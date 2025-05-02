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Новини Відео Ліквідація російських окупантів
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Охоплений полум’ям окупант марно намагається вилізти із палаючої бронемашини. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані останні секунди життя окупанта охопленого вогнем на Кремінському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянин горить живцем і марно намагається вилізти із підбитої МТ-ЛБ.

Дивіться: У російському Башкортостані розвантажують "героев СВО", ліквідованих на Курщині: "Груз "двести" привезли. Полная машина". ВIДЕО

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Також дивіться: Окупант фільмує тіла своїх поплічників: "Ё-моё! Сколько тут тел! Красные повязки - все наши пацаны!". ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17482) знищення (7298) Луганська область (4882) Сіверськодонецький район (13) Кремінна (5)


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Топ коментарі
+12
При цьому потік "контрактніков" не зупиняється.
Ну що поробиш, народ такий. Власне життя не цінує.
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02.05.2025 09:37
+11
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02.05.2025 09:41
+9
Шо воно там шарудить, чорний пакет не може знайти?)
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02.05.2025 09:44
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При цьому потік "контрактніков" не зупиняється.
Ну що поробиш, народ такий. Власне життя не цінує.
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02.05.2025 09:37 Відповісти
Раби за гроші зроблять все, що завгодно...
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02.05.2025 10:05 Відповісти
Ніколи не розумів, нащо мертвому гроші.
Невже так сильно ******* свої родини, що згодні йти на заклання заради "гробових"?
Якось не віриться.
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02.05.2025 10:07 Відповісти
КРЕДИТИ... Влада їх кредитами "розбестила", а тепер настала пора сплачувать. А вони їх пропили та проїли. А банки перепродали ці кредити "чорним колекторам"... А у тих розмова коротка - плати, або вивезуть в ліс і нутрощі повідбивають... Так куди ж їм діваться?
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02.05.2025 10:20 Відповісти
Тобто насправді не за гроші йдуть, а від ями в посадці тікають.
Бо на фронті шанс хоча б якийсь є, а з "чорними колекторами" - шансів немає.
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02.05.2025 10:22 Відповісти
Для тебе це "відкриття"? Це було ще в часи війни з "Домбабве"...
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02.05.2025 10:33 Відповісти
Ні, давно не відкриття.
Для Валерія вище, мабуть, відкриття буде. Він же вірить, що раби за гроші що завгодно зроблять.
Не зовсім за гроші. За борги, які повертати або грошима, або життям.
Це дещо інше.
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02.05.2025 10:35 Відповісти
Це багато говорить про рівень життя на Сосії де заради б/ушного унітаза чи стіралки готові так здохнути. І це ще раз доказує що з цими божевільними кацапськими дикунами ніколи не можна домовлятись коли вони не цінять даже своє життя то з якого хера вони будуть цінити якийсь папірець з якимись угодами
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02.05.2025 11:17 Відповісти
Рівень життя на росії дуже сильно нерівномірний. Десь приблизно як в Індії.
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02.05.2025 11:25 Відповісти
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02.05.2025 09:38 Відповісти
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02.05.2025 09:41 Відповісти
Добре хоч люди не пострадали !
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02.05.2025 11:03 Відповісти
Слухай як тут картинку вставити ? В мене не виходить (
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02.05.2025 11:16 Відповісти
такий травневий шашлик нравицця.
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02.05.2025 09:44 Відповісти
так сьогодні ж річниця шашлику "по-одеськи"
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02.05.2025 09:57 Відповісти
гарний день.
пригадую як купив пива і сказав що попри принципову тверезість на майдані зроблю виключення і вип'ю бо в Одесі підсмажили файно багато русскоязичного гівна а це однозначно свято.
звісно, тоді русскоязичіє ще так не таврувалося, у наметі у мене були русскоязичні які бикували коли їм робили зауваження але вже тоді розумні люди бачили що російська мова це зло і той, хто навмисно носить в роті зло погана людина.
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02.05.2025 10:02 Відповісти
Шо воно там шарудить, чорний пакет не може знайти?)
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02.05.2025 09:44 Відповісти
За Делдов. Можем повторить.
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02.05.2025 09:46 Відповісти
Скоріше за ху....ло, но без повтора
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02.05.2025 09:48 Відповісти
Звикли 1 травня по декілька днів святкувати, все їм шашлики подавай.
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02.05.2025 09:47 Відповісти
Заслужена смерть! Бажаю, щоб усі кацапи і колаборанти так закінчували своє нікчемне життя! Пекло на Землі, яке буде у них і після смерті. Слава Україні!!
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02.05.2025 09:51 Відповісти
Героям Слава! і Вічна Пам'ять полеглим..
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02.05.2025 10:05 Відповісти
Сміття має залишатися у смітнику. Тому все логічно і закономірно...
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02.05.2025 09:51 Відповісти
Помер від обезводнення.
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02.05.2025 09:51 Відповісти
Смачно горіла свинособака..
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02.05.2025 09:52 Відповісти
Шкода що не виліз..повинен був 2 місяці пролежати в опіковому центрі..і лише тоді здохнути
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02.05.2025 10:00 Відповісти
Це ж треба так набухатись...
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02.05.2025 10:01 Відповісти
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Навпаки такі відео заспокоюють психіку українців.
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02.05.2025 10:33 Відповісти
Теж бажав подібний комент залишити ...як на мене, то це відео зробило мій ранок ...
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02.05.2025 10:47 Відповісти
Кондиционер так никто и не включил.
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02.05.2025 10:34 Відповісти
Скоріш за все машина вже згоріла раніш...і орки там ховались від фпв...а тут їх прожарили запальничкою...після таких руйнувань там навряд би хто вже повзав...
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02.05.2025 10:48 Відповісти
Як каже Мадяр-згорів на роботі.
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02.05.2025 11:17 Відповісти
Да-а-а... А вот был бы мангал - было бы приятнее запекаться, чем в духовке томиться...
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02.05.2025 11:24 Відповісти
 
 