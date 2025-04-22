Поліція виявила понад 180 тис. посилань в Telegram, за якими спецслужби РФ вербують українців

Національна поліція виявила у месенджері Telegram понад 180 тисяч посилань, які російські спецслужби використовують для вербування громадян України, 40 000 з яких вже заблоковано.

Про це в телеефірі розповів заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"За допомогою наших ресурсів, в тому числі кіберполіції, ми моніторимо усі шкідливі ресурси, де є шкідливі посилання, за якими здійснюється вербування наших громадян", - сказав Нєбитов.

За його словами, Національна поліція має напрацьований механізм блокування цих шкідливих посилань.

Нєбитов додав, що вживаються також оперативно-технічні заходи, ведеться агентурно-оперативна робота, яка дозволяє своєчасно виявляти підготовку до злочину, а також групи осіб та окремих осіб, які готуються до вчинення злочину.

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