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Новости Операция ВСУ на Курщине Бои в Белгородской области РФ Доклад Сырского
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ВСУ продолжают действовать на территории Курской и Белгородской областей, - Зеленский

Зеленский заслушал доклады Сырского

Силы обороны Украины продолжают действовать на территории Курской и Белгородской областей РФ.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский после докладов главкома ВСУ Александра Сирского, информирует Цензор.НЕТ.

"Несколько раз сегодня докладывал Главком. Особое внимание - ситуации в Донецкой области, в частности на Покровском направлении, на некоторых других направлениях. Продолжаем действовать и на территории Курской и Белгородской областей", - рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что РФ продолжает отказываться от полного и длительного прекращения огня, а также, что уже все партнеры устали от этих российских манипуляций.

"Мы защищаем наши позиции, мы будем действовать соответственно - как на фронте, так и в наших действиях на российской территории. Война должна ощущаться там, откуда она и пришла", - добавил глава государства.

Напомним, что 2 мая президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20456) боевые действия (4109) ВСУ (6610) Александр Сырский (599) Курск (1115)


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Знов Капітан Очевидність!
Ти би нас здивував та розсердив, якщо би сказав, що ЗСУ НЕ ДІЮТЬ на територіях ціх... або будь яких ІНШИХ територіях Рашки!
Чи, хочеш сказати, що ми НЕ ПОСИЛАЄМО розвідку/шпигунів та ДРГ на територію Рашки?!
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02.05.2025 21:29 Ответить
На нари верховного ішака! Це обкурене чмо знущається з власного народу такою інформацією на тлі щоденної здачі власної території.
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02.05.2025 21:38 Ответить
 
 