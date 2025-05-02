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Новини Відео Засідання Ставки
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Зеленський провів Ставку: Завдання – максимально прискорювати створення української балістики. ВIДЕО

У п'ятницю, 2 травня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. 

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Провів Ставку. Були доповіді про забезпечення наших бригад, про комплектацію підрозділів. А також – дуже детально про українську ракетну програму, наші ракетні розробки, виробництва. Завдання – максимально прискорювати створення української балістики. Наша далекобійність – це чітка та ефективна гарантія безпеки для України", - розповів президент.

Читайте також: Зеленський провів Ставку: ключове питання - комплектація та забезпечення бригад

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) виробництво (1639) ракети (4028) Ставка (135)


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Топ коментарі
+25
Завдання роздав! Все виконав роботу! Можна дорожку занюхать
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02.05.2025 21:14
+21
На 11 році та на четвертому повномасштабного вторгнення кацапів. Таке "рішення", після того як сам ці програми просто *****#л , це треш, чи цинізм найвысокого ґатунку
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02.05.2025 21:17
+20
Головне, щоб без зайвого поспіху і щоб це не наклалося на нагальніші проблеми - дороги, кашерні сухпайки, спецпенсії та обслуговування чиновницького корпусу та інших
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02.05.2025 21:16
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До 9-го травня встигнуть?
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02.05.2025 21:14 Відповісти
Будуть дронами бомбити Червону площу!!! Хоча він зассяв. Мабуть сказали, що якщо посмієш, то кинуть мамму рімму в криницю
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02.05.2025 21:15 Відповісти
Полетить дрон "пекло" з 10 граммами вибухівки.
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02.05.2025 21:18 Відповісти
Планирующие видосики запустим. Их у нас дохрена и еще немного. Страшное оружие массового поражения.
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02.05.2025 21:45 Відповісти
Так она же вроде как уже была "створена" и прошла испытания? Или все, что озвучивалось в видосиках 2023 и 24 годов - это была лапша для лохов?
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02.05.2025 21:29 Відповісти
Завдання роздав! Все виконав роботу! Можна дорожку занюхать
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02.05.2025 21:14 Відповісти
На прев'ю відео морда літса трохи розкумарена
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02.05.2025 21:16 Відповісти
А що сталось? Війна, чи що?
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02.05.2025 21:14 Відповісти
от от, 9мая ділди на палках.
шашлик, то сьо.....
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02.05.2025 21:16 Відповісти
Головне, щоб без зайвого поспіху і щоб це не наклалося на нагальніші проблеми - дороги, кашерні сухпайки, спецпенсії та обслуговування чиновницького корпусу та інших
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02.05.2025 21:16 Відповісти
Что-то я никак не пойму - она же уже вроде как была создана и даже была испытана. Кто-то снова соврамши?

"... 24.08.2024 Україна успішно випробувала першу вітчизняну балістичну ракету.

Про це під час форуму «Україна 2024. Незалежність» https://www.youtube.com/watch?v=pfYXPOVCuWM розповів Президент України Володимир Зеленський.

