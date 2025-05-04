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Новини Фото Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Знищення російського літака
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 956 810 осіб (+1340 за добу), 372 літаки, 10 758 танків, 27 327 артсистем, 22 403 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 956 810 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, засоби ППО, БпЛА ОТР, крилаті ракети та спецтехніка. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 04.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 956810 (+1340) осіб,

танків - 10758 (+11) од,

бойових броньованих машин - 22403 (+24) од,

артилерійських систем - 27327 (+52) од,

РСЗВ - 1376 (+1) од,

засоби ППО - 1155 (+1) од,

літаків - 372 (+2) од,

гелікоптерів - 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 34860 (+163),

крилаті ракети - 3196 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 47141 (+129) од,

спеціальна техніка - 3870 (+0)

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ліквідація РФ

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що українські військові збили над Кримом другий російський літак за добу.

Автор: 

армія рф (17502) Генштаб ЗС (6622) ліквідація (3964) літак (2912) знищення (7313)


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Топ коментарі
+5
літаків - дві за добу
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04.05.2025 07:57
+5
В су 30 два пілоти. Інформації щодо екіпажу другого поки немає.
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04.05.2025 08:11
+4
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04.05.2025 08:25
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літаків - дві за добу
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04.05.2025 07:57 Відповісти
Один Су-30... А другий?
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04.05.2025 07:59 Відповісти
Су-30 дві
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04.05.2025 08:00 Відповісти
Ну й добре...
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04.05.2025 08:04 Відповісти
не в курсах - чи полетів пілот з другого до кобзона?
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04.05.2025 08:06 Відповісти
В су 30 два пілоти. Інформації щодо екіпажу другого поки немає.
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04.05.2025 08:11 Відповісти
Один?
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04.05.2025 08:18 Відповісти
У Су-30 - ДВА ПІЛОТИ...
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04.05.2025 08:23 Відповісти
Дуже дякую...
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04.05.2025 08:26 Відповісти
Куртка кожаная. Двэ курткы...
Але це жарт звичайно. Слава Зсу!
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04.05.2025 08:06 Відповісти
Ащибкі пільотов,мабудь...
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04.05.2025 08:08 Відповісти
Ні , дружествєтий агонь
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04.05.2025 08:13 Відповісти
ракета Р-73
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04.05.2025 08:19 Відповісти
Слава Україні. Слава ЗСУ. Мінус дві машини, які кидали КАБи на мирні місті і наші позиції - це коас! Нащували шпаринку звідки можна збивати кацапських терористів і кацапи укакунялись менеше літають.
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04.05.2025 08:14 Відповісти
Чудова робота, хлопці !
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04.05.2025 08:15 Відповісти
Невже ракети ще з савейських запасів?Може на базі тих,вже є свої?
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04.05.2025 08:22 Відповісти
Свинособаки почнуть волати,що треба "атвєтіть ударом па Лондону"..
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04.05.2025 08:24 Відповісти
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04.05.2025 08:25 Відповісти
Що за болванка по правому борту?
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04.05.2025 08:30 Відповісти
перша вже запущена , а це друга по другому літаку
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04.05.2025 08:34 Відповісти
Тобто-це пускова установка..Дякую
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04.05.2025 08:47 Відповісти
ракета воздух-воздух запущеная с морского дрона, представляю в каком ахере там пилот был !
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04.05.2025 09:23 Відповісти
Ось вони- два долітались🤪🤪
🤣🤣🤣🤣
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04.05.2025 08:32 Відповісти
в крыму вроде сбили су-28, а возле новоросийска су-30
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04.05.2025 08:34 Відповісти
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04.05.2025 08:35 Відповісти
нехило намолотили брони и арты... это типа уже летнее наступление?
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04.05.2025 08:37 Відповісти
Це травневий суботник по збиранню металобрухту !!))
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04.05.2025 08:57 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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04.05.2025 08:54 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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04.05.2025 08:58 Відповісти
Героям слава!!!
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04.05.2025 09:28 Відповісти
 
 