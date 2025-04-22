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Новости Конфликт с ТЦК Стрельба с участием работника ТЦК в Харькове
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Работник ТЦК устроил драку со стрельбой в Одессе: ему сообщено о подозрении в хулиганстве, - полиция

В Одессе работник ТЦК устроил стрельбу

Одесские полицейские сообщили о подозрении в хулиганстве военнослужащему ТЦК и СП и двум членам общественной организации, которые устроили драку со стрельбой в одном из дворов жилого дома в Хаджибейском районе города.

Об этом пишет полиция Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, один из фигурантов в нетрезвом состоянии пришел к бывшему соседу выяснять давние неприязненные отношения, а не застав хозяина дома, спровоцировал ссору с его женой. Агрессивного мужчину выгнал сосед женщины. Но злоумышленник вскоре вернулся к нему с четырьмя товарищами.

"Правонарушители выбивали дверь квартиры, дебоширили и били гражданина, когда тот вышел к ним. Во время схватки один из фигурантов, предварительно, из травматического оружия сделал несколько выстрелов. К счастью, никто не пострадал", - рассказал следователь по делу Виталий Орлов.

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Правоохранители установили трех правонарушителей. Ими оказались местные жители в возрасте 31, 22 и 20 лет. Один из них военнослужащий Территориального центра комплектования и социальной поддержки, двое - члены общественной организации.

Трем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, совершенное группой лиц. Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок до четырех лет.

В полиции добавили, что устанавливается местонахождение оружия. Кроме того, решается вопрос о дополнительной правовой квалификации относительно действий с незаполненными повестками, которые были изъяты полицейскими во время обыска по месту жительства одного из членов общественной организации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утром произошла стрельба в Святошинском районе Киева: ранен мужчина. ФОТОрепортаж

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драка (2020) Одесса (7888) стрельба (3254) ТЦК (528)


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Топ комментарии
+38
що це за громадська організація така члени якої займаються бандитизмом
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22.04.2025 16:33
+27
Нє вєрю! Це вороже іпсо та московська пропаганда, знята талановитими акторами Мосфільму на окупованих територіях!
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22.04.2025 16:30
+16
Цікаво, а членам громадської організації по відлову людей дають бронь? Чи там працюють одні інваліди?
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22.04.2025 16:38
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Нє вєрю! Це вороже іпсо та московська пропаганда, знята талановитими акторами Мосфільму на окупованих територіях!
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22.04.2025 16:30 Ответить
точно,ведь это же ,,наши,, котики,тем более из святого тцк
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22.04.2025 18:28 Ответить
ще він був бурятом забув додати
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23.04.2025 23:18 Ответить
Незаповнені повістки були випадково знайдені на вулиці, а керівник тцкшника нічого про них не знає
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22.04.2025 16:31 Ответить
що це за громадська організація така члени якої займаються бандитизмом
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22.04.2025 16:33 Ответить
Напевно, місцеве відділення Всеукраїнського союзу «Ради ЛГБТ-організацій України».
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22.04.2025 16:45 Ответить
Там ще за якусь ГО писали , що менти вимушені були затримати . Бо в бус пакували то хтось визвав 102 .
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22.04.2025 16:55 Ответить
Ганула пам'ятаєте?
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22.04.2025 17:06 Ответить
Ага, чув про такого
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22.04.2025 17:13 Ответить
Скоріше все така сама ГО що й в нього, якщо не та сама.
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22.04.2025 17:17 Ответить
Щось "найкраща команда слідчих під особистим контролем Клименка" досі нічого не повідомила про результати розслідування. Якщо так працюють "найкращі", то це біда...
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22.04.2025 17:27 Ответить
Вот например такие, они активно помогают тцкшникам в Одессе. Кстати, организатора этого "ГФ" застрелили.

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22.04.2025 19:39 Ответить
Що за громадська організація така? Соціальної підтримки?
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22.04.2025 16:34 Ответить
Соціальна підтримка заключається в тому, що воєнкум похлопає тебе по плечу зі словами: "Да не сцы ты, пацан"
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22.04.2025 16:43 Ответить
"правову кваліфікацію щодо дій з незаповненими повістками"
ну кто же доктор овцам, которые брали незаконные повестки. Опять вас сделали
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22.04.2025 16:36 Ответить
А що? Треба замовчувати і нє винасіть сор із ізби?
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22.04.2025 16:44 Ответить
"громадська організація"?!
А може назвемо "своїми іменами":
Озброєне Бандитське Угрупування?!!
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22.04.2025 16:37 Ответить
Під "стріхою" цілком офіційних МВС та СБУ.
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22.04.2025 17:28 Ответить
нова "еліта"
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22.04.2025 16:38 Ответить
Даааа..... Розжиріли тцкуни в тилу.....
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22.04.2025 16:38 Ответить
Цікаво, а членам громадської організації по відлову людей дають бронь? Чи там працюють одні інваліди?
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22.04.2025 16:38 Ответить
А що воно таке? Нештатні агенти? Чи аутсорс типу пвк?
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22.04.2025 17:46 Ответить
Сексоти тцк
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22.04.2025 22:46 Ответить
Чомусь нічого не сказано про предмет конфлікту. Що там за неприязні стосунки? З антимайданом недожареним теж були "неприязні стосунки"...
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22.04.2025 16:39 Ответить
А зачем про это говорить?

