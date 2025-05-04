Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 956 810 осіб (+1340 за добу), 372 літаки, 10 758 танків, 27 327 артсистем, 22 403 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 956 810 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, засоби ППО, БпЛА ОТР, крилаті ракети та спецтехніка. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 04.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 956810 (+1340) осіб,

танків - 10758 (+11) од,

бойових броньованих машин - 22403 (+24) од,

артилерійських систем - 27327 (+52) од,

РСЗВ - 1376 (+1) од,

засоби ППО - 1155 (+1) од,

літаків - 372 (+2) од,

гелікоптерів - 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 34860 (+163),

крилаті ракети - 3196 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 47141 (+129) од,

спеціальна техніка - 3870 (+0)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що українські військові збили над Кримом другий російський літак за добу.