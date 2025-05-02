ЗСУ продовжують діяти на території Курської та Бєлгородської областей, - Зеленський
Сили оборони України продовжують діяти на території Курської та Бєлгородської областей РФ.
Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський після доповідей головкома ЗСУ Олександра Сирського, інформує Цензор.НЕТ.
"Кілька разів сьогодні доповідав Головком. Особлива увага – ситуації на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку, на деяких інших напрямках. Продовжуємо діяти і на території Курської та Бєлгородської областей", - розповів глава держави.
Зеленський наголосив, що РФ продовжує відмовлятись від повного та тривалого припинення вогню, а також, що вже всі партнери втомились від цих російських маніпуляцій.
"Ми захищаємо наші позиції, ми будемо діяти відповідно – як на фронті, так і в наших діях на російській території. Війна має відчуватись там, звідки вона і прийшла", - додав очільник держави.
Нагадаємо, що 2 травня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
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Ти би нас здивував та розсердив, якщо би сказав, що ЗСУ НЕ ДІЮТЬ на територіях ціх... або будь яких ІНШИХ територіях Рашки!
Чи, хочеш сказати, що ми НЕ ПОСИЛАЄМО розвідку/шпигунів та ДРГ на територію Рашки?!