Утром произошла стрельба в Святошинском районе Киева: ранен мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Святошинском районе Киева утром произошла стрельба, ранен мужчина.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и другие экстренные службы. Раненый госпитализирован.

Сообщение о мужчине с огнестрельным ранением поступило правоохранителям в 8:50.

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"По указанному адресу немедленно выехало руководство Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, полицейские территориального подразделения, кинологи и медики. В настоящее время пострадавшему оказывается медицинская помощь. Полиция Киева устанавливает обстоятельства и разыскивает лиц, причастных к преступлению", - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - покушение на умышленное убийство.

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