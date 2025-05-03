УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7690 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російського літака
8 813 40

Українські військові збили над Кримом другий російський літак за добу, - Зеленський

ЗСУ знищили ще один ворожий літак

Завдяки операції Сил оборони України на території тимчасово окупованого Криму було знищено ще один російський літак - другий за добу.

Про це розповів у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Блискучим було збиття російського літака з нашого морського дрону. Доказ українських спроможностей. Дуже влучно наша армія провела операцію по військових обʼєктах на території Криму. Мінус ще один, другий російський літак за добу. Також знищено військові склади",- сказав глава держави.

Нагадаємо, що 2 травня 2025 року спецпідрозділом ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України у Чорному морі ліквідовано російський Су-30 ― це перше у світі знищення бойового літака морським дроном.

Дивіться також: Український морський дрон Magura вперше у світі знищив російський Су-30, - ГУР МО. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) літак (2912) знищення (7313)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+32
Речників ЗСУ вже всіх звільнили чи літак збито безпосередньо офісом?
показати весь коментар
03.05.2025 22:01
+29
дякую, пане президенте, що ви такий ППОшник вправний!
коли ви підете - країна багато втратить, а якщо їрмаку заберете, то взагалі сонце перестане сходити

ви хоч між відосиками мівіну встигніть заварити, а то не ївши, не спавши...
показати весь коментар
03.05.2025 22:01
+22
А ще президент повинен доповідати наріду скільки розбомблено будинків, скільки людей, дітей постраждало, куди просунулись москалі, які втрати ЗСУ за день і т.д.
А то як тільки позитивна новина то Зеленський, якщо негативна то Бутусов...
показати весь коментар
03.05.2025 22:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
03.05.2025 22:00 Відповісти
Речників ЗСУ вже всіх звільнили чи літак збито безпосередньо офісом?
показати весь коментар
03.05.2025 22:01 Відповісти
Над офісом.
показати весь коментар
03.05.2025 22:04 Відповісти
Такі речі має генералісимус говорити. Причому з таким виглядом ніби сам їх збив.
показати весь коментар
03.05.2025 22:10 Відповісти
Обгрунтуй свою маячню. За гроші?
показати весь коментар
03.05.2025 22:28 Відповісти
******, що Шашличний за гроші речником підробляє?
показати весь коментар
03.05.2025 22:31 Відповісти
дякую, пане президенте, що ви такий ППОшник вправний!
коли ви підете - країна багато втратить, а якщо їрмаку заберете, то взагалі сонце перестане сходити

ви хоч між відосиками мівіну встигніть заварити, а то не ївши, не спавши...
показати весь коментар
03.05.2025 22:01 Відповісти
Це ще він на шашликах
показати весь коментар
03.05.2025 22:03 Відповісти
🤣👏
показати весь коментар
03.05.2025 22:06 Відповісти
Мівіну впарюють, а не заварюють
показати весь коментар
03.05.2025 22:19 Відповісти
ніякий він не пан, а товарищ в касаваротке
показати весь коментар
03.05.2025 23:04 Відповісти
А ще президент повинен доповідати наріду скільки розбомблено будинків, скільки людей, дітей постраждало, куди просунулись москалі, які втрати ЗСУ за день і т.д.
А то як тільки позитивна новина то Зеленський, якщо негативна то Бутусов...
показати весь коментар
03.05.2025 22:05 Відповісти
Яка чудова новина, два літаки за добу давно такого не було ,тут можна за декілька днів до победобесія завдати великих втрат рашистам ,адже вони своє ППО стягують до москви.
показати весь коментар
03.05.2025 22:10 Відповісти
Что же вы за люди такие, вместо того, чтобы порадоваться за наших героических ребят, вы

плюётесь ядом, не стыдно?

Нет слов, чтобы выразить весь восторг и радость за наших дорогих воинов, честь и слава вам, вы

непобедимы!
показати весь коментар
03.05.2025 22:10 Відповісти
новина чудова!
просто декотрі все намагаються зрозуміти, у Президента і справді нема більш важливих справ як тільки доповідати за кожного зничтоженого кацапа чи кацаполiта?
показати весь коментар
03.05.2025 22:21 Відповісти
Нет слов, чтобы выразить весь восторг и радость за нашего
....а!
показати весь коментар
03.05.2025 22:26 Відповісти
це дуже і дуже гарна новина!
звільняй речників, при чому всіх,
закинь резюме на Прямий на репортера новин.
от цікаво візьмуть чи ні?
показати весь коментар
03.05.2025 22:14 Відповісти
Супер новина… тільки недавно я сумувала, що русняві літаки якось застигли на одній цифрі й не рухаються, а тут одразу 2…, дай Боже, щоб не останні… тільки, як я зрозуміла , його знищили в Криму, а не збили…., але то вже для поціновувачів деталей…
показати весь коментар
03.05.2025 22:18 Відповісти
Шо вони - кацапи - там в Криму - страх загубили?
показати весь коментар
03.05.2025 22:20 Відповісти
Та одні зелені пірімоги в ефірі. Хто звиздить?
показати весь коментар
03.05.2025 22:24 Відповісти
Z блогеры еще от первого не отошли
показати весь коментар
03.05.2025 22:24 Відповісти
Щойно дивився на Ютюб сюжет про те шо погода наробила на мААЦквє. Два рази передивтвся, а може ще подивлюсь як кацапню снігом завалило, як лежать дерева на автомобілях, електрички перестали ходити та т.і. Прямо серце радіє, настрій піднявся.😅
показати весь коментар
03.05.2025 22:25 Відповісти
Ти забув сказати , що і нафта кацапська подешевіла.
показати весь коментар
03.05.2025 22:31 Відповісти
От для чого ти це сказав? Тепер точно не засну від радості. Хіба можна на ніч стільки хорошого😂
показати весь коментар
03.05.2025 23:10 Відповісти
Москальня, що з ******?
показати весь коментар
03.05.2025 22:31 Відповісти
Надо сказать прямо, СЛАВА ЗСУ!!!
показати весь коментар
03.05.2025 22:41 Відповісти
Один раз випадковість, два рази - закономірність. Якщо збили другий літак, то Черноморська флотилія залишилася без свого повітряного прикриття: літаків і гвинтокрилів. Самий раз затопити ті усі досі ще плаваючі ******** до 9 травня. Щоб москалям святковий подарунок зробити.
показати весь коментар
03.05.2025 22:45 Відповісти
Слава Збройним Силам України! 💙💛
показати весь коментар
03.05.2025 22:53 Відповісти
"а збив, збив же як! чо ржотє? залиште! вчіться! не лох!" (С) (в бой ішли одні офісники)
показати весь коментар
03.05.2025 23:00 Відповісти
вимагаю подробиць!
показати весь коментар
03.05.2025 23:10 Відповісти
Нагадайте смарагдовому, скільки літаків кацаптану, збивали при Залужному.
показати весь коментар
03.05.2025 23:17 Відповісти
 
 