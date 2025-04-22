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Новости Вербовка Россией украинцев для диверсий
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Полиция обнаружила более 180 тыс. ссылок в Telegram, по которым спецслужбы РФ вербуют украинцев

Нацполиция обнаружила ссылки в Телеграмм где РФ вербует украинцев

Национальная полиция обнаружила в мессенджере Telegram более 180 тысяч ссылок, которые российские спецслужбы используют для вербовки граждан Украины, 40 000 из которых уже заблокированы.

Об этом в телеэфире рассказал заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"С помощью наших ресурсов, в том числе киберполиции, мы мониторим все вредоносные ресурсы, где есть вредоносные ссылки, по которым осуществляется вербовка наших граждан", - сказал Небытов.

По его словам, Национальная полиция имеет наработанный механизм блокировки этих вредных ссылок.

Небытов добавил, что принимаются также оперативно-технические меры, ведется агентурно-оперативная работа, которая позволяет своевременно выявлять подготовку к преступлению, а также группы лиц и отдельных лиц, которые готовятся к совершению преступления.

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Автор: 

Нацполиция (16468) вербовка (264) Telegram (114) Небытов Андрей (163)


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Топ комментарии
+5
Ти просто *********** нашого найвеличнішого описав!
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22.04.2025 23:02
+4
Якщо людина інфогівноїд то вона реєструється в телєгі, в фейсбуці, в твітері і жадібно споживає гівно. Кожному своє. Є ще любителі "інфоциган" на ютюбі. Теж трахнуті на всю голову...
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22.04.2025 22:58
+4
У нас є купа інших безпечних месенджерів не під контролем русні.
Сигнал, Тріма, Снепчат, Вотсап.
На любий смак.

Але звісно дебіли продовжують жувати русняве лайно.
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22.04.2025 23:05
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Ні в якому разі не забороняти тєлєгу! Де ж іще ОПа і ФСБ буде харчуватися мізками українців як не в тєлєгі?
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22.04.2025 22:47 Ответить
А у нас є аналоги Телеграм, щоб його забороняти?
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22.04.2025 22:50 Ответить
У нас є купа інших безпечних месенджерів не під контролем русні.
Сигнал, Тріма, Снепчат, Вотсап.
На любий смак.

Але звісно дебіли продовжують жувати русняве лайно.
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22.04.2025 23:05 Ответить
Не знаю, якщо казати про Ватсап, то в нього функціонал дещо гірший, ніж у Телеги. Про інші не можу нічого сказати.
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22.04.2025 23:14 Ответить
Якщо я скажу не жери гівно, ти скажеш «чи є якісь аналоги гівну»?
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23.04.2025 09:05 Ответить
Щось сильно активізувалися. Ніколи не отримував, а позавчора одразу двоє довбоїбів у телеграм написало, один з українського, другий із кацапського номера. Цікаву роботу пропонували
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22.04.2025 22:48 Ответить
Дитячий садок... Налаштування: Приватність та безпека, і робить на ваш смак, хоч усі зможуть писати, хоч ніхто.
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22.04.2025 22:58 Ответить
Якщо людина інфогівноїд то вона реєструється в телєгі, в фейсбуці, в твітері і жадібно споживає гівно. Кожному своє. Є ще любителі "інфоциган" на ютюбі. Теж трахнуті на всю голову...
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22.04.2025 22:58 Ответить
Ти просто *********** нашого найвеличнішого описав!
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22.04.2025 23:02 Ответить
ну ... він теж "багатогранна" особистість...
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23.04.2025 01:21 Ответить
потрібно зрадників публічно РОЗСТРІЛЮВАТИ під час війни - і буде чудо
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22.04.2025 23:21 Ответить
Національна поліція виявила у месенджері Telegram понад 180 тисяч посилань.


Ну як їм це вдається? То наркомани, то неповнолітні... дайте хоч одне посилання, жодного разу не бачив. Чи це тільки в якійсь закритій групі фсб, чи особисто пуйла
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23.04.2025 00:08 Ответить
Буває, буває, ви не в тих групах водитесь. Але не 180тис., а по 1-3 месседжа на тиждень.
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23.04.2025 00:14 Ответить
Шановні дописувачі) Якщо ви ще не зрозуміли, то оце "ведеться агентурно-оперативна робота, яка дозволяє своєчасно виявляти підготовку до злочину" робиться наступним чином: СБУ розсилає спам під виглядом кацапів і пропонує заробити гроші. А потім коли людина погодиться затримує з відяшкою і барабанним боєм. От в принципі і вся суть такої роботи.

Якщо ізбушка збільшить спам-базу та інтенсивність повідомлень на кожен телефон в країні в 10 разів, і введуть можливість уникнути покарання за держзраду тільки безкоштовною участю в штрафбатах, наповнення армії можна буде провести в дуже стислі терміни. Майже миттєво, бо абсолютна більшість громадян всіх країн це тупі барани. Так, ідея абсолютно людоїдська, але вона залишає всім вільний вибір у вчинках. А ще ви там на некомплект скаржились.

P.S. Не нахрюкуйте на телеграм, він неймовірно корисний для всіх. Де ви ще знайдете можливість присісти на 15шку?)
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23.04.2025 00:12 Ответить
Ну ісбушка теж не барани повні - вони якщо й шлють, то тільки аудиторії усіляких ватних помийок. бо там шанс спіймати набагато більший.
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23.04.2025 01:26 Ответить
Якось так це виглядає )) Спостерігаю за купою груп з такими повідомленнями. По декілька разів на день шлють. За посиланнями переходити не раджу )
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23.04.2025 09:52 Ответить
 
 