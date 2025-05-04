Россияне потеряли за сутки на юге 248 человек и более 120 единиц техники, в том числе 70 мотоциклов, - Силы обороны Юга
Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы, за сутки враг потерял 248 оккупантов.
Об этом сообщили в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.
Так, за минувшие сутки вражеские потери составляют 248 оккупантов.
Кроме того, уничтожено:
- 11 артиллерийских систем;
- 2 танка;
- 20 единиц автомобильной и бронетехники техники;
- 1 РСЗО БМ-21 "Град";
- 14 БпЛА;
- 70 мотоциклов;
- 8 квадроциклов;
- 2 генератора;
- 1 антенна "Starlink";
- 1 антенну управления БпЛА;
- 7 антенн связи;
- 2 места хранения БП;
- 2 полевых склада ГСМ;
- 1 состав имущества;
- 1 минометную позицию.
Также разрушено 73 укрытия.
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Грицько Добрий
показать весь комментарий04.05.2025 11:41 Ответить Мне нравится 0
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