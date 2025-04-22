Полиция обнаружила более 180 тыс. ссылок в Telegram, по которым спецслужбы РФ вербуют украинцев

Национальная полиция обнаружила в мессенджере Telegram более 180 тысяч ссылок, которые российские спецслужбы используют для вербовки граждан Украины, 40 000 из которых уже заблокированы.

Об этом в телеэфире рассказал заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"С помощью наших ресурсов, в том числе киберполиции, мы мониторим все вредоносные ресурсы, где есть вредоносные ссылки, по которым осуществляется вербовка наших граждан", - сказал Небытов.

По его словам, Национальная полиция имеет наработанный механизм блокировки этих вредных ссылок.

Небытов добавил, что принимаются также оперативно-технические меры, ведется агентурно-оперативная работа, которая позволяет своевременно выявлять подготовку к преступлению, а также группы лиц и отдельных лиц, которые готовятся к совершению преступления.

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