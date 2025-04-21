Мужчина устроил стрельбу из автомата в Каменском: он задержан. ВИДЕО

44-летний мужчина устроил стрельбу из автомата в Каменском на Днепропетровщине. Никто не пострадал.

Об этом сообщили в полиции области, информирует Цензор.НЕТ.

"Происшествие произошло 20 апреля около 14:30 на левобережье города Каменское во дворе одного из многоквартирных домов. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина осуществляет выстрелы из предмета, похожего на автоматическое оружие. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и задержала нарушителя. При осмотре у него изъяли оружие, предварительно - это автомат Калашникова. Предварительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали, начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

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