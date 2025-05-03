2025 год может стать годом самых больших потерь РФ в войне против Украины, - британская разведка
Сначала 2025 года российская армия несет высокие ежедневные потери, которые не может превратить в значительные успехи в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре разведки Министерства обороны Великобритании от 3 мая.
В частности, аналитики британской разведки оценили общие потери России с начала ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году в примерно 950 тысяч погибших и раненых. А за первые четыре месяца текущего года армия РФ потеряла примерно 160 тысяч человек.
"Если такие потери сохранятся до конца 2025 года, это будет самым дорогим годом войны для России с точки зрения человеческих потерь, что продолжает тенденцию к ежегодному росту потерь", - говорится в обзоре.
Там также указывают, что потери российских сил в апреле 2025 года остаются в среднем меньше "очень высоких ежедневных показателей" конца 2024-го, но "все еще являются высокими в общем контексте конфликта".
"Пока что в 2025 году Россия не смогла превратить постоянные большие потери в значительные успехи в Украине", - заключает разведывательное сообщество Минобороны Британии.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ с 24 февраля 2022 года потери личного состава российской армии составляют более 955 тысяч человек.
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СпочаткуЗ початку 2025 року російська армія зазнає високих щоденних втрати, які не може перетворити на значні успіхи в Україні.