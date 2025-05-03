2025 рік може стати роком найбільших втрат РФ у війні проти України, - британська розвідка

Спочатку 2025 року російська армія зазнає високих щоденних втрати, які не може перетворити на значні успіхи в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 3 травня.

Зокрема, аналітики британської розвідки оцінили загальні втрати Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році у приблизно 950 тисяч загиблих і поранених. А за перші чотири місяці поточного року армія РФ втратила приблизно 160 тисяч осіб.

"Якщо такі втрати збережуться до кінця 2025 року, це буде найдорожчим роком війни для Росії з погляду людських втрат, що продовжує тенденцію до щорічного зростання втрат", – ідеться в огляді.

Там також вказують, що втрати російських сил у квітні 2025 року залишаються в середньому меншими за "дуже високі щоденні показники" кінця 2024-го, але "все ще є високими в загальному контексті конфлікту".

"Поки що у 2025 році Росія не змогла перетворити постійні великі втрати на значні успіхи в Україні", – підсумовує розвідувальне співтовариство Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ з 24 лютого 2022 року втрати особового складу російської армії становлять понад 955 тисяч осіб.

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