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Новини Втрати росіян на півдні
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Росіяни втратили за добу на півдні 248 осіб та понад 120 одиниць техніки, зокрема 70 мотоциклів, - Сили оборони Півдня

Втрати росіян на півдні

Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили, за добу ворог втратив 248 окупантів.

Про це повідомили в Силах оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.

Так, за минулу добу ворожі втрати становлять 248 окупантів.

Крім того, знищено:

  • 11 артилерійських систем;
  • 2 танки;
  • 20 одиниць автомобільної і бронетехніки техніки;
  • 1 РСЗВ БМ-21 "Град";
  • 14 БпЛА;
  • 70 мотоциклів;
  • 8 квадроциклів;

Також читайте: Ворог значно активізував атаки на півдні. За добу окупанти втратили 92 особи, - Сили оборони

  • 2 генератори;
  • 1 антену "Starlink";
  • 1 антену управління БпЛА;
  • 7 антен зв’язку;
  • 2 місця зберігання БП;
  • 2 польові склади ПММ;
  • 1 склад майна;
  • 1 мінометну позицію.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 956 810 осіб (+1340 за добу), 372 літаки, 10 758 танків, 27 327 артсистем, 22 403 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Також зруйновано 73 укриття.

Автор: 

армія рф (17502) ліквідація (3964) знищення (7313) Сили оборони півдня (346)


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Косоокі обезяни на дЄнь пАбєдабЄсія ше мацакльЄтів привезуть.
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04.05.2025 11:41 Відповісти
 
 