Українські військові збили над Кримом другий російський літак за добу, - Зеленський
Завдяки операції Сил оборони України на території тимчасово окупованого Криму було знищено ще один російський літак - другий за добу.
Про це розповів у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Блискучим було збиття російського літака з нашого морського дрону. Доказ українських спроможностей. Дуже влучно наша армія провела операцію по військових обʼєктах на території Криму. Мінус ще один, другий російський літак за добу. Також знищено військові склади",- сказав глава держави.
Нагадаємо, що 2 травня 2025 року спецпідрозділом ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України у Чорному морі ліквідовано російський Су-30 ― це перше у світі знищення бойового літака морським дроном.
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коли ви підете - країна багато втратить, а якщо їрмаку заберете, то взагалі сонце перестане сходити
ви хоч між відосиками мівіну встигніть заварити, а то не ївши, не спавши...
А то як тільки позитивна новина то Зеленський, якщо негативна то Бутусов...
плюётесь ядом, не стыдно?
Нет слов, чтобы выразить весь восторг и радость за наших дорогих воинов, честь и слава вам, вы
непобедимы!
просто декотрі все намагаються зрозуміти, у Президента і справді нема більш важливих справ як тільки доповідати за кожного зничтоженого кацапа чи кацаполiта?
....а!
звільняй речників, при чому всіх,
закинь резюме на Прямий на репортера новин.
от цікаво візьмуть чи ні?