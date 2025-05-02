ВСУ продолжают действовать на территории Курской и Белгородской областей, - Зеленский
Силы обороны Украины продолжают действовать на территории Курской и Белгородской областей РФ.
Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский после докладов главкома ВСУ Александра Сирского, информирует Цензор.НЕТ.
"Несколько раз сегодня докладывал Главком. Особое внимание - ситуации в Донецкой области, в частности на Покровском направлении, на некоторых других направлениях. Продолжаем действовать и на территории Курской и Белгородской областей", - рассказал глава государства.
Зеленский отметил, что РФ продолжает отказываться от полного и длительного прекращения огня, а также, что уже все партнеры устали от этих российских манипуляций.
"Мы защищаем наши позиции, мы будем действовать соответственно - как на фронте, так и в наших действиях на российской территории. Война должна ощущаться там, откуда она и пришла", - добавил глава государства.
Напомним, что 2 мая президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
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Ти би нас здивував та розсердив, якщо би сказав, що ЗСУ НЕ ДІЮТЬ на територіях ціх... або будь яких ІНШИХ територіях Рашки!
Чи, хочеш сказати, що ми НЕ ПОСИЛАЄМО розвідку/шпигунів та ДРГ на територію Рашки?!