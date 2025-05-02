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Новини Операція ЗСУ на Курщині Бої у Бєлгородській області РФ Доповідь Сирського
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ЗСУ продовжують діяти на території Курської та Бєлгородської областей, - Зеленський

Зеленський заслухав доповіді Сирського

Сили оборони України продовжують діяти на території Курської та Бєлгородської областей РФ.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський після доповідей головкома ЗСУ Олександра Сирського, інформує Цензор.НЕТ.

"Кілька разів сьогодні доповідав Головком. Особлива увага – ситуації на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку, на деяких інших напрямках. Продовжуємо діяти і на території Курської та Бєлгородської областей", - розповів глава держави.

Зеленський наголосив, що РФ продовжує відмовлятись від повного та тривалого припинення вогню, а також, що вже всі партнери втомились від цих російських маніпуляцій.

"Ми захищаємо наші позиції, ми будемо діяти відповідно – як на фронті, так і в наших діях на російській території. Війна має відчуватись там, звідки вона і прийшла", - додав очільник держави.

Нагадаємо, що 2 травня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23927) бойові дії (3864) ЗСУ (7572) Сирський Олександр (623) Курськ (1126)


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Знов Капітан Очевидність!
Ти би нас здивував та розсердив, якщо би сказав, що ЗСУ НЕ ДІЮТЬ на територіях ціх... або будь яких ІНШИХ територіях Рашки!
Чи, хочеш сказати, що ми НЕ ПОСИЛАЄМО розвідку/шпигунів та ДРГ на територію Рашки?!
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02.05.2025 21:29 Відповісти
На нари верховного ішака! Це обкурене чмо знущається з власного народу такою інформацією на тлі щоденної здачі власної території.
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02.05.2025 21:38 Відповісти
Курську та Белгородську області треба ввести в состав України.
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02.05.2025 22:41 Відповісти
 
 