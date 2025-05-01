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Новости Видео Ликвидация российских окукпантов
5 695 22

Оператор дрона ликвидировал семерых оккупантов, собравшихся за торговым киоском на базаре оккупированных Олешек. ВИДЕО

Оператор украинского дрона точным ударом ликвидировал семерых захватчиков, которые сплотились за торговым киоском на базаре оккупированных Олешек Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись успешной боевой работы украинского воина. Никто из гражданских не пострадал.

Также читайте: 5 марта ВС ВСУ поразили пункт управления оккупантов в Олешках и опорный пункт на Курщине, - Генштаб

Автор: 

армия РФ (19318) рынок (532) уничтожение (6980) дроны (3955) Алёшки (43) Херсонская область (4789) Херсонский район (279)


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Топ комментарии
+10
Але ж, це вони толково вигадали. Скупчитися в уголку, подалі від проізжоі частини. Щоб і люди не постраждали, і ударна хвиля марно не розійшлася. Мабуть якісь спеціальні курси проходили.
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01.05.2025 15:21
+9
Руки все в кучке
Ноги все в ряд
Дрон зазвиздячив
Сімох москалят!
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01.05.2025 15:11
+9
Яка економія дронів...Кучкуйтесь ще..
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01.05.2025 15:17
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було видно в руках зброю, ну або лопати. не розгледів, але точно щось вони тримали
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01.05.2025 15:13 Ответить
свинособаки всі п'янички..
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01.05.2025 15:19 Ответить
На землі, схоже, 2 порожні тарілки. У Горбачова боротьба з пияцтвом була не така ефективна.
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01.05.2025 15:31 Ответить
П´´яніці в сімйох не згуровуюця,бо це вже дуже великій бюджет і хтось обов*язково бажатіме сачканути
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01.05.2025 15:37 Ответить
Руки все в кучке
Ноги все в ряд
Дрон зазвиздячив
Сімох москалят!
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01.05.2025 15:11 Ответить
Паління вбиває
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01.05.2025 15:15 Ответить
Але ж, це вони толково вигадали. Скупчитися в уголку, подалі від проізжоі частини. Щоб і люди не постраждали, і ударна хвиля марно не розійшлася. Мабуть якісь спеціальні курси проходили.
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01.05.2025 15:21 Ответить
Там не "паління"... В подібних місцях кацапи "кучкуються, щоб "саабразить на траих" (в даному випадку - "на семерых"... Ціково інше: Ринок. На ринку люди купують-продають. Іде жвавий рух... А на вибух, на території ринку, ніхто не реагує... Наче задзвенів, при ударі об асфальт, металевий піднос, на якому риба лежала...
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01.05.2025 15:24 Ответить
Яка економія дронів...Кучкуйтесь ще..
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01.05.2025 15:17 Ответить
Відео приємне, звичайно, але стверджувати про ліквідацію сімох кацапів доволі передчасно.
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01.05.2025 15:17 Ответить
"А город подумал учєнья идут..."
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01.05.2025 15:19 Ответить
Соберайтесь орки в кучу, мы вас дроном нахлабучим...
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01.05.2025 15:20 Ответить
Страйк
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01.05.2025 15:22 Ответить
Кучнєнько лягло.
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01.05.2025 15:27 Ответить
таке враження, що Байрактар відпрацював.
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01.05.2025 15:34 Ответить
Город все таки, люди не пострадали?
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01.05.2025 15:44 Ответить
"Станьте кацы, станьте в круг,
Станьте в круг, станьте в круг!
Шас умрете вы все вдруг,
Вы все вдруг, вы все вдруг!"
💀💀💀💀💀💀💀💀
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01.05.2025 15:46 Ответить
Дрон якийсь дивний - не видно як він підлетів.
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01.05.2025 16:13 Ответить
видно
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01.05.2025 16:21 Ответить
На 11секунді появився зліва на екрані.
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01.05.2025 16:24 Ответить
 
 