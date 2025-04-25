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Новини Атака дронів по Запоріжжю
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Ворожий дрон влучив у цивільне авто на Запоріжжі: загинув водій

Російський дрон атакував цивільне авто

У селі Приморське Василівського району Запорізької області російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, внаслідок чого загинув 37-річний водій.

Про це повідомила Нацполіція Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався вранці 25 квітня. За даними поліції, атака була цілеспрямованою - удар завдали саме по авто, що не мало жодного стосунку до військової інфраструктури.

Загалом російські війська за добу атакували 10 населених пунктів Запорізької області. Слідчо-оперативні групи поліції та СБУ задокументували чергові воєнні злочини. За фактами обстрілів відкрито кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - "Порушення законів та звичаїв війни".

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Автор: 

Нацполіція (15176) Запорізька область (3610) дрони (4714) Василівський район (37) Приморське (8)


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25.04.2025 14:28 Відповісти
 
 