Він привітав із цим вітчизняний оборонно-промисловий комплекс. Випробування відбулися успішно..."
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02.05.2025 21:39 Відповісти
какая разніца, по перше зелі пофіг що з листка читати, по друге зелохторат не памятає що було сказано зе вчора..
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02.05.2025 22:06 Відповісти
То ж жінки !
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02.05.2025 22:52 Відповісти
Ну пошутковав він !
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02.05.2025 22:58 Відповісти
На 11 році та на четвертому повномасштабного вторгнення кацапів. Таке "рішення", після того як сам ці програми просто *****#л , це треш, чи цинізм найвысокого ґатунку
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02.05.2025 21:17 Відповісти
Мільярд дерев! Мільйон дронів! Гігават електроенергії!
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02.05.2025 21:17 Відповісти
Головне це асфальт. З асфальту можна ще надгробки робити дурним виборцям.
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02.05.2025 21:21 Відповісти
Ніц, будемо робити блістику
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02.05.2025 21:25 Відповісти
Спочатку треба розробити якийсь потужний план!
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02.05.2025 21:28 Відповісти
А якже тоді з бітумом і асфальтом??
Для слідчих з ГПУ та СБУ, є перелік питань до цієї групи осіб щодо іх дій=Бездіяльності, з 2019 року, з НЕвиконання своїх повноважень з підготовки України до відбиття московської повномасштабної війни, що привело у свою чергу, до загибелі Українців та втрати території України…!!
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02.05.2025 21:17 Відповісти
Балістику створювати не треба Вона вже створена попередниками і доведена до серійного виробництва. Треба розблокувати і профінансувати виробництво, заблоковане в серпні 2019.
Треба дозволити наявними ракетами удари у відповідь по москві. Треба помститись ворогу за загибель нашого мирного населення. Люди під обстрілами гинуть практично щоденно.
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02.05.2025 21:17 Відповісти
Нагальна потреба це зрив парада дєвятамая. дата кругла, 80 років, таке буває раз в жизні. Має приїхать корейська жирна собака та китайський дід, та ще пару підрів з восточной Європи. От їх нада і дронами налякать, шо в штани навалили, а при нагоді обнулить всю ту падлу. Якщо б ми їх ліквідували, то автоматично стали б переможцями, і всі висували б нам рєспєкти!!!
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02.05.2025 21:20 Відповісти
Нічого не буде. Зовсім нічого.
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02.05.2025 21:22 Відповісти
Курвську АЄС теж могли взяти, поки не подзвоним Єлдак і не сказав ви шо там ******. Так і тут. Тільки ініціатива на місцях, без дозволу верговної головної собаки може спасти ситуацію, якщо військові без дозволу проведуть спеціальну військову операцію!!!
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02.05.2025 21:27 Відповісти
корейська жирна собака))))
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02.05.2025 21:28 Відповісти
На самом деле Россия превосходит Украину только в пехоте и баллистике
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02.05.2025 21:18 Відповісти
Раніше я думав що в кількості ідіотів також, проте, після твого посту, маю сумніви.
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02.05.2025 21:20 Відповісти
Робіть зразу міжконтинентальні, будем корейців бомбить.
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02.05.2025 21:18 Відповісти
в пончика вже є ЯЗ. то ж ніхто його не бомбитиме.
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02.05.2025 21:24 Відповісти
тролейбус №12
випердос
виставка передового досвіду
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02.05.2025 21:23 Відповісти
Скоріш би! Вже ж є Сапсан (Грім-2). Та хоч старезну точку-У вироблять! Тягача нема? в Польщі з "рельси" балістику запустили!
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02.05.2025 21:23 Відповісти
У нас "Вильха М" уже перекрывала нишу "Точки У". Была разработана, испытана и принята на вооружение. И даже произведена небольшими партиями в двух модификациях. И потом была успешно похерена "величайшим" недонаполеоном.
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02.05.2025 21:43 Відповісти
"Завдання - максимально прискорювати створення української балістики".

