Армия РФ пытается высадиться на острове Бугаз на Днепре и создать плацдарм, - Силы обороны юга

За несколько дней россияне осуществили несколько попыток высадиться на острове вблизи населенного пункта Кизомыс на Херсонщине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Враг пытается провести форсирование водных преград и именно сейчас открыл такое, ну назовем это "новое", направление. Направление, на котором он активизировался и уже за несколько дней провел несколько попыток высадиться в речной зоне - это юг Днепровской системы островов. На самом юге остров, возле населенного пункта Кизомыс, остров Бугаз. Там враг пытается высадиться на этот остров, захватить определенный плацдарм и с юга осуществить форсирование реки Днепр", - рассказал Волошин.

В то же время спикер заверил, что оккупантам это не удается, и их попытки пока напрасны.

"Попытки выглядят так, что, например, враг на плавсредствах (на лодках) пытается пересечь какую-то там водную артерию - или это пролив, или Днепр. Силы обороны уничтожают. Ну, если удается кому-то выжить на этих островах, то они там играют в такую импровизированную "робинзонаду", когда их оттуда забрать враг уже не может, доставляет им дронами и продукты, и воду, боеприпасы, а через несколько дней бывают случаи, что эти российские военнослужащие - робинзоны так называемые - сдаются в плен или их уничтожают Силы обороны Украины", - проинформировал он.

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По словам Волошина, "эти бойцы служат для российской пропаганды, когда они говорят, что этот остров или этот плацдарм уже под их контролем".

"Такие случаи довольно часто случаются, но хочу заверить, что Силы обороны Украины держат это направление и пытаются отразить все попытки врага осуществить подобные форсирования", - подчеркнул спикер.