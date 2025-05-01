Оператор дрона ліквідував сімох окупантів, які згуртувалися за торговим кіоском на базарі окупованих Олешків. ВIДЕО
Оператор українського дрона влучним ударом ліквідував сімох загарбників, які згуртувалися за торгівельним кіоском на базарі окупованих Олешків Херсонської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис успішної бойової роботи українського воїна. Ніхто з цивільних не постраждав.
Топ коментарі
+15 Мойша из Одессы
показати весь коментар01.05.2025 15:11
+13 Aleksander Lukashenko
показати весь коментар01.05.2025 15:21
+11 Микола Січень #601514
показати весь коментар01.05.2025 15:17
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Ноги все в ряд
Дрон зазвиздячив
Сімох москалят!
Станьте в круг, станьте в круг!
Шас умрете вы все вдруг,
Вы все вдруг, вы все вдруг!"
💀💀💀💀💀💀💀💀
армии!