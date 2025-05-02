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Зеленський провів Ставку: Завдання – максимально прискорювати створення української балістики. ВIДЕО
У п'ятницю, 2 травня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Провів Ставку. Були доповіді про забезпечення наших бригад, про комплектацію підрозділів. А також – дуже детально про українську ракетну програму, наші ракетні розробки, виробництва. Завдання – максимально прискорювати створення української балістики. Наша далекобійність – це чітка та ефективна гарантія безпеки для України", - розповів президент.
Топ коментарі
+25 vadym sestritsyn
показати весь коментар02.05.2025 21:14
+21 Валерій Стрюков #483095
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+20 Dmitry Klaus
показати весь коментар02.05.2025 21:16
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шашлик, то сьо.....
"... 24.08.2024 Україна успішно випробувала першу вітчизняну балістичну ракету.
Про це під час форуму «Україна 2024. Незалежність» https://www.youtube.com/watch?v=pfYXPOVCuWM розповів Президент України Володимир Зеленський.
Він привітав із цим вітчизняний оборонно-промисловий комплекс. Випробування відбулися успішно..."
Для слідчих з ГПУ та СБУ, є перелік питань до цієї групи осіб щодо іх дій=Бездіяльності, з 2019 року, з НЕвиконання своїх повноважень з підготовки України до відбиття московської повномасштабної війни, що привело у свою чергу, до загибелі Українців та втрати території України…!!
Треба дозволити наявними ракетами удари у відповідь по москві. Треба помститись ворогу за загибель нашого мирного населення. Люди під обстрілами гинуть практично щоденно.
випердос
виставка передового досвіду
Що? Створювати лише? А не виробляти?
тимчасову потужну слідчу групу
п.с. на картинках та планах і кацапські с-400 вундервафлі які все і вся збивають за тисячі км.
а своя ппо нам потрібна дуже сильно, хоча б малого радіусу, але своя.
але він не втік і тепер герой для інфузорій, сумно це все.
Україна успішно випробувала першу балістичну ракету - Зеленський....
як тільки відкриє пащеку значить ******* як і інше карликове ***** з кремля.
Потім, пля, "завдання" максимально прискорювати українську балістику.
І морда не лусне.
Як таких гнид земля носить....?
Такое впечатление, что с момента закрытия им самим всех
ракетных программ в 2019 г., ничего в Украине не
происходило. И вдруг он осознал, что надо бы чего-то
ракетного запустить. Как сыграть на пианине.
Але війську на фронті ці відосики не допоможуть....