Продавали "БАДы" для улучшения фигуры с психотропами: задержаны 10 человек в 6 областях, - полиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали группу из 10 человек, которые продавали психотропы под видом биологически активных добавок для похудения.

Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"В погоне за похудением люди готовы покупать любые непроверенные "чудодейственные" таблетки. Этим воспользовались преступники, которые делали "стройнее" украинцев таблетками с опасным психотропом амфетаминовой группы. Люди с удовольствием употребляли эти "БАДы" для улучшения фигуры, не понимая, что рискуют не только своим здоровьем, но и жизнью", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители изъяли более 160 тыс. таблеток с содержанием психотропного вещества.

БАДы ввозили в Украину контрабандой. Рекламировали и продавали через группы в соцсетях, на маркетплейсах.

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Группировку возглавляли жительница Хмельницкой области и гражданин Молдовы.

"Трансграничный наркотрафик разоблачили оперативники подразделений по борьбе с наркопреступностью НПУ и коллегами из Молдовы.

Задержаны 10 человек. Проведено 28 обысков на территории двух государств, в Украине - в Винницкой, Львовской, Ривненской, Хмельницкой, Черновицкой областях и в г. Киеве. Изъят "товар" на более 7 млн гривен", - добавил Небытов.

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