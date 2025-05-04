Росіяни втратили за добу на півдні 248 осіб та понад 120 одиниць техніки, зокрема 70 мотоциклів, - Сили оборони Півдня

Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили, за добу ворог втратив 248 окупантів.

Про це повідомили в Силах оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.

Так, за минулу добу ворожі втрати становлять 248 окупантів.

Крім того, знищено:

11 артилерійських систем;

2 танки;

20 одиниць автомобільної і бронетехніки техніки;

1 РСЗВ БМ-21 "Град";

14 БпЛА;

70 мотоциклів;

8 квадроциклів;

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2 генератори;

1 антену "Starlink";

1 антену управління БпЛА;

7 антен зв’язку;

2 місця зберігання БП;

2 польові склади ПММ;

1 склад майна;

1 мінометну позицію.

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Також зруйновано 73 укриття.