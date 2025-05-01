Украинские воины восстановили 115 позиций в течение апреля, - Сырский
Украинские военные используют тактику активной обороны, и благодаря таким действиям в течение месяца удалось восстановить в целом 115 позиций.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по результатам комплексного совещания по итогам работы Вооруженных Сил Украины в апреле 2025 года.
"Основные усилия сосредоточены на сдерживании российского агрессора на угрожающих направлениях, которыми являются прежде всего Сумское и Курское, Покровское, Новопавловское. При этом используем тактику активной обороны: благодаря таким действиям наши воины в течение месяца восстановили в целом 115 позиций.
Активно работают наша артиллерия, авиация, беспилотные системы, другие составляющие комплексного огневого поражения. Так, средствами DeepStrike в апреле поражено 62 цели на территории РФ - уничтожаем военные объекты, подрываем способности ВПК агрессора.
Это был еще один месяц наращивания направления БпЛА, оптимизации системы управления Вооруженных Сил и усиления подготовки личного состава", - рассказал Главнокомандующий.
Также Сырский сообщил, что продолжается масштабирование подразделений до бригад с усиленной беспилотной составляющей. Не останавливается комплектование приоритетных штурмовых полков. Продолжается переход на корпусную систему: сформировано управление новых армейских корпусов и корпуса ДШВ, завершается их комплектование, акцент делается на централизованной подготовке и боевой стажировке.
Кроме того, по его словам, продолжаются мероприятия по мобилизации.
"Обеспечиваем развертывание рекрутингового проекта "18-24" и перевод личного состава из небоевых частей в боевые.
Кстати, через приложение Армия+ согласован перевод уже 30,5 тыс. военнослужащих ВСУ", - добавил Сырский.
В то же время Сырский отметил, что есть положительная тенденция относительно состояния дисциплины и поддержания правопорядка в Вооруженных Силах: количество уголовных правонарушений в войске снизилось на 43% против показателя 2024 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
так само - ворожі втрати техніки та "мяса" - публікують кожен день ...
наші - військова таємниця