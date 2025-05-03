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Новини Бойові дії на півдні Втрати росіян на півдні
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Ворог значно активізував атаки на півдні. За добу окупанти втратили 92 особи, - Сили оборони

Знищення окупантів на півдні

На півдні України противник значно активізував атаки на українські позицї, а також безперервно обстрілює прифронтові території з артилерії та завдає ударів дронами-камікадзе.

Про це повідомили в Силах оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.

Штурми окупантами українських позицій

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 23 ворожі штурми в районах Рівнополя, Привільного, Розливу, Костянтинополя, Бурлацького, а також в напрямку Одрадного та Багатиря.

На Гуляйпільському напрямку, в районі населеного пункту Високе (кол. Червоне), Сили оборони успішно відбили шість ворожих атак.

На Оріхівському напрямку, в районах населених пунктів Щербаки, Мала Токмачка та Степове, загарбники здійснили п’ять штурмів позицій наших захисників.

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Зазначається, що на Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Обстріли території України

Крім того повідомляється, що за вчора зафіксовано майже 250 ворожих обстрілів з використанням понад 900 боєприпасів.

"Впродовж минулої доби окупанти нанесли майже 500 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій, зокрема застосовували і баражуючі боєприпаси типу "Ланцет", та здійснили близько 240 скидів з БпЛА, використавши понад 280 боєприпасів.
Від ударів FPV потерпали прифронтові населені пункти Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей", - йдеться в повідомленні.

Також окупаційні війська завдали 6 авіаційних ударів по цивільному населенню та критичній і соціальній інфраструктурі, застосувавши 22 керовані авіабомби (КАБ) та 42 некеровані авіаційні ракети (НАР).

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Ворог продовжує завдавати вогневого ураження з різних видів артилерійського озброєння та РСЗВ по прифронтових територіях і населених пунктах Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей.

Втрати армії РФ

Зазначається, що підрозділи ППО знищили 11 БпЛА "Shahed-136".

За минулу добу ворожі втрати становлять 92 окупанти.

Крім того, знищено:

  • 7 артилерійських систем;
  • 20 одиниць автомобільної техніки;
  • 1 зенітно-ракетний комплекс Бук-М3;
  • 1 танк;
  • 9 БпЛА (Орлан-10, Zala, Supercam);
  • 15 мотоциклів;
  • 3 квадроцикли;
  • 3 човни;
  • 1 РЕБ;
  • 3 антени БпЛА;
  • 7 антен зв’язку;
  • 4 місця зберігання БП;
  • 2 місця зберігання ПММ;
  • 2 антени Starlink.

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Також зруйновано:

  • 33 укриття;
  • 1 спостережний пункт;
  • 1 командно-спостережний пункт.

Автор: 

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