Що? Створювати лише? А не виробляти?
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02.05.2025 21:25 Відповісти
А шо ж ти, Вова, призупинив розробку балістикиї з травня 2019 року а зараз піаришся, погань?
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02.05.2025 21:27 Відповісти
Відімо комменти читає. Вирішив про це набалаболіти. Робити конєшно нічого не буде.
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02.05.2025 21:28 Відповісти
Потужне рішення, ставка проведена, задачі поставлені, будемо планувати
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02.05.2025 21:28 Відповісти
Мирні плани
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02.05.2025 21:31 Відповісти
комісію створити
тимчасову потужну слідчу групу
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02.05.2025 21:50 Відповісти
"ми можемо максимально прискорити створення української балістики, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги ...."(с)
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02.05.2025 21:31 Відповісти
Коли річ про ставку, треба ставити на Зе-ро
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02.05.2025 21:34 Відповісти
ТА ТИ ШО????? Курва драна, а хто ж тоді зупинив всі ракетні програми в 2019??? Включно з балістичною ракетою Сапсан на 500 км для ЗСУ (Грім в експортному варіанті на 300 км)?? Це був ти, Вован, грьобаний москальський паяц!!! А хто не дав грошей Південмашу на втілення нашої системи ППО Кільчень, конкурента американського Петріоту, який дешевше американського в 6 разів та кращий за своїми характеристиками!!!Щоб закрити наше небо... Це був знов ти, Вован, грьобаний ти москальський паяц!!!
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02.05.2025 21:36 Відповісти
про кільчень поржав, вона може бути по всім параметрам краща хіба за перші модифікації патріота.
п.с. на картинках та планах і кацапські с-400 вундервафлі які все і вся збивають за тисячі км.
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02.05.2025 21:40 Відповісти
А есть большая разница? Про "Богдану" и "Нептун" и не такой бред писали. Или нам кроме "Кинжалов" сбивать больше нечего? Или нам не нужно свои собственные ЗРК, что мы сейчас клянчим все подряд, включая ФранкенСАМы?
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02.05.2025 21:50 Відповісти
не потрібно писати по всім параметрам краща, бо це ******* у стилі кацапів.
а своя ппо нам потрібна дуже сильно, хоча б малого радіусу, але своя.
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02.05.2025 21:57 Відповісти
Малого радиуса - РК10 - была разработана и испытана "Лучом". И точно так-же похерена Зелей, как и все остальное. А как бы она сейчас пригодилась против тех-же шахедов!
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02.05.2025 22:10 Відповісти
головне для нас дороги, на які йшли кредитні кошти на бюджети міноборони.
але він не втік і тепер герой для інфузорій, сумно це все.
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02.05.2025 22:14 Відповісти
так стоп, памятаю зеблан рапортував минулого літа шо вже проходить випробування нова балістична ракета....
Україна успішно випробувала першу балістичну ракету - Зеленський....
як тільки відкриє пащеку значить ******* як і інше карликове ***** з кремля.
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02.05.2025 21:36 Відповісти
Вони змагаються.
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02.05.2025 22:46 Відповісти
Це для того ти курва зупиняв всі ракетні програми?
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02.05.2025 21:39 Відповісти
Максимально прискорити ти можеш лише пограбування українців і вивіз награбованого за кордон!
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02.05.2025 21:41 Відповісти
Як завжди брехня і ппр...
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02.05.2025 21:41 Відповісти
Спочатку знищити українську балістику за завданням кремля під наглядом Єрмака.
Потім, пля, "завдання" максимально прискорювати українську балістику.
І морда не лусне.
Як таких гнид земля носить....?
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02.05.2025 21:55 Відповісти
А як потужно засуфлерив для хмарафона який нізто недивиться, на хмарафоні лише кірюша і раєвська мародерять кошти
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02.05.2025 22:08 Відповісти
Удивительный человек, президент нашей страны.
Такое впечатление, что с момента закрытия им самим всех
ракетных программ в 2019 г., ничего в Украине не
происходило. И вдруг он осознал, что надо бы чего-то
ракетного запустить. Как сыграть на пианине.
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02.05.2025 22:09 Відповісти
Пігулка пам"яті спеціально для "прискорювачів створення украінськоі балістики" - при Порошенку, до 19-го року всі ракетні програми розвивались і вийшли вже на єтап випуску!!! У квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки ОТРК. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Королівство Саудівська Аравія, що і була іноземним замовником, готувалась до випробувань ОТРК ..ГРІМ-2'' восени 2019 року, а надходження на озброєння очікувалось з 2022 року. !!! "Грім-2" -це ракета якою ЗСУ могли б в'ї*ати по всій довжині Волги: від Ярославля до Астрахані. В зоні досягнення нашого аналога "Іскандера" могли б бути гідростанції на Волзі, теплостанції, хімічні підприємства, великі скупчення військ, аєродроми та величезні склади ***********, які можна було б накрити одним махом". І 200 ракет з дальністю 280 км - це мало стати лише початком. Бо на КБ "Південне" тоді хитро посміхалися: "Але ж ви розумієте, що 280 км це умовно, нам же не важко буде поставити начинку і на пів тисячі, і навіть на тисячу кілометрів - була б політична воля". .... 30 січня 2018 року були успішно здійснені перші льотні випробування ПКР ..НЕПТУН"" . 12 квітня 2019 року Головний конструктор і Генеральний директор КБ «Південне» Олександр Дегтярьов під час урочистостей з 65-річного ювілею підприємства повідомив, що КБ ..Південне ""розробляє близько десяти проєктів (!!!) розвитку бойової ракетної та реактивної техніки на потреби Збройних сил України. 1 травня 2019 року в Одеській області стартували випробування вітчизняних ракетних комплексів типу «Вільха» та «Нептун». Державні випробування комплексів «Вільха-М» та «Вільха-Р» були заплановані на серпень-жовтень 2019 року. До 2019 року Павлоградський хімзавод та КБ "Південне" зібрало 12 ракетних двигунів "Грім-2".Чекали, аби пустити ракети на конвеєр........Але по дурості більшості , до влади прийшов цирковий блазень і його шобла, і...вони просто закрили фінансування усіх цих програм, і все зупинилось... А скільки б могло бути озброєння нашого виробництва що доставало б навіть до мАцкви! І путін добре подумав би, а чи варто запускати ракети по Україні і починати велику війну взагалі, якщо б знав, що йому прилетить у відповідь....Війни взагалі могло не бути. І якби зеленський ходив до школи і вчив історію, то він би обов"язково знав доведений віковою історією людства принцип-,, Хочеш миру, готуйся до віни.""....Але зеленський виріiив до війни не готуватись.... І Тому коли ми нині справедливо проклинаємо росіян, і так само справедливо вимагаємо від Заходу дати нам більше ППО - будьмо справедливими й до того, через кого, і завдяки кому ми не маємо чим відповісти за Київ, за Кривий Ріг, за Суми, за Покровськ. ...., Але і в такій трагічній сітуаціі , ця людина у якоі повністю ампутовані відчуття відповідальгості, честності та порядності не забуває кожного дня знімати відосики про себе коханого, і рапортуючі про своі досягнення: що тільки зараз, вперше за 30 років, дав наказ прискорити створювання балістики. і таке інше.....
Але війську на фронті ці відосики не допоможуть....
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02.05.2025 22:38 Відповісти
Це треба було Зеленському робити в 2019 році, але він щось зробив навпаки.
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02.05.2025 22:42 Відповісти
Помнится ранее, он постоянно собирал ставки по поводу "усиления ПВО, борьбы с шахедами" и т.п. Но как то результатов этих "ставок" не видно. После них, наоборот стало больше прилетов... По несколько десятков каждый день.
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02.05.2025 22:47 Відповісти
Невже операція «Шашлики» відміняється?
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02.05.2025 22:48 Відповісти
Асфальтова балістика ?
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02.05.2025 22:49 Відповісти
 
 