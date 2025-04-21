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Мужчина устроил стрельбу из автомата в Каменском: он задержан. ВИДЕО

Мужчина стрелял из автомата в Каменском. Его задержали

44-летний мужчина устроил стрельбу из автомата в Каменском на Днепропетровщине. Никто не пострадал.

Об этом сообщили в полиции области, информирует Цензор.НЕТ.

"Происшествие произошло 20 апреля около 14:30 на левобережье города Каменское во дворе одного из многоквартирных домов. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина осуществляет выстрелы из предмета, похожего на автоматическое оружие. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и задержала нарушителя. При осмотре у него изъяли оружие, предварительно - это автомат Калашникова. Предварительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали, начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Также смотрите: Стрельба произошла в Оболонском районе Киева, ранен мужчина, подозреваемого задержали. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Нацполиция (16463) стрельба (3254) Каменское (22)


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Топ комментарии
+5
не брали в ЗСУ?
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21.04.2025 12:01
+4
https://t.me/stanislav_osman/8722 Говорять Снайпер ✙
Бухого військового в Камʼянському треба судити по закону і не забути за хлопців на блокпостах, які не перевіряють автомобілі на виїзді з зони БД.

Синька - зло, пацани, ваша голова нічого не контролюватиме, ви будете захищати свій авторитет тим, чим звикли на війні.

Якщо у вас проблеми з алкоголем, або наркотиками і є автомат, можете бути впевненими - обов'язково сядете у вʼязницю.

Чи потрібна вам зброя? Поставте на ваги свою свободу після пройденого пекла та 5 секундну гордість за те, що «змогли» постояти за себе, краще перцевого балона ще не працювало нічого.

Шановні жінки, якщо у чоловіка є проблеми з алкоголем, зробіть усе, щоб по тверезій він або здав її, або поставив у сейф та віддав ключі вам.
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21.04.2025 12:07
+4
Це був діючий військовий з Дніпра, який намагався стріляти з автомата по людях.
У нього був застарілий конфлікт з місцевими.
Рік назад він побив сестру одного цивільного і обіцяв продовжити.
Приїхав знову в Кам'янська з автоматом на чергові розборки з цими людьми.
Зараз поліція заарештувала його та вилучила автомат.
Є відео стрілянини.
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21.04.2025 12:08
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не брали в ЗСУ?
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21.04.2025 12:01 Ответить
він і так був діючий військовий!
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21.04.2025 13:39 Ответить
https://t.me/stanislav_osman/8722 Говорять Снайпер ✙
Бухого військового в Камʼянському треба судити по закону і не забути за хлопців на блокпостах, які не перевіряють автомобілі на виїзді з зони БД.

Синька - зло, пацани, ваша голова нічого не контролюватиме, ви будете захищати свій авторитет тим, чим звикли на війні.

Якщо у вас проблеми з алкоголем, або наркотиками і є автомат, можете бути впевненими - обов'язково сядете у вʼязницю.

Чи потрібна вам зброя? Поставте на ваги свою свободу після пройденого пекла та 5 секундну гордість за те, що «змогли» постояти за себе, краще перцевого балона ще не працювало нічого.

Шановні жінки, якщо у чоловіка є проблеми з алкоголем, зробіть усе, щоб по тверезій він або здав її, або поставив у сейф та віддав ключі вам.
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21.04.2025 12:07 Ответить
синька, наркота, психотропи на фронті зло не менше, якщо не значно більше
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21.04.2025 12:12 Ответить
Ага. Вже біжу.
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21.04.2025 12:17 Ответить
Тоді не бухайте - і буде вам щастя.
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21.04.2025 12:19 Ответить
Я п'яним спокійніший ніж тверезим. Так що якщо когось забараню- то буде обдумано.
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21.04.2025 12:22 Ответить
Ну, в разі цього у вас дійсно буде час подумати.
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21.04.2025 12:24 Ответить
Чоловік відповідає за свої, навіть не вчинені дії. А ви?
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21.04.2025 13:18 Ответить
Шановні жінки, якщо у чоловіка є проблеми з алкоголем, зробіть усе, щоб по тверезій він або здав її, або поставив у сейф та віддав ключі вам.
А якщо і у жінки вавка в голові?
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21.04.2025 15:10 Ответить
Це був діючий військовий з Дніпра, який намагався стріляти з автомата по людях.
У нього був застарілий конфлікт з місцевими.
Рік назад він побив сестру одного цивільного і обіцяв продовжити.
Приїхав знову в Кам'янська з автоматом на чергові розборки з цими людьми.
Зараз поліція заарештувала його та вилучила автомат.
Є відео стрілянини.
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21.04.2025 12:08 Ответить
Десь тут колись промайнув хороший законопроєкт: у разі подібного зброя вилучається, громадянину виписують штраф на 17 тисяч - і справа закривається. За умов, звісно, що нікого не поранив і не вбив, і нічого не пошкодив.
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21.04.2025 12:25 Ответить
И опять про тоже. Пока не примут закон конституционный о праве владеть оружием и с правом ношения, на улицах будут гибнуть те, у которых оружия нет. И закона нет. Успел бы только перевернуть, а с окон уже бы наповал завалили идиота! А уже потом бы разбирались, кто, что, кто первый, откуда автоматическое и прочая процедура. А пока козлам бараны не указ. Можно наоборот.
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21.04.2025 12:15 Ответить
Та не сци, сходи на війну і собі теж щось привези.
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21.04.2025 12:18 Ответить
Калаши и алкаши это коктейль опасный.
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21.04.2025 12:21 Ответить
Дятлы никогда не заканчиваются.
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21.04.2025 12:27 Ответить
Чим від москаля відрізняється?(((
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21.04.2025 12:31 Ответить
Відкрию страшенну таємницю: більша частина людей в стані алкогольного сп'яніння поводиться неадекватно та агресивно.
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21.04.2025 12:37 Ответить
Залежить від стану сп'яніння.
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21.04.2025 12:41 Ответить
Більше від особливостей нервової системи. Є такі, що не втрачають контроль, а зовсім перебравши, тихо засинають, але вони - в меншості.
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21.04.2025 12:43 Ответить
Якщо щось хотів комусь доказати зброєю і здувся, - застрелись, козаче
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21.04.2025 13:21 Ответить
Чого ж правду не пишите .Чоловік з калашом військовий, є куча відео моменту нападу з різних камер ..Суть така : військовий приставав до сестри , брат заступився..Через деякий час військовий прийшов знову зі зброєю , розбирати старий конфлікт
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21.04.2025 13:21 Ответить
Це тільки початок. Якщо хтось цівільних ховаючісь від мобілізації думає, що діючі військові відносяться до них толерантно, вони помиляються. Багато хлопців, з тих хто пройшов бойові дії, мають проблеми з псіхікою, і дуже погано відносяться до ухилянтів. А ухилянти, для них, всі хто відсидівся. А зброї і вибухівки на руках море.
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21.04.2025 15:19 Ответить
У статті йдеться мова про неадеквата місце якому у в'язниці
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23.04.2025 09:05 Ответить
"70% планети Земля покрито водою, 30%- ідіотами".
В Україні ця кількість десь на рівні ±73%...
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21.04.2025 17:13 Ответить
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21.04.2025 18:27 Ответить
 
 