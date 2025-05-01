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Новости Итоги работы ВСУ за месяц
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Украинские воины восстановили 115 позиций в течение апреля, - Сырский

ВСУ восстановили 115 позиций в апреле

Украинские военные используют тактику активной обороны, и благодаря таким действиям в течение месяца удалось восстановить в целом 115 позиций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по результатам комплексного совещания по итогам работы Вооруженных Сил Украины в апреле 2025 года.

"Основные усилия сосредоточены на сдерживании российского агрессора на угрожающих направлениях, которыми являются прежде всего Сумское и Курское, Покровское, Новопавловское. При этом используем тактику активной обороны: благодаря таким действиям наши воины в течение месяца восстановили в целом 115 позиций.

Активно работают наша артиллерия, авиация, беспилотные системы, другие составляющие комплексного огневого поражения. Так, средствами DeepStrike в апреле поражено 62 цели на территории РФ - уничтожаем военные объекты, подрываем способности ВПК агрессора.

Также читайте: Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ в апреле поразили и уничтожили более 83 тысяч целей - это на 8% больше, чем в марте. Эффективность поражения выросла еще на 5%, - Сырский

Это был еще один месяц наращивания направления БпЛА, оптимизации системы управления Вооруженных Сил и усиления подготовки личного состава", - рассказал Главнокомандующий.

Также Сырский сообщил, что продолжается масштабирование подразделений до бригад с усиленной беспилотной составляющей. Не останавливается комплектование приоритетных штурмовых полков. Продолжается переход на корпусную систему: сформировано управление новых армейских корпусов и корпуса ДШВ, завершается их комплектование, акцент делается на централизованной подготовке и боевой стажировке.

Также смотрите: За прошедшую неделю было поражено 969 единиц автомобильной и специальной техники врага, - Сырский. ВИДЕО

Кроме того, по его словам, продолжаются мероприятия по мобилизации.

"Обеспечиваем развертывание рекрутингового проекта "18-24" и перевод личного состава из небоевых частей в боевые.

Кстати, через приложение Армия+ согласован перевод уже 30,5 тыс. военнослужащих ВСУ", - добавил Сырский.

В то же время Сырский отметил, что есть положительная тенденция относительно состояния дисциплины и поддержания правопорядка в Вооруженных Силах: количество уголовных правонарушений в войске снизилось на 43% против показателя 2024 года.

Также смотрите: Почти 600 тысяч человек, - Сырский о потерях врага за год и четыре месяца. ВИДЕО

Автор: 

ВСУ (6603) Александр Сырский (596)


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Скільки втратили впродовж того ж періоду?
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01.05.2025 14:47 Ответить
Ти якось попередньо домовся з Діпстейтом.
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01.05.2025 14:55 Ответить
позиції то не головне. Скільки населених пунктів ВТРАЧЕНО??? Це важливо. З часів змушеної відставки Залужного, нема жодної новини про суттєві перемоги ЗСУ. Напроти, кожного вечера в новинах читаємо що рашисти знов просунулись і щось чергове окупували
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01.05.2025 14:58 Ответить
Так і є..
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01.05.2025 15:09 Ответить
Честь і хвала всім нашим воїнам! Але ж треба визнавати правду - не тільки відновили, а й втратили чимало! Напівправда гірша відвертої брехні! Але така вже природа ставлеників єрмака-зеленського та їх самих!
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01.05.2025 15:13 Ответить
у них одна єдина природа - русняво зельона падаль
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01.05.2025 16:20 Ответить
Українські воїни відновили 115 позицій протягом квітня, - Сирський А ПЛОЩА ОКУПОВАНОЇ РАШИСТОМ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ ЗНАЧНО ЗБІЛЬШИЛАСЬ...що відновили?
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01.05.2025 15:39 Ответить
руснявий сирок в руснявому зельоному стилі побєдобесіт
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01.05.2025 16:09 Ответить
про це https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine/posts/pfbid0qM63jz2nntDWwePj1Je96vYzsCqBPXoVjppZd4BY7qi7wPRBgaMmycigPNrqi6Afl повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами комплексної наради Джерело: https://censor.net/ua/n3549880

так само - ворожі втрати техніки та "мяса" - публікують кожен день ...
наші - військова таємниця
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01.05.2025 16:23 Ответить
 
 