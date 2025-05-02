Охоплений полум’ям окупант марно намагається вилізти із палаючої бронемашини. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані останні секунди життя окупанта охопленого вогнем на Кремінському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянин горить живцем і марно намагається вилізти із підбитої МТ-ЛБ.

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