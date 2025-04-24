Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы на парковке в Подольском районе Киева. ФОТОрепортаж

Утром 24 апреля в Подольском районе столицы произошла стрельба. Полицейские устанавливают обстоятельства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева.

"Информация о стрельбе поступила сегодня около 10 часов. Предварительно установлено, что на парковке возник конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них произвел выстрел", - говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа территориального подразделения и экипажи патрульной полиции.

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Все участники происшествия установлены, на месте работают правоохранители, решается вопрос правовой квалификации.





