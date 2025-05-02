Охваченный пламенем оккупант тщетно пытается выбраться из горящей бронемашины. ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты последние секунды жизни оккупанта охваченного огнем на Креминском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин горит заживо и тщетно пытается вылезти из подбитой МТ-ЛБ.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+14 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий02.05.2025 09:37
+12 MausMike
показать весь комментарий02.05.2025 09:41
+11 Pan_UA
показать весь комментарий02.05.2025 09:44
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну що поробиш, народ такий. Власне життя не цінує.
Невже так сильно ******* свої родини, що згодні йти на заклання заради "гробових"?
Якось не віриться.
Бо на фронті шанс хоча б якийсь є, а з "чорними колекторами" - шансів немає.
Для Валерія вище, мабуть, відкриття буде. Він же вірить, що раби за гроші що завгодно зроблять.
Не зовсім за гроші. За борги, які повертати або грошима, або життям.
Це дещо інше.
пригадую як купив пива і сказав що попри принципову тверезість на майдані зроблю виключення і вип'ю бо в Одесі підсмажили файно багато русскоязичного гівна а це однозначно свято.
звісно, тоді русскоязичіє ще так не таврувалося, у наметі у мене були русскоязичні які бикували коли їм робили зауваження але вже тоді розумні люди бачили що російська мова це зло і той, хто навмисно носить в роті зло погана людина.
Навпаки такі відео заспокоюють психіку українців.
Теплом лікують від травматичної ампутації нижніх кінцівок.