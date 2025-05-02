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Новости Видео Заседания Ставки
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Зеленский провел Ставку: Задача – максимально ускорить создание украинской баллистики. ВИДЕО

В пятницу, 2 мая, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Провел Ставку. Были доклады об обеспечении наших бригад, о комплектации подразделений. А также - очень подробно об украинской ракетной программе, наших ракетных разработках, производствах. Задача - максимально ускорять создание украинской баллистики. Наша дальнобойность - это четкая и эффективная гарантия безопасности для Украины", - рассказал президент.

Читайте также: Зеленский провел Ставку: ключевой вопрос - комплектация и обеспечение бригад

Автор: 

Зеленский Владимир (20456) производство (467) ракеты (3574) Ставка (127)


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Топ комментарии
+15
Завдання роздав! Все виконав роботу! Можна дорожку занюхать
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02.05.2025 21:14
+13
На 11 році та на четвертому повномасштабного вторгнення кацапів. Таке "рішення", після того як сам ці програми просто *****#л , це треш, чи цинізм найвысокого ґатунку
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02.05.2025 21:17
+12
Головне, щоб без зайвого поспіху і щоб це не наклалося на нагальніші проблеми - дороги, кашерні сухпайки, спецпенсії та обслуговування чиновницького корпусу та інших
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02.05.2025 21:16
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Правила форума Совет форумчан
До 9-го травня встигнуть?
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02.05.2025 21:14 Ответить
Будуть дронами бомбити Червону площу!!! Хоча він зассяв. Мабуть сказали, що якщо посмієш, то кинуть мамму рімму в криницю
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02.05.2025 21:15 Ответить
Полетить дрон "пекло" з 10 граммами вибухівки.
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02.05.2025 21:18 Ответить
Планирующие видосики запустим. Их у нас дохрена и еще немного. Страшное оружие массового поражения.
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02.05.2025 21:45 Ответить
Так она же вроде как уже была "створена" и прошла испытания? Или все, что озвучивалось в видосиках 2023 и 24 годов - это была лапша для лохов?
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02.05.2025 21:29 Ответить
Завдання роздав! Все виконав роботу! Можна дорожку занюхать
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02.05.2025 21:14 Ответить
На прев'ю відео морда літса трохи розкумарена
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02.05.2025 21:16 Ответить
А що сталось? Війна, чи що?
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02.05.2025 21:14 Ответить
от от, 9мая ділди на палках.
шашлик, то сьо.....
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02.05.2025 21:16 Ответить
Головне, щоб без зайвого поспіху і щоб це не наклалося на нагальніші проблеми - дороги, кашерні сухпайки, спецпенсії та обслуговування чиновницького корпусу та інших
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02.05.2025 21:16 Ответить
Что-то я никак не пойму - она же уже вроде как была создана и даже была испытана. Кто-то снова соврамши?

"... 24.08.2024 Україна успішно випробувала першу вітчизняну балістичну ракету.

Про це під час форуму «Україна 2024. Незалежність» https://www.youtube.com/watch?v=pfYXPOVCuWM розповів Президент України Володимир Зеленський.

Він привітав із цим вітчизняний оборонно-промисловий комплекс. Випробування відбулися успішно..."
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02.05.2025 21:39 Ответить
какая разніца, по перше зелі пофіг що з листка читати, по друге зелохторат не памятає що було сказано зе вчора..
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02.05.2025 22:06 Ответить
На 11 році та на четвертому повномасштабного вторгнення кацапів. Таке "рішення", після того як сам ці програми просто *****#л , це треш, чи цинізм найвысокого ґатунку
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02.05.2025 21:17 Ответить
Мільярд дерев! Мільйон дронів! Гігават електроенергії!
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02.05.2025 21:17 Ответить
Головне це асфальт. З асфальту можна ще надгробки робити дурним виборцям.
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02.05.2025 21:21 Ответить
Ніц, будемо робити блістику
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02.05.2025 21:25 Ответить
Спочатку треба розробити якийсь потужний план!
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02.05.2025 21:28 Ответить
А якже тоді з бітумом і асфальтом??
Для слідчих з ГПУ та СБУ, є перелік питань до цієї групи осіб щодо іх дій=Бездіяльності, з 2019 року, з НЕвиконання своїх повноважень з підготовки України до відбиття московської повномасштабної війни, що привело у свою чергу, до загибелі Українців та втрати території України…!!
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02.05.2025 21:17 Ответить
Балістику створювати не треба Вона вже створена попередниками і доведена до серійного виробництва. Треба розблокувати і профінансувати виробництво, заблоковане в серпні 2019.
Треба дозволити наявними ракетами удари у відповідь по москві. Треба помститись ворогу за загибель нашого мирного населення. Люди під обстрілами гинуть практично щоденно.
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02.05.2025 21:17 Ответить
Нагальна потреба це зрив парада дєвятамая. дата кругла, 80 років, таке буває раз в жизні. Має приїхать корейська жирна собака та китайський дід, та ще пару підрів з восточной Європи. От їх нада і дронами налякать, шо в штани навалили, а при нагоді обнулить всю ту падлу. Якщо б ми їх ліквідували, то автоматично стали б переможцями, і всі висували б нам рєспєкти!!!
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02.05.2025 21:20 Ответить
Нічого не буде. Зовсім нічого.
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02.05.2025 21:22 Ответить
Курвську АЄС теж могли взяти, поки не подзвоним Єлдак і не сказав ви шо там ******. Так і тут. Тільки ініціатива на місцях, без дозволу верговної головної собаки може спасти ситуацію, якщо військові без дозволу проведуть спеціальну військову операцію!!!
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02.05.2025 21:27 Ответить
корейська жирна собака))))
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02.05.2025 21:28 Ответить
На самом деле Россия превосходит Украину только в пехоте и баллистике
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02.05.2025 21:18 Ответить
Раніше я думав що в кількості ідіотів також, проте, після твого посту, маю сумніви.
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02.05.2025 21:20 Ответить
Робіть зразу міжконтинентальні, будем корейців бомбить.
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02.05.2025 21:18 Ответить
в пончика вже є ЯЗ. то ж ніхто його не бомбитиме.
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02.05.2025 21:24 Ответить
тролейбус №12
випердос
виставка передового досвіду
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02.05.2025 21:23 Ответить
Скоріш би! Вже ж є Сапсан (Грім-2). Та хоч старезну точку-У вироблять! Тягача нема? в Польщі з "рельси" балістику запустили!
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02.05.2025 21:23 Ответить
У нас "Вильха М" уже перекрывала нишу "Точки У". Была разработана, испытана и принята на вооружение. И даже произведена небольшими партиями в двух модификациях. И потом была успешно похерена "величайшим" недонаполеоном.
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02.05.2025 21:43 Ответить
"Завдання - максимально прискорювати створення української балістики".