Бухое тело вломилось к женщине, когда мужа не было дома.
Сосед его прогнал.

Бухое тело вломилось уже к соседу с четырьмя другими кретинами.

Ты ж понимаешь, что с таким раскладом, у типа с подобным мировоззрением, неприязненные отношения будут даже с деревом которое внезапно появилось на пути?
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22.04.2025 16:42 Ответить
А ви з якої ГО?
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22.04.2025 16:57 Ответить
охотничьи угодья не поделили,походу рыбные места если до огнестрела дошло
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22.04.2025 18:32 Ответить
Как неудобно получилось. Из-за четырех дураков, теперь все руководство ТЦК и ГенШтаб впридачу теперь вынуждены не о войне думать, а об отмазке.

Мосфильм уже как-то неприлично подключать.
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22.04.2025 16:39 Ответить
Згадайте, кого з тцк-шників покарано за ці три роки. Не шукайте в інтернетах, - жодного.
То чого керівництву ТЦК чи генштабу перейматися? У них для таких випадків заготовлена стандартна відповідь - діяли згідно та в межах, бла-бла-бла. А хто не повірив, той ухилянт і ворожий іпсошник.
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22.04.2025 17:33 Ответить
Отож, друже.
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23.04.2025 01:03 Ответить
Безкарність породжує чудовиськ
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22.04.2025 16:39 Ответить
Неплохая служба, есть время слоняться по городу и выяснять отношения. Рекрутинговым центрам Сил ТЦК стоит взять на заметку.
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22.04.2025 16:46 Ответить
Знов халуї з ГО .
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22.04.2025 16:51 Ответить
Та то бурятські диверсанти з метою дискредитації ТЦК робили. Ви уявляєте картину, як в Україні працівник певної структури разом з посіпаками, які мають "корочки" громадської організації, вибивають двері, б'ють, стріляють? Уявляєте картину, де нова еліта може з вами зробити що завгодно, і їй за це нічого не буде, бо вона скаже, що ви можливо прихований антимайданівець чи наприклад ухилянт, а в людей з "корочками" вже все проплачено?

От і я не уявляю - таке тільки в москалів можливе. У Мордорі.
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22.04.2025 16:53 Ответить
Что там что у нас тут нет элит. Есть элиты, есть контэлиты, а есть антиэлиты. Если у первых двух есть свое четкое видиние развития, то у антиэлит нет никакого. Кроме разве что лично своего развития. У нас нет ни первых ни вторых как и в мордоре.
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22.04.2025 17:18 Ответить
Це нова Геополітична Реальність - країна мрій "Узєлєнского"
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22.04.2025 17:48 Ответить
Хм, вроде была новость, где стреляли в сотрудника ТЦК травматом, и статьи там были далеко не хулиганство. Вернее, не только лишь хулиганство
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22.04.2025 17:04 Ответить
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22.04.2025 17:31 Ответить
По моему тут покушение на убийство при отягчающих - тэцэка это отягчающее обстоятельство
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22.04.2025 17:15 Ответить
Бухий,вчинив бійку,застосував вогнестріл - *********???Мусора,ви ******?Там мінімум замах на вбивство!!!Мусорська зелена країна!
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22.04.2025 17:34 Ответить
Зеля шел в квласти, гвоорил про справедливость и что кумовства не будет..А оно вот оно че,Михалыч, вот оно че
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22.04.2025 18:11 Ответить
Малко...де ти ?! Тут тцк пазорять. Ні парядок!
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22.04.2025 17:59 Ответить
не его смена,у него смурдякотерапия-антистресс,зашкваров много прям загорает на работе
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22.04.2025 18:35 Ответить
Ними виявилися місцеві жителі віком 31, 22 та 20 років. Джерело: https://censor.net/ua/n3548156, сподіваюсь що вони вже пройшли ВЛК, придатні до служби і вже направляються до навчального підрозділу?
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22.04.2025 18:04 Ответить
Спалили таки контору, що під дахом ТЦК прилаштували бандюків різної масті - це пояснює і катування, і раптову смертність призовників від соціальної підтримки, і тарани тецекашними авто велосипедистів
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22.04.2025 18:32 Ответить
Зевовік створив монстра, який його і поховає.
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22.04.2025 19:37 Ответить
Одного такого пасивіста в Одесі пристрелив українский офіцер недавно. Мабуть, офіцера зараз катують, щоб визнав російський слід і не говорив правду, за що пристрелив.
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23.04.2025 01:23 Ответить
 
 