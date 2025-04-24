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Продавали "БАДи" для покращення фігури з психотропами: затримано 10 осіб у 6 областях, - поліція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали групу з 10 осіб, які продавали психотропи під виглядом біологічно активних добавок для схуднення.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"У гонитві за схудненням люди готові купувати будь-які неперевірені "чудодійні" пігулки. Цим скористались злочинці, які робили "стрункішими"українців пігулками з небезпечним психотропом амфетамінової групи. Люди із задоволенням вживали ці "БАДи" для покращення фігури, не розуміючи, що ризикують не тільки своїм здоров’ям, а й життям", - йдеться в повідомленні.

Так, правоохоронці вилучили понад 160 тис. пігулок із вмістом психотропної речовини.

БАДи ввозили до України контрабандою. Рекламували та продавали через групи в соцмережах, на маркетплейсах.

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Угруповання очолювали жителька Хмельниччини та громадянин Молдови.

"Транскордонний наркотрафік викрили оперативники підрозділів боротьби з наркозлочинністю НПУ та колегами з Молдови.

Затримано 10 осіб. Проведено 28 обшуків на території двох держав, в Україні - у Вінницькій, Львівській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та в м. Києві. Вилучено "товар" на понад 7 млн гривень", - додав Нєбитов.

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Продавали БАДи із наркотиками. Затримано зловмисників
Продавали БАДи із наркотиками. Затримано зловмисників
Продавали БАДи із наркотиками. Затримано зловмисників
Продавали БАДи із наркотиками. Затримано зловмисників
Продавали БАДи із наркотиками. Затримано зловмисників
Продавали БАДи із наркотиками. Затримано зловмисників

Автор: 

наркотики (1447) Нацполіція (15176) Нєбитов Андрій (189)


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Люди із задоволенням вживали ці "БАДи" для покращення фігури, не розуміючи, що ризикують не тільки своїм здоров'ям, а й життям
Якщо у тебе від вживання БАДу кожного разу "пріход", то це означає, що
- ти ідіот, або (що скоріше за все)
- так і було задумано, і у них купляли наркоту під вигядом БАДів, а не купляли БАДи і самі того не знаючи отримували під їх виглядом наркоту.
Бо коли продають підроблені БАДи, то туди ніяких діючих речовин не кладуть, сенсу немає.
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24.04.2025 13:34 Відповісти
 
 