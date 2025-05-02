Зеленський провів Ставку: Завдання – максимально прискорювати створення української балістики. ВIДЕО

У п'ятницю, 2 травня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Провів Ставку. Були доповіді про забезпечення наших бригад, про комплектацію підрозділів. А також – дуже детально про українську ракетну програму, наші ракетні розробки, виробництва. Завдання – максимально прискорювати створення української балістики. Наша далекобійність – це чітка та ефективна гарантія безпеки для України", - розповів президент.

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