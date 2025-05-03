Ворог значно активізував атаки на півдні. За добу окупанти втратили 92 особи, - Сили оборони
На півдні України противник значно активізував атаки на українські позицї, а також безперервно обстрілює прифронтові території з артилерії та завдає ударів дронами-камікадзе.
Про це повідомили в Силах оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.
Штурми окупантами українських позицій
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 23 ворожі штурми в районах Рівнополя, Привільного, Розливу, Костянтинополя, Бурлацького, а також в напрямку Одрадного та Багатиря.
На Гуляйпільському напрямку, в районі населеного пункту Високе (кол. Червоне), Сили оборони успішно відбили шість ворожих атак.
На Оріхівському напрямку, в районах населених пунктів Щербаки, Мала Токмачка та Степове, загарбники здійснили п’ять штурмів позицій наших захисників.
Зазначається, що на Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
Обстріли території України
Крім того повідомляється, що за вчора зафіксовано майже 250 ворожих обстрілів з використанням понад 900 боєприпасів.
"Впродовж минулої доби окупанти нанесли майже 500 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій, зокрема застосовували і баражуючі боєприпаси типу "Ланцет", та здійснили близько 240 скидів з БпЛА, використавши понад 280 боєприпасів.
Від ударів FPV потерпали прифронтові населені пункти Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей", - йдеться в повідомленні.
Також окупаційні війська завдали 6 авіаційних ударів по цивільному населенню та критичній і соціальній інфраструктурі, застосувавши 22 керовані авіабомби (КАБ) та 42 некеровані авіаційні ракети (НАР).
Ворог продовжує завдавати вогневого ураження з різних видів артилерійського озброєння та РСЗВ по прифронтових територіях і населених пунктах Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей.
Втрати армії РФ
Зазначається, що підрозділи ППО знищили 11 БпЛА "Shahed-136".
За минулу добу ворожі втрати становлять 92 окупанти.
Крім того, знищено:
- 7 артилерійських систем;
- 20 одиниць автомобільної техніки;
- 1 зенітно-ракетний комплекс Бук-М3;
- 1 танк;
- 9 БпЛА (Орлан-10, Zala, Supercam);
- 15 мотоциклів;
- 3 квадроцикли;
- 3 човни;
- 1 РЕБ;
- 3 антени БпЛА;
- 7 антен зв’язку;
- 4 місця зберігання БП;
- 2 місця зберігання ПММ;
- 2 антени Starlink.
Також зруйновано:
- 33 укриття;
- 1 спостережний пункт;
- 1 командно-спостережний пункт.
Будь ласка, зачекайте...
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