Оператор дрона ліквідував сімох окупантів, які згуртувалися за торговим кіоском на базарі окупованих Олешків. ВIДЕО

Оператор українського дрона влучним ударом ліквідував сімох загарбників, які згуртувалися за торгівельним кіоском на базарі окупованих Олешків Херсонської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис успішної бойової роботи українського воїна. Ніхто з цивільних не постраждав.

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