Поліція виявила понад 180 тис. посилань в Telegram, за якими спецслужби РФ вербують українців
Національна поліція виявила у месенджері Telegram понад 180 тисяч посилань, які російські спецслужби використовують для вербування громадян України, 40 000 з яких вже заблоковано.
Про це в телеефірі розповів заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"За допомогою наших ресурсів, в тому числі кіберполіції, ми моніторимо усі шкідливі ресурси, де є шкідливі посилання, за якими здійснюється вербування наших громадян", - сказав Нєбитов.
За його словами, Національна поліція має напрацьований механізм блокування цих шкідливих посилань.
Нєбитов додав, що вживаються також оперативно-технічні заходи, ведеться агентурно-оперативна робота, яка дозволяє своєчасно виявляти підготовку до злочину, а також групи осіб та окремих осіб, які готуються до вчинення злочину.
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Сигнал, Тріма, Снепчат, Вотсап.
На любий смак.
Але звісно дебіли продовжують жувати русняве лайно.
Ну як їм це вдається? То наркомани, то неповнолітні... дайте хоч одне посилання, жодного разу не бачив. Чи це тільки в якійсь закритій групі фсб, чи особисто пуйла
Якщо ізбушка збільшить спам-базу та інтенсивність повідомлень на кожен телефон в країні в 10 разів, і введуть можливість уникнути покарання за держзраду тільки безкоштовною участю в штрафбатах, наповнення армії можна буде провести в дуже стислі терміни. Майже миттєво, бо абсолютна більшість громадян всіх країн це тупі барани. Так, ідея абсолютно людоїдська, але вона залишає всім вільний вибір у вчинках. А ще ви там на некомплект скаржились.
P.S. Не нахрюкуйте на телеграм, він неймовірно корисний для всіх. Де ви ще знайдете можливість присісти на 15шку?)