2025 год может стать годом самых больших потерь РФ в войне против Украины, - британская разведка

Сначала 2025 года российская армия несет высокие ежедневные потери, которые не может превратить в значительные успехи в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре разведки Министерства обороны Великобритании от 3 мая.

В частности, аналитики британской разведки оценили общие потери России с начала ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году в примерно 950 тысяч погибших и раненых. А за первые четыре месяца текущего года армия РФ потеряла примерно 160 тысяч человек.

"Если такие потери сохранятся до конца 2025 года, это будет самым дорогим годом войны для России с точки зрения человеческих потерь, что продолжает тенденцию к ежегодному росту потерь", - говорится в обзоре.

Там также указывают, что потери российских сил в апреле 2025 года остаются в среднем меньше "очень высоких ежедневных показателей" конца 2024-го, но "все еще являются высокими в общем контексте конфликта".

"Пока что в 2025 году Россия не смогла превратить постоянные большие потери в значительные успехи в Украине", - заключает разведывательное сообщество Минобороны Британии.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ с 24 февраля 2022 года потери личного состава российской армии составляют более 955 тысяч человек.

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