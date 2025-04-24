Продавали "БАДи" для покращення фігури з психотропами: затримано 10 осіб у 6 областях, - поліція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали групу з 10 осіб, які продавали психотропи під виглядом біологічно активних добавок для схуднення.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"У гонитві за схудненням люди готові купувати будь-які неперевірені "чудодійні" пігулки. Цим скористались злочинці, які робили "стрункішими"українців пігулками з небезпечним психотропом амфетамінової групи. Люди із задоволенням вживали ці "БАДи" для покращення фігури, не розуміючи, що ризикують не тільки своїм здоров’ям, а й життям", - йдеться в повідомленні.

Так, правоохоронці вилучили понад 160 тис. пігулок із вмістом психотропної речовини.

БАДи ввозили до України контрабандою. Рекламували та продавали через групи в соцмережах, на маркетплейсах.

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Угруповання очолювали жителька Хмельниччини та громадянин Молдови.

"Транскордонний наркотрафік викрили оперативники підрозділів боротьби з наркозлочинністю НПУ та колегами з Молдови.

Затримано 10 осіб. Проведено 28 обшуків на території двох держав, в Україні - у Вінницькій, Львівській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та в м. Києві. Вилучено "товар" на понад 7 млн гривень", - додав Нєбитов.

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