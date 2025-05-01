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Новини Відео Ліквідація російських окупантів
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Оператор дрона ліквідував сімох окупантів, які згуртувалися за торговим кіоском на базарі окупованих Олешків. ВIДЕО

Оператор українського дрона влучним ударом ліквідував сімох загарбників, які згуртувалися за торгівельним кіоском на базарі окупованих Олешків Херсонської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис успішної бойової роботи українського воїна. Ніхто з цивільних не постраждав.

Також читайте: 5 березня ПС ЗСУ уразили пункт управління окупантів в Олешках та опорний пункт на Курщині, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17482) ринок (458) знищення (7298) дрони (4743) Олешки (58) Херсонська область (5776) Херсонський район (284)


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Топ коментарі
+15
Руки все в кучке
Ноги все в ряд
Дрон зазвиздячив
Сімох москалят!
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01.05.2025 15:11
+13
Але ж, це вони толково вигадали. Скупчитися в уголку, подалі від проізжоі частини. Щоб і люди не постраждали, і ударна хвиля марно не розійшлася. Мабуть якісь спеціальні курси проходили.
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01.05.2025 15:21
+11
Яка економія дронів...Кучкуйтесь ще..
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01.05.2025 15:17
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було видно в руках зброю, ну або лопати. не розгледів, але точно щось вони тримали
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01.05.2025 15:13 Відповісти
свинособаки всі п'янички..
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01.05.2025 15:19 Відповісти
На землі, схоже, 2 порожні тарілки. У Горбачова боротьба з пияцтвом була не така ефективна.
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01.05.2025 15:31 Відповісти
П´´яніці в сімйох не згуровуюця,бо це вже дуже великій бюджет і хтось обов*язково бажатіме сачканути
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01.05.2025 15:37 Відповісти
Руки все в кучке
Ноги все в ряд
Дрон зазвиздячив
Сімох москалят!
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01.05.2025 15:11 Відповісти
Паління вбиває
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01.05.2025 15:15 Відповісти
Але ж, це вони толково вигадали. Скупчитися в уголку, подалі від проізжоі частини. Щоб і люди не постраждали, і ударна хвиля марно не розійшлася. Мабуть якісь спеціальні курси проходили.
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01.05.2025 15:21 Відповісти
Там не "паління"... В подібних місцях кацапи "кучкуються, щоб "саабразить на траих" (в даному випадку - "на семерых"... Ціково інше: Ринок. На ринку люди купують-продають. Іде жвавий рух... А на вибух, на території ринку, ніхто не реагує... Наче задзвенів, при ударі об асфальт, металевий піднос, на якому риба лежала...
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01.05.2025 15:24 Відповісти
Яка економія дронів...Кучкуйтесь ще..
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01.05.2025 15:17 Відповісти
Відео приємне, звичайно, але стверджувати про ліквідацію сімох кацапів доволі передчасно.
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01.05.2025 15:17 Відповісти
"А город подумал учєнья идут..."
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01.05.2025 15:19 Відповісти
Соберайтесь орки в кучу, мы вас дроном нахлабучим...
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01.05.2025 15:20 Відповісти
Страйк
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01.05.2025 15:22 Відповісти
Кучнєнько лягло.
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01.05.2025 15:27 Відповісти
таке враження, що Байрактар відпрацював.
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01.05.2025 15:34 Відповісти
Город все таки, люди не пострадали?
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01.05.2025 15:44 Відповісти
"Станьте кацы, станьте в круг,
Станьте в круг, станьте в круг!
Шас умрете вы все вдруг,
Вы все вдруг, вы все вдруг!"
💀💀💀💀💀💀💀💀
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01.05.2025 15:46 Відповісти
Дрон якийсь дивний - не видно як він підлетів.
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01.05.2025 16:13 Відповісти
видно
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01.05.2025 16:21 Відповісти
На 11секунді появився зліва на екрані.
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01.05.2025 16:24 Відповісти
А то точно загарбники були? Як на мене то одягнені були в цивільне.
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01.05.2025 16:46 Відповісти
це точно були окупанти, а не купа п'яниць?
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01.05.2025 16:50 Відповісти
тока стеклоочистителоь по первой випили а тут як
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01.05.2025 17:01 Відповісти
Нет просто слов, ребята - вы молодцы, вы самые сильные и лучшие, слава героической украинской

армии!
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01.05.2025 17:04 Відповісти
красота
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01.05.2025 17:11 Відповісти
Місцеві і вухом не повели наче свиня перднула.
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01.05.2025 17:28 Відповісти
Я думаю що то були місцеві алкаші.
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01.05.2025 17:41 Відповісти
 
 