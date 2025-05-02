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Зеленский провел Ставку: Задача – максимально ускорить создание украинской баллистики. ВИДЕО
В пятницу, 2 мая, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
"Провел Ставку. Были доклады об обеспечении наших бригад, о комплектации подразделений. А также - очень подробно об украинской ракетной программе, наших ракетных разработках, производствах. Задача - максимально ускорять создание украинской баллистики. Наша дальнобойность - это четкая и эффективная гарантия безопасности для Украины", - рассказал президент.
Топ комментарии
+15 vadym sestritsyn
показать весь комментарий02.05.2025 21:14
+13 Валерій Стрюков #483095
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+12 Dmitry Klaus
показать весь комментарий02.05.2025 21:16
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шашлик, то сьо.....
"... 24.08.2024 Україна успішно випробувала першу вітчизняну балістичну ракету.
Про це під час форуму «Україна 2024. Незалежність» https://www.youtube.com/watch?v=pfYXPOVCuWM розповів Президент України Володимир Зеленський.
Він привітав із цим вітчизняний оборонно-промисловий комплекс. Випробування відбулися успішно..."
Для слідчих з ГПУ та СБУ, є перелік питань до цієї групи осіб щодо іх дій=Бездіяльності, з 2019 року, з НЕвиконання своїх повноважень з підготовки України до відбиття московської повномасштабної війни, що привело у свою чергу, до загибелі Українців та втрати території України…!!
Треба дозволити наявними ракетами удари у відповідь по москві. Треба помститись ворогу за загибель нашого мирного населення. Люди під обстрілами гинуть практично щоденно.
випердос
виставка передового досвіду
Що? Створювати лише? А не виробляти?
тимчасову потужну слідчу групу
п.с. на картинках та планах і кацапські с-400 вундервафлі які все і вся збивають за тисячі км.
а своя ппо нам потрібна дуже сильно, хоча б малого радіусу, але своя.
Україна успішно випробувала першу балістичну ракету - Зеленський....
як тільки відкриє пащеку значить ******* як і інше карликове ***** з кремля.
Потім, пля, "завдання" максимально прискорювати українську балістику.
І морда не лусне.
Як таких гнид земля носить....?
Такое впечатление, что с момента закрытия им самим всех
ракетных программ в 2019 г., ничего в Украине не
происходило. И вдруг он осознал, что надо бы чего-то
ракетного запустить. Как сыграть на пианине.