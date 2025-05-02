Охваченный пламенем оккупант тщетно пытается выбраться из горящей бронемашины. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты последние секунды жизни оккупанта охваченного огнем на Креминском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин горит заживо и тщетно пытается вылезти из подбитой МТ-ЛБ.

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