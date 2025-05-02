Охоплений полум’ям окупант марно намагається вилізти із палаючої бронемашини. ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані останні секунди життя окупанта охопленого вогнем на Кремінському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянин горить живцем і марно намагається вилізти із підбитої МТ-ЛБ.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+12 Деніс Войцеховський
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+11 MausMike
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+9 Pan_UA
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Ну що поробиш, народ такий. Власне життя не цінує.
Невже так сильно ******* свої родини, що згодні йти на заклання заради "гробових"?
Якось не віриться.
Бо на фронті шанс хоча б якийсь є, а з "чорними колекторами" - шансів немає.
Для Валерія вище, мабуть, відкриття буде. Він же вірить, що раби за гроші що завгодно зроблять.
Не зовсім за гроші. За борги, які повертати або грошима, або життям.
Це дещо інше.
пригадую як купив пива і сказав що попри принципову тверезість на майдані зроблю виключення і вип'ю бо в Одесі підсмажили файно багато русскоязичного гівна а це однозначно свято.
звісно, тоді русскоязичіє ще так не таврувалося, у наметі у мене були русскоязичні які бикували коли їм робили зауваження але вже тоді розумні люди бачили що російська мова це зло і той, хто навмисно носить в роті зло погана людина.
Навпаки такі відео заспокоюють психіку українців.