Росіяни втратили за добу на півдні 248 осіб та понад 120 одиниць техніки, зокрема 70 мотоциклів, - Сили оборони Півдня
Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили, за добу ворог втратив 248 окупантів.
Про це повідомили в Силах оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.
Так, за минулу добу ворожі втрати становлять 248 окупантів.
Крім того, знищено:
- 11 артилерійських систем;
- 2 танки;
- 20 одиниць автомобільної і бронетехніки техніки;
- 1 РСЗВ БМ-21 "Град";
- 14 БпЛА;
- 70 мотоциклів;
- 8 квадроциклів;
- 2 генератори;
- 1 антену "Starlink";
- 1 антену управління БпЛА;
- 7 антен зв’язку;
- 2 місця зберігання БП;
- 2 польові склади ПММ;
- 1 склад майна;
- 1 мінометну позицію.
Також зруйновано 73 укриття.
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Грицько Добрий
показати весь коментар04.05.2025 11:41 Відповісти Мені подобається 0
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