Що? Створювати лише? А не виробляти?
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02.05.2025 21:25 Ответить
А шо ж ти, Вова, призупинив розробку балістикиї з травня 2019 року а зараз піаришся, погань?
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02.05.2025 21:27 Ответить
Відімо комменти читає. Вирішив про це набалаболіти. Робити конєшно нічого не буде.
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02.05.2025 21:28 Ответить
Потужне рішення, ставка проведена, задачі поставлені, будемо планувати
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02.05.2025 21:28 Ответить
Мирні плани
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02.05.2025 21:31 Ответить
комісію створити
тимчасову потужну слідчу групу
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02.05.2025 21:50 Ответить
"ми можемо максимально прискорити створення української балістики, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги ...."(с)
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02.05.2025 21:31 Ответить
Коли річ про ставку, треба ставити на Зе-ро
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02.05.2025 21:34 Ответить
ТА ТИ ШО????? Курва драна, а хто ж тоді зупинив всі ракетні програми в 2019??? Включно з балістичною ракетою Сапсан на 500 км для ЗСУ (Грім в експортному варіанті на 300 км)?? Це був ти, Вован, грьобаний москальський паяц!!! А хто не дав грошей Південмашу на втілення нашої системи ППО Кільчень, конкурента американського Петріоту, який дешевше американського в 6 разів та кращий за своїми характеристиками!!!Щоб закрити наше небо... Це був знов ти, Вован, грьобаний ти москальський паяц!!!
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02.05.2025 21:36 Ответить
про кільчень поржав, вона може бути по всім параметрам краща хіба за перші модифікації патріота.
п.с. на картинках та планах і кацапські с-400 вундервафлі які все і вся збивають за тисячі км.
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02.05.2025 21:40 Ответить
А есть большая разница? Про "Богдану" и "Нептун" и не такой бред писали. Или нам кроме "Кинжалов" сбивать больше нечего? Или нам не нужно свои собственные ЗРК, что мы сейчас клянчим все подряд, включая ФранкенСАМы?
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02.05.2025 21:50 Ответить
не потрібно писати по всім параметрам краща, бо це ******* у стилі кацапів.
а своя ппо нам потрібна дуже сильно, хоча б малого радіусу, але своя.
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02.05.2025 21:57 Ответить
Малого радиуса - РК10 - была разработана и испытана "Лучом". И точно так-же похерена Зелей, как и все остальное. А как бы она сейчас пригодилась против тех-же шахедов!
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02.05.2025 22:10 Ответить
так стоп, памятаю зеблан рапортував минулого літа шо вже проходить випробування нова балістична ракета....
Україна успішно випробувала першу балістичну ракету - Зеленський....
як тільки відкриє пащеку значить ******* як і інше карликове ***** з кремля.
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02.05.2025 21:36 Ответить
Це для того ти курва зупиняв всі ракетні програми?
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02.05.2025 21:39 Ответить
Максимально прискорити ти можеш лише пограбування українців і вивіз награбованого за кордон!
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02.05.2025 21:41 Ответить
Як завжди брехня і ппр...
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02.05.2025 21:41 Ответить
Спочатку знищити українську балістику за завданням кремля під наглядом Єрмака.
Потім, пля, "завдання" максимально прискорювати українську балістику.
І морда не лусне.
Як таких гнид земля носить....?
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02.05.2025 21:55 Ответить
А як потужно засуфлерив для хмарафона який нізто недивиться, на хмарафоні лише кірюша і раєвська мародерять кошти
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02.05.2025 22:08 Ответить
Удивительный человек, президент нашей страны.
Такое впечатление, что с момента закрытия им самим всех
ракетных программ в 2019 г., ничего в Украине не
происходило. И вдруг он осознал, что надо бы чего-то
ракетного запустить. Как сыграть на пианине.
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02.05.2025 22:09 Ответить
 
 