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Новини Вербування Росією українців для диверсій
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Поліція виявила понад 180 тис. посилань в Telegram, за якими спецслужби РФ вербують українців

Нацполіція виявила посилання в Телеграм де РФ вербує українців

Національна поліція виявила у месенджері Telegram понад 180 тисяч посилань, які російські спецслужби використовують для вербування громадян України, 40 000 з яких вже заблоковано.

Про це в телеефірі розповів заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"За допомогою наших ресурсів, в тому числі кіберполіції, ми моніторимо усі шкідливі ресурси, де є шкідливі посилання, за якими здійснюється вербування наших громадян", - сказав Нєбитов.

За його словами, Національна поліція має напрацьований механізм блокування цих шкідливих посилань.

Нєбитов додав, що вживаються також оперативно-технічні заходи, ведеться агентурно-оперативна робота, яка дозволяє своєчасно виявляти підготовку до злочину, а також групи осіб та окремих осіб, які готуються до вчинення злочину.

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Автор: 

Нацполіція (15173) вербування (246) Telegram (281) Нєбитов Андрій (189)


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Топ коментарі
+5
Ти просто *********** нашого найвеличнішого описав!
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22.04.2025 23:02
+4
Якщо людина інфогівноїд то вона реєструється в телєгі, в фейсбуці, в твітері і жадібно споживає гівно. Кожному своє. Є ще любителі "інфоциган" на ютюбі. Теж трахнуті на всю голову...
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22.04.2025 22:58
+4
У нас є купа інших безпечних месенджерів не під контролем русні.
Сигнал, Тріма, Снепчат, Вотсап.
На любий смак.

Але звісно дебіли продовжують жувати русняве лайно.
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22.04.2025 23:05
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Ні в якому разі не забороняти тєлєгу! Де ж іще ОПа і ФСБ буде харчуватися мізками українців як не в тєлєгі?
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22.04.2025 22:47 Відповісти
А у нас є аналоги Телеграм, щоб його забороняти?
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22.04.2025 22:50 Відповісти
У нас є купа інших безпечних месенджерів не під контролем русні.
Сигнал, Тріма, Снепчат, Вотсап.
На любий смак.

Але звісно дебіли продовжують жувати русняве лайно.
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22.04.2025 23:05 Відповісти
Не знаю, якщо казати про Ватсап, то в нього функціонал дещо гірший, ніж у Телеги. Про інші не можу нічого сказати.
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22.04.2025 23:14 Відповісти
Якщо я скажу не жери гівно, ти скажеш «чи є якісь аналоги гівну»?
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23.04.2025 09:05 Відповісти
Щось сильно активізувалися. Ніколи не отримував, а позавчора одразу двоє довбоїбів у телеграм написало, один з українського, другий із кацапського номера. Цікаву роботу пропонували
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22.04.2025 22:48 Відповісти
Дитячий садок... Налаштування: Приватність та безпека, і робить на ваш смак, хоч усі зможуть писати, хоч ніхто.
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22.04.2025 22:58 Відповісти
Якщо людина інфогівноїд то вона реєструється в телєгі, в фейсбуці, в твітері і жадібно споживає гівно. Кожному своє. Є ще любителі "інфоциган" на ютюбі. Теж трахнуті на всю голову...
показати весь коментар
22.04.2025 22:58 Відповісти
Ти просто *********** нашого найвеличнішого описав!
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22.04.2025 23:02 Відповісти
ну ... він теж "багатогранна" особистість...
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23.04.2025 01:21 Відповісти
потрібно зрадників публічно РОЗСТРІЛЮВАТИ під час війни - і буде чудо
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22.04.2025 23:21 Відповісти
Національна поліція виявила у месенджері Telegram понад 180 тисяч посилань.


Ну як їм це вдається? То наркомани, то неповнолітні... дайте хоч одне посилання, жодного разу не бачив. Чи це тільки в якійсь закритій групі фсб, чи особисто пуйла
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23.04.2025 00:08 Відповісти
Буває, буває, ви не в тих групах водитесь. Але не 180тис., а по 1-3 месседжа на тиждень.
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23.04.2025 00:14 Відповісти
Шановні дописувачі) Якщо ви ще не зрозуміли, то оце "ведеться агентурно-оперативна робота, яка дозволяє своєчасно виявляти підготовку до злочину" робиться наступним чином: СБУ розсилає спам під виглядом кацапів і пропонує заробити гроші. А потім коли людина погодиться затримує з відяшкою і барабанним боєм. От в принципі і вся суть такої роботи.

Якщо ізбушка збільшить спам-базу та інтенсивність повідомлень на кожен телефон в країні в 10 разів, і введуть можливість уникнути покарання за держзраду тільки безкоштовною участю в штрафбатах, наповнення армії можна буде провести в дуже стислі терміни. Майже миттєво, бо абсолютна більшість громадян всіх країн це тупі барани. Так, ідея абсолютно людоїдська, але вона залишає всім вільний вибір у вчинках. А ще ви там на некомплект скаржились.

P.S. Не нахрюкуйте на телеграм, він неймовірно корисний для всіх. Де ви ще знайдете можливість присісти на 15шку?)
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23.04.2025 00:12 Відповісти
Ну ісбушка теж не барани повні - вони якщо й шлють, то тільки аудиторії усіляких ватних помийок. бо там шанс спіймати набагато більший.
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23.04.2025 01:26 Відповісти
Якось так це виглядає )) Спостерігаю за купою груп з такими повідомленнями. По декілька разів на день шлють. За посиланнями переходити не раджу )
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23.04.2025 09:52 Відповісти
 
 