2025 рік може стати роком найбільших втрат РФ у війні проти України, - британська розвідка
Спочатку 2025 року російська армія зазнає високих щоденних втрати, які не може перетворити на значні успіхи в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 3 травня.
Зокрема, аналітики британської розвідки оцінили загальні втрати Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році у приблизно 950 тисяч загиблих і поранених. А за перші чотири місяці поточного року армія РФ втратила приблизно 160 тисяч осіб.
"Якщо такі втрати збережуться до кінця 2025 року, це буде найдорожчим роком війни для Росії з погляду людських втрат, що продовжує тенденцію до щорічного зростання втрат", – ідеться в огляді.
Там також вказують, що втрати російських сил у квітні 2025 року залишаються в середньому меншими за "дуже високі щоденні показники" кінця 2024-го, але "все ще є високими в загальному контексті конфлікту".
"Поки що у 2025 році Росія не змогла перетворити постійні великі втрати на значні успіхи в Україні", – підсумовує розвідувальне співтовариство Міноборони Британії.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ з 24 лютого 2022 року втрати особового складу російської армії становлять понад 955 тисяч осіб.
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СпочаткуЗ початку 2025 року російська армія зазнає високих щоденних втрати, які не може перетворити на значні успіхи в Україні.