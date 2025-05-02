ЗСУ продовжують діяти на території Курської та Бєлгородської областей, - Зеленський

Сили оборони України продовжують діяти на території Курської та Бєлгородської областей РФ.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський після доповідей головкома ЗСУ Олександра Сирського, інформує Цензор.НЕТ.

"Кілька разів сьогодні доповідав Головком. Особлива увага – ситуації на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку, на деяких інших напрямках. Продовжуємо діяти і на території Курської та Бєлгородської областей", - розповів глава держави.

Зеленський наголосив, що РФ продовжує відмовлятись від повного та тривалого припинення вогню, а також, що вже всі партнери втомились від цих російських маніпуляцій.

"Ми захищаємо наші позиції, ми будемо діяти відповідно – як на фронті, так і в наших діях на російській території. Війна має відчуватись там, звідки вона і прийшла", - додав очільник держави.

Нагадаємо, що 2 травня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

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