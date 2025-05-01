Українські воїни відновили 115 позицій протягом квітня, - Сирський
Українські військові використовують тактику активної оборони, і завдяки таким діям протягом місяця вдалося відновити загалом 115 позицій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами комплексної наради за підсумками роботи Збройних Сил України у квітні 2025 року.
"Основні зусилля зосереджуємо на стримуванні російського агресора на загрозливих напрямках, якими є насамперед Сумський і Курський, Покровський, Новопавлівський. При цьому використовуємо тактику активної оборони: завдяки таким діям наші воїни протягом місяця відновили загалом 115 позицій.
Активно працюють наша артилерія, авіація, безпілотні системи, інші складові комплексного вогневого ураження. Так, засобами DeepStrike у квітні уражено 62 цілі на території рф – знищуємо військові об’єкти, підриваємо спроможності ВПК агресора.
Це був ще один місяць нарощення напрямку БпЛА, оптимізації системи управління Збройних Сил та посилення підготовки особового складу", - розповів Головнокомандувач.
Також Сирський повідомив, що триває масштабування підрозділів до бригад із посиленою безпілотною складовою. Не зупиняється комплектування пріоритетних штурмових полків. Продовжується перехід на корпусну систему: сформовано управління нових армійських корпусів та корпусу ДШВ, завершується їхнє комплектування, акцент робиться на централізованій підготовці і бойовому стажуванні.
Крім того, за його словами, тривають заходи мобілізації.
"Забезпечуємо розгортання рекрутингового проєкту "18-24" та переведення особового складу із небойових частин у бойові.
До речі, через застосунок Армія+ погоджено переведення вже 30,5 тис. військовослужбовців ЗСУ", - додав Сирський.
Водночас Сирський зауважив, що є позитивна тенденція щодо стану дисципліни та підтримання правопорядку в Збройних Силах: кількість кримінальних правопорушень у війську знизилася на 43% проти показника 2024 року.
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