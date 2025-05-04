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Новости Потери россиян на Юге
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Россияне потеряли за сутки на юге 248 человек и более 120 единиц техники, в том числе 70 мотоциклов, - Силы обороны Юга

Потери россиян на юге

Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы, за сутки враг потерял 248 оккупантов.

Об этом сообщили в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Так, за минувшие сутки вражеские потери составляют 248 оккупантов.

Кроме того, уничтожено:

  • 11 артиллерийских систем;
  • 2 танка;
  • 20 единиц автомобильной и бронетехники техники;
  • 1 РСЗО БМ-21 "Град";
  • 14 БпЛА;
  • 70 мотоциклов;
  • 8 квадроциклов;

Также читайте: Враг значительно активизировал атаки на юге. За сутки оккупанты потеряли 92 человека, - Силы обороны

  • 2 генератора;
  • 1 антенна "Starlink";
  • 1 антенну управления БпЛА;
  • 7 антенн связи;
  • 2 места хранения БП;
  • 2 полевых склада ГСМ;
  • 1 состав имущества;
  • 1 минометную позицию.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 956 810 человек (+1340 за сутки), 372 самолета, 10 758 танков, 27 327 артсистем, 22 403 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Также разрушено 73 укрытия.

Автор: 

армия РФ (19350) ликвидация (3581) уничтожение (7001) Силы обороны юга (321)


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Косоокі обезяни на дЄнь пАбєдабЄсія ше мацакльЄтів привезуть.
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04.05.2025 11:41 Ответить
 
 