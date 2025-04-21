Мужчина устроил стрельбу из автомата в Каменском: он задержан. ВИДЕО
44-летний мужчина устроил стрельбу из автомата в Каменском на Днепропетровщине. Никто не пострадал.
Об этом сообщили в полиции области, информирует Цензор.НЕТ.
"Происшествие произошло 20 апреля около 14:30 на левобережье города Каменское во дворе одного из многоквартирных домов. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина осуществляет выстрелы из предмета, похожего на автоматическое оружие. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и задержала нарушителя. При осмотре у него изъяли оружие, предварительно - это автомат Калашникова. Предварительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Мужчину задержали, начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
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Бухого військового в Камʼянському треба судити по закону і не забути за хлопців на блокпостах, які не перевіряють автомобілі на виїзді з зони БД.
Синька - зло, пацани, ваша голова нічого не контролюватиме, ви будете захищати свій авторитет тим, чим звикли на війні.
Якщо у вас проблеми з алкоголем, або наркотиками і є автомат, можете бути впевненими - обов'язково сядете у вʼязницю.
Чи потрібна вам зброя? Поставте на ваги свою свободу після пройденого пекла та 5 секундну гордість за те, що «змогли» постояти за себе, краще перцевого балона ще не працювало нічого.
Шановні жінки, якщо у чоловіка є проблеми з алкоголем, зробіть усе, щоб по тверезій він або здав її, або поставив у сейф та віддав ключі вам.
А якщо і у жінки вавка в голові?
У нього був застарілий конфлікт з місцевими.
Рік назад він побив сестру одного цивільного і обіцяв продовжити.
Приїхав знову в Кам'янська з автоматом на чергові розборки з цими людьми.
Зараз поліція заарештувала його та вилучила автомат.
Є відео стрілянини.
В Україні ця кількість десь на рівні ±73%...