Полиция обнаружила более 180 тыс. ссылок в Telegram, по которым спецслужбы РФ вербуют украинцев
Национальная полиция обнаружила в мессенджере Telegram более 180 тысяч ссылок, которые российские спецслужбы используют для вербовки граждан Украины, 40 000 из которых уже заблокированы.
Об этом в телеэфире рассказал заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"С помощью наших ресурсов, в том числе киберполиции, мы мониторим все вредоносные ресурсы, где есть вредоносные ссылки, по которым осуществляется вербовка наших граждан", - сказал Небытов.
По его словам, Национальная полиция имеет наработанный механизм блокировки этих вредных ссылок.
Небытов добавил, что принимаются также оперативно-технические меры, ведется агентурно-оперативная работа, которая позволяет своевременно выявлять подготовку к преступлению, а также группы лиц и отдельных лиц, которые готовятся к совершению преступления.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сигнал, Тріма, Снепчат, Вотсап.
На любий смак.
Але звісно дебіли продовжують жувати русняве лайно.
Ну як їм це вдається? То наркомани, то неповнолітні... дайте хоч одне посилання, жодного разу не бачив. Чи це тільки в якійсь закритій групі фсб, чи особисто пуйла
Якщо ізбушка збільшить спам-базу та інтенсивність повідомлень на кожен телефон в країні в 10 разів, і введуть можливість уникнути покарання за держзраду тільки безкоштовною участю в штрафбатах, наповнення армії можна буде провести в дуже стислі терміни. Майже миттєво, бо абсолютна більшість громадян всіх країн це тупі барани. Так, ідея абсолютно людоїдська, але вона залишає всім вільний вибір у вчинках. А ще ви там на некомплект скаржились.
P.S. Не нахрюкуйте на телеграм, він неймовірно корисний для всіх. Де ви ще знайдете можливість присісти на 15шку?)