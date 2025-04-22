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Новости Фото стрельба
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Утром произошла стрельба в Святошинском районе Киева: ранен мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Святошинском районе Киева утром произошла стрельба, ранен мужчина.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и другие экстренные службы. Раненый госпитализирован.

Стрельба в Святошинском районе Киева. Что известно

Сообщение о мужчине с огнестрельным ранением поступило правоохранителям в 8:50.

Смотрите: Конфликт со стрельбой между оккупантами в захваченных Великих Копанях на Херсонщине: "Кто с ВП?! На пол, нах#й! Завалю, бл#дь!". ВИДЕО

"По указанному адресу немедленно выехало руководство Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, полицейские территориального подразделения, кинологи и медики. В настоящее время пострадавшему оказывается медицинская помощь. Полиция Киева устанавливает обстоятельства и разыскивает лиц, причастных к преступлению", - говорится в сообщении.

Стрельба в Святошинском районе Киева. Что известно

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - покушение на умышленное убийство.

Смотрите: Мужчина устроил стрельбу из автомата в Каменском: он задержан. ВИДЕО

Стрельба в Святошинском районе Киева. Что известно

Автор: 

Киев (25524) Нацполиция (16468) стрельба (3254)


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Топ комментарии
+10
Цікава поліцейська мова. ) Замість замах на життя, замах на вбивство.
На життя можна замахуватись, але як можна замахуватись на вбивство?
Все одно що написати - замах на роботу, замах на біг, на випивку ... .
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22.04.2025 10:26
+5
Для того щоб часом "своїх " не замели
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22.04.2025 10:58
+4
якщо не за наказом керівництвавчинявся злочин, то навіщо воно туди виїхало малозрозуміло
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22.04.2025 11:03
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Цікава поліцейська мова. ) Замість замах на життя, замах на вбивство.
На життя можна замахуватись, але як можна замахуватись на вбивство?
Все одно що написати - замах на роботу, замах на біг, на випивку ... .
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22.04.2025 10:26 Ответить
Анекдот:

- Скажи мне, ты вообще дружишь с мозгами?
- В смысле? Это часть меня, с ней не надо дружить, это, блин, так же, как "ты дружишь с пальцем?" или "а ты дружишь с волосами на ноге?", утром просыпаешься и говоришь: "Привет, мозги, как вам спалось? Что кушать будем?"
- Всё-всё, успокойся. Не дружишь, и не надо.
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22.04.2025 11:02 Ответить
Цікава поліцейська мова:
"Труп принадлежал мужчине средних лет."
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22.04.2025 11:03 Ответить
Анекдот:
- Удар був нанесений тупим предметом, можливо головою.
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22.04.2025 11:07 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%85_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD Замах на злочин
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22.04.2025 12:21 Ответить
Поліцейська мова, )
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22.04.2025 13:41 Ответить
За вказаною адресою негайно виїхало керівництво Головного управління Національної поліції у місті Києві, поліцейські територіального підрозділи.
Одне питання - навіщо, мабуть заважати розслідуванню
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22.04.2025 10:43 Ответить
Для того щоб часом "своїх " не замели
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22.04.2025 10:58 Ответить
якщо не за наказом керівництвавчинявся злочин, то навіщо воно туди виїхало малозрозуміло
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22.04.2025 11:03 Ответить
керівництво Головного управління Національної поліції , а ну по секрету, за что убили Монастырского?
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22.04.2025 12:41 Ответить
За вказаною адресою негайно виїхало керівництво Головного управління Національної поліції у місті Києві, Джерело: https://censor.net/ua/p3548055
- напевно постраждав , якийсь , роботяга - слюсар , або вантажник ...?
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22.04.2025 13:00 Ответить
 
 