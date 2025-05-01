Оператор дрона ликвидировал семерых оккупантов, собравшихся за торговым киоском на базаре оккупированных Олешек. ВИДЕО

Оператор украинского дрона точным ударом ликвидировал семерых захватчиков, которые сплотились за торговым киоском на базаре оккупированных Олешек Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись успешной боевой работы украинского воина. Никто из гражданских не пострадал.

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