- Всё-всё, успокойся. Не дружишь, и не надо.
"Труп принадлежал мужчине средних лет."
- Удар був нанесений тупим предметом, можливо головою.
Одне питання - навіщо, мабуть заважати розслідуванню
- напевно постраждав , якийсь , роботяга - слюсар , або вантажник ...?