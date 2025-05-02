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Новости Видео Ликвидация российских окукпантов
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Охваченный пламенем оккупант тщетно пытается выбраться из горящей бронемашины. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты последние секунды жизни оккупанта охваченного огнем на Креминском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин горит заживо и тщетно пытается вылезти из подбитой МТ-ЛБ.

Также смотрите: Оператор дрона ликвидировал семерых оккупантов, собравшихся за торговым киоском на базаре оккупированных Олешек. ВИДЕО

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Уничтожение российского ЗРК "Бук-М3" ударом M142 "HIMARS" на восточном направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19331) уничтожение (6986) Луганская область (6500) Северодонецкий район (13) Кременная (5)


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Топ комментарии
+14
При цьому потік "контрактніков" не зупиняється.
Ну що поробиш, народ такий. Власне життя не цінує.
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02.05.2025 09:37
+12
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02.05.2025 09:41
+11
Шо воно там шарудить, чорний пакет не може знайти?)
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02.05.2025 09:44
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При цьому потік "контрактніков" не зупиняється.
Ну що поробиш, народ такий. Власне життя не цінує.
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02.05.2025 09:37 Ответить
Раби за гроші зроблять все, що завгодно...
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02.05.2025 10:05 Ответить
Ніколи не розумів, нащо мертвому гроші.
Невже так сильно ******* свої родини, що згодні йти на заклання заради "гробових"?
Якось не віриться.
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02.05.2025 10:07 Ответить
КРЕДИТИ... Влада їх кредитами "розбестила", а тепер настала пора сплачувать. А вони їх пропили та проїли. А банки перепродали ці кредити "чорним колекторам"... А у тих розмова коротка - плати, або вивезуть в ліс і нутрощі повідбивають... Так куди ж їм діваться?
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02.05.2025 10:20 Ответить
Тобто насправді не за гроші йдуть, а від ями в посадці тікають.
Бо на фронті шанс хоча б якийсь є, а з "чорними колекторами" - шансів немає.
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02.05.2025 10:22 Ответить
Для тебе це "відкриття"? Це було ще в часи війни з "Домбабве"...
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02.05.2025 10:33 Ответить
Ні, давно не відкриття.
Для Валерія вище, мабуть, відкриття буде. Він же вірить, що раби за гроші що завгодно зроблять.
Не зовсім за гроші. За борги, які повертати або грошима, або життям.
Це дещо інше.
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02.05.2025 10:35 Ответить
Це багато говорить про рівень життя на Сосії де заради б/ушного унітаза чи стіралки готові так здохнути. І це ще раз доказує що з цими божевільними кацапськими дикунами ніколи не можна домовлятись коли вони не цінять даже своє життя то з якого хера вони будуть цінити якийсь папірець з якимись угодами
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02.05.2025 11:17 Ответить
Рівень життя на росії дуже сильно нерівномірний. Десь приблизно як в Індії.
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02.05.2025 11:25 Ответить
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02.05.2025 09:38 Ответить
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02.05.2025 09:41 Ответить
Добре хоч люди не пострадали !
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02.05.2025 11:03 Ответить
Слухай як тут картинку вставити ? В мене не виходить (
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02.05.2025 11:16 Ответить
такий травневий шашлик нравицця.
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02.05.2025 09:44 Ответить
так сьогодні ж річниця шашлику "по-одеськи"
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02.05.2025 09:57 Ответить
гарний день.
пригадую як купив пива і сказав що попри принципову тверезість на майдані зроблю виключення і вип'ю бо в Одесі підсмажили файно багато русскоязичного гівна а це однозначно свято.
звісно, тоді русскоязичіє ще так не таврувалося, у наметі у мене були русскоязичні які бикували коли їм робили зауваження але вже тоді розумні люди бачили що російська мова це зло і той, хто навмисно носить в роті зло погана людина.
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02.05.2025 10:02 Ответить
Шо воно там шарудить, чорний пакет не може знайти?)
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02.05.2025 09:44 Ответить
За Делдов. Можем повторить.
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02.05.2025 09:46 Ответить
Скоріше за ху....ло, но без повтора
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02.05.2025 09:48 Ответить
Звикли 1 травня по декілька днів святкувати, все їм шашлики подавай.
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02.05.2025 09:47 Ответить
Заслужена смерть! Бажаю, щоб усі кацапи і колаборанти так закінчували своє нікчемне життя! Пекло на Землі, яке буде у них і після смерті. Слава Україні!!
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02.05.2025 09:51 Ответить
Героям Слава! і Вічна Пам'ять полеглим..
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02.05.2025 10:05 Ответить
Сміття має залишатися у смітнику. Тому все логічно і закономірно...
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02.05.2025 09:51 Ответить
Помер від обезводнення.
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02.05.2025 09:51 Ответить
Смачно горіла свинособака..
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02.05.2025 09:52 Ответить
Шкода що не виліз..повинен був 2 місяці пролежати в опіковому центрі..і лише тоді здохнути
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02.05.2025 10:00 Ответить
Це ж треба так набухатись...
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02.05.2025 10:01 Ответить
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Навпаки такі відео заспокоюють психіку українців.
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02.05.2025 10:33 Ответить
Теж бажав подібний комент залишити ...як на мене, то це відео зробило мій ранок ...
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02.05.2025 10:47 Ответить
Кондиционер так никто и не включил.
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02.05.2025 10:34 Ответить
Скоріш за все машина вже згоріла раніш...і орки там ховались від фпв...а тут їх прожарили запальничкою...після таких руйнувань там навряд би хто вже повзав...
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02.05.2025 10:48 Ответить
Як каже Мадяр-згорів на роботі.
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02.05.2025 11:17 Ответить
Да-а-а... А вот был бы мангал - было бы приятнее запекаться, чем в духовке томиться...
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02.05.2025 11:24 Ответить
Це санітарний мангал.
Теплом лікують від травматичної ампутації нижніх кінцівок.
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02.05.2025 11:38 Ответить
Москаль виконує останню "двіжуху", відчуваючи скору та неминучу "гойду" .
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02.05.2025 11:40 Ответить
